Rálőttek egy fideszes aktivistára, Magyar Péter szerint ez csak játék (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban megírta, Szentendrén egy Fidesz-aktivistára lőttek rá egy ház ablakából, miközben házról házra járva aláírásokat gyűjtött. A történteket Vitályos Eszter kormányszóvivő a politikai gyűlölet erősödésével hozta összefüggésbe.

Az esetre Magyar Péter is reagált egy kampányrendezvényen: