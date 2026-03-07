Ft
tisza vitályos eszter fidesz Magyar Péter játék

Rálőttek egy fideszes aktivistára, Magyar Péter szerint ez csak játék (VIDEÓ)

2026. március 07. 17:00

A Tisza elnöke szerint már el is kezdődött az ügy politikai célú felhasználása.

2026. március 07. 17:00
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Szentendrén egy Fidesz-aktivistára lőttek rá egy ház ablakából, miközben házról házra járva aláírásokat gyűjtött. A történteket Vitályos Eszter kormányszóvivő a politikai gyűlölet erősödésével hozta összefüggésbe.

Az esetre Magyar Péter is reagált egy kampányrendezvényen:

„Már kezdődik is ez a játék. Most éppen azt terjeszti a zsírra szállt por szülőanyja, Vitályos Eszter, hogy egy aktivistájukra rálőttek valahol egy ablakból. Persze, a Tisza. Hát kedves képviselőasszony, nem: mi a Tiszánál békés emberek vagyunk.”

A Tisza elnöke tehát egyfajta „játéknak” minősítette az esetet.

Nyiókép: Facebook / Magyar Péter

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 84 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lilyana2
2026. március 07. 19:30
Játék? Akkor én is a seggé tett pofádba lőhetek, ugye???!!!
Válasz erre
5
1
Tboyka
2026. március 07. 19:24
Ha mondjuk egy ellenzékisre lőttek volna, akkor már a fél világ liberális sajtója azon lihegne, hogy itt micsoda ellenzéki üldözés van.
Válasz erre
7
1
nemenvagyoken
2026. március 07. 19:23
madre791-2com 2026. március 07. 18:39 Majd, ha a célközönség rádöbben az átverésre. majd ha minden kedvezmény ugrik csak az adó nő meg a migránsok száma, majd akkor mit fog szólni? **** Két választási lehetőségük lesz. 1. Szó nélkül benyelik majd az eléjük tálalt szöveget, hogy azért van szükség megszorításokra, mert a Fidesz minden pénzt ellopott, és mert segíteni kell Ukrajnát, ami segít feltartóztatni az Európa elleni állítólagos orosz támadást. 2. Fellázadnak, csak azzal nem számolnak, hogy a messiás garantáltan szarrá vereti/löveti majd őket is. Én azért úgy gondolom, hogy a szavazófülkében a tiszarosok nagy része is a Fideszre fogja behúzni az X-et, mert féltik a koncot. Bár a nyilvánosságban régóta divat lett a Fidesz szidalmazása, és kevesen mernek nyíltan kiállni a jobboldal mellett, a valóságban titokban szerintem sok ellenzéki is félti a saját zsebét.
Válasz erre
6
0
palicsi-2
2026. március 07. 19:04
Igaz. Elvégre "játékpisztollyal" lőttek! Pedig lőhetett volna éles tölténnyel is! Épül a szeretetország tiszás változata!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!