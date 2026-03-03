Donald Tusk nem finomkodott, elmondta, mit akar: saját atomfegyverről álmodik

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Macron több országnak már fel is ajánlotta, hogy nukleáris fegyverekkel felszerelt harci repülőgépeket telepít hozzájuk.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden, egy kormányülés előtt arról beszélt, hogy ahogy erősödik Európa védelme, nem titkolt célja, hogy hamarosan Lengyelország is rendelkezzen saját atomfegyverrel – számolt be a Bloomberg.
„Nagyon komolyan vesszük a nukleáris biztonság kérdését. Ahogy növekszenek a saját képességeink, arra fogunk törekedni, hogy Lengyelországot a jövőben minden téren a lehető legfüggetlenebbé tegyük”
– mondta.
Hangsúlyozta, Varsó nem fog ölbe tett kézzel várni, és már most is fektet nukleáris létesítményekbe.
Tusk hétfőn arról számolt be, hogy tárgyalásokat folytat Franciaországgal, mivel Emmanuel Macron felajánlotta, hogy ideiglenesen nukleáris fegyverekkel felszerelt harci repülőgépeket telepít a szövetséges országokba. Hozzátette, más európai szövetségesekkel is kapcsolatba lépett, köztük Svédországgal és Dániával, amelyek szintén érdeklődést mutattak a projekt iránt.
A vegyifegyverek telepítéséről szóló tárgyalások következő szakasza március 10-én, a párizsi atomenergia-csúcstalálkozón esedékes.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP