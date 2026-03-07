Orbán Viktor is reagált a Fidesz aktivistája elleni támadásra

A miniszterelnök úgy fogalmazott: „nincs könnyű dolgunk, mert mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít” – vélekedett. Hangsúlyozta, a Fidesz békét és nyugalmat szeretne az országban, ám a politikai ellenfeleik minden létező platformon provokálni igyekszenek.