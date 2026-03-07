Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
szentendre fidesz miniszterelnök választás orbán viktor

Orbán Viktor is reagált a Fidesz aktivistája elleni támadásra

2026. március 07. 15:32

A miniszterelnök emlékeztetett, a választásnak épp a demokrácia ünnepének kéne lennie.

2026. március 07. 15:32
null

Orbán Viktor miniszterelnököt a debreceni háborúellenes gyűlés után szembesítették a hírrel, hogy a rendezvény alatt Szentendrén, egy ház ablakából fegyverrel lőttek rá a párt aktivistájára.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök úgy fogalmazott: „nincs könnyű dolgunk, mert mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít” – vélekedett. Hangsúlyozta, a Fidesz békét és nyugalmat szeretne az országban, ám a politikai ellenfeleik minden létező platformon provokálni igyekszenek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor mindenkit nyugalomra intett, és emlékeztetett; a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie – „Tartsuk magunkat ehhez” – kért mindenkit.

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. március 07. 18:48
Érzik a vesztüket a patkányok!
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. március 07. 16:50
Jellemzően ukrános eset. Egy ukrán ügynökségtől, az élén az ország ellen felesküdött tiszafostossal, nem is csoda ez
Válasz erre
2
0
szim-patikus
•••
2026. március 07. 16:47 Szerkesztve
Na persze, de amikor a testőrnője aránytalan reakcióval rálőtt Ő orbánsága autótolvajára akkor bezzeg azt meg kitüntette. A zaklató "aktivistát" meg elriasztani se lehet. Rossz hírem van a Fidesznek, A lövöldöző nem rájuk fog szavazni. (ha elmegy és az urnákhoz engedik, mett ezek egy ellenszavazót örömmel blokkolni fognak)
Válasz erre
3
4
akitiosz
2026. március 07. 16:44
"Hangsúlyozta, a Fidesz békét és nyugalmat szeretne az országban" Sugárzik is a béke és a nyugalom a Fidesz és a kormány plakátjairól, kommunikációjából. Szóval, ha békét és nyugalmat szeretne, akkor erre alkalmatlan módszerekkel próbálja ezeket elérni.
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!