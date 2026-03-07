A PiS kiterítette a lapjait: ő lehet a következő lengyel kormányfő

Jarosław Kaczyński szombaton Krakkóban nyilvánosan is megnevezte azt a politikust, akit a Jog és Igazságosság (PiS) a következő parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indítana – írta meg a Portfolio.

A PiS elnöke Przemysław Czarneket, a párt korábbi oktatás és tudományügyi miniszterét állította reflektorfénybe, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi, nehéz és kihívásokkal teli politikai helyzetben Lengyelországnak olyan vezetőre van szüksége, aki képes egységet teremteni.

Kaczyński, bár a PiS első számú vezetője, a párt 2015-ös hatalomra kerülése után nem vállalta el a miniszterelnöki tisztséget, azt más politikustársainak engedte át. Formális kormányfői pozíció nélkül is meghatározó befolyással bírt, és a PiS 2015 és 2023 közötti kormányzása idején széles körben Lengyelország tényleges vezetőjeként tekintettek rá. Ő választotta ki a PiS által támogatott elnökjelöltet, a jelenlegi államfőt, Karol Nawrockit is.