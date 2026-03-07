A PiS kiterítette a lapjait: ő lehet a következő lengyel kormányfő

A PiS jobboldali szárnyának egyik meghatározó alakjaként tartják számon, és a Konföderáció több politikusával is jó viszonyt ápol.
A krakkói nagygyűlésen Czarnek a „valódi Lengyelország” visszaállítását ígérte. Beszédében arról beszélt, hogy az igazi Lengyelország az, amely dolgozik, épít, gyermeket nevel, védi a biztonságot és életeket ment. Felszólalásában élesen bírálta Donald Tusk gazdasági és biztonságpolitikáját, miközben kiállt a keresztény értékek, a nő és férfi életre szóló kapcsolataként értelmezett házasság és a családok védelme mellett.
Programjának fontos elemeként említette az Európai Unió zöld megállapodásával szembeni fellépést, valamint a Mercosur megállapodás és az uniós SAFE hitel lengyelországi felhasználásának elutasítását. Úgy vélte, PiS győzelem esetén Lengyelország ismét a visegrádi csoport és a Három Tenger Kezdeményezés meghatározó szereplőjévé válhat, miközben a térség más államaival „egyenrangú partnerévé” emelkedhet.
A politikus külpolitikai kérdésekre is kitért. Kijelentette, hogy Lengyelország a jövőben is segítheti Ukrajnát, ugyanakkor „tiszteletet és partnerséget” vár el Volodimir Zelenszkij elnöktől és az ukrán vezetéstől. Ennek kapcsán szorgalmazta a 1944-es volhíniai mészárlás lengyel áldozatainak újratemetését is. Az Egyesült Államokat Lengyelország „bevált szövetségesének” nevezte.
A következő lengyel parlamenti választást 2027 őszén tartják meg. A wp.pl pénteken közzétett, a United Surveys által készített felmérés szerint, ha most rendeznék a voksolást, a PiS 140 mandátummal a második legerősebb párt lenne a 460 fős szejmben. A jelenleg kormányzó Polgári Koalíció és a Baloldal együtt 220 mandátumot szerezne, ami nem lenne elegendő a kormányalakításhoz. A jobboldali Konföderáció és a belőle kivált Lengyel Korona Konföderációja összesen 100 mandátumhoz jutna.