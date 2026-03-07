Orbán Viktor is reagált a Fidesz aktivistája elleni támadásra

Csúcsra jár a gyűlöletpolitika: rálőttek egy fideszes aktivistára!
Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó.
A miniszterelnök emlékeztetett, a választásnak épp a demokrácia ünnepének kéne lennie.
Orbán Viktor miniszterelnököt a debreceni háborúellenes gyűlés után szembesítették a hírrel, hogy a rendezvény alatt Szentendrén, egy ház ablakából fegyverrel lőttek rá a párt aktivistájára.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: „nincs könnyű dolgunk, mert mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít” – vélekedett. Hangsúlyozta, a Fidesz békét és nyugalmat szeretne az országban, ám a politikai ellenfeleik minden létező platformon provokálni igyekszenek.
Orbán Viktor mindenkit nyugalomra intett, és emlékeztetett; a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie – „Tartsuk magunkat ehhez” – kért mindenkit.
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán