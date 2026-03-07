Rálőttek egy fideszes aktivistára, Magyar Péter szerint ez csak játék (VIDEÓ)

Csúcsra jár a gyűlöletpolitika: rálőttek egy fideszes aktivistára!
Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó.
A Tisza elnöke szerint már el is kezdődött az ügy politikai célú felhasználása.
Ahogy lapunk korábban megírta, Szentendrén egy Fidesz-aktivistára lőttek rá egy ház ablakából, miközben házról házra járva aláírásokat gyűjtött. A történteket Vitályos Eszter kormányszóvivő a politikai gyűlölet erősödésével hozta összefüggésbe.
Az esetre Magyar Péter is reagált egy kampányrendezvényen:
„Már kezdődik is ez a játék. Most éppen azt terjeszti a zsírra szállt por szülőanyja, Vitályos Eszter, hogy egy aktivistájukra rálőttek valahol egy ablakból. Persze, a Tisza. Hát kedves képviselőasszony, nem: mi a Tiszánál békés emberek vagyunk.”
A Tisza elnöke tehát egyfajta „játéknak” minősítette az esetet.
Nyiókép: Facebook / Magyar Péter
***
Ezt is ajánljuk a témában
Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó.