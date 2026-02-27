Ft
lengyelország háború sikorski nato Volodimir Zelenszkij oroszország

Rejtélyes kódokat észleltek egy orosz nukleáris köttetésű rádióból: világháborús fenyegetettségre figyelmeztett a lengyel külügyminiszter

2026. február 27. 14:40

Radosław Sikorski baljós világképet rajzolt fel: olyan háborúval kell számolnunk, „amilyet nagyapáink és dédapáink láttak”.

2026. február 27. 14:40
null

Komor figyelmeztetést fogalmazott meg a varsói Szejmben Radosław Sikorski: szerinte Európának fel kell készülnie egy olyan háború lehetőségére, „amilyet nagyapáink és dédapáink láttak”. A lengyel külügyminiszter nyíltan a világháborúk léptékéhez hasonló konfliktus veszélyére utalt – írta meg a Magyar Nemzet

Lengyelország – amely Oroszországgal és Ukrajnával is határos – egy esetleges újabb orosz agresszió esetén az első vonalban lenne. Sikorski szerint a fenyegetés tudata kétféleképpen hathat: megbéníthat vagy mozgósíthat. Varsó – hangsúlyozta – nem engedheti meg magának a bénultság luxusát.

A külügyminiszter élesen fogalmazott: szerinte Oroszország célja nem a béke, hanem Ukrajna kapitulációja. Úgy véli, ha Ukrajna vereséget szenvedne, az Oroszország felől érkező fenyegetés nem csökkenne, hanem éppen ellenkezőleg, nőne – különösen a NATO keleti szárnyán fekvő országok számára.

Sikorski nyugati hírszerzési értesülésekre is utalt, és arra figyelmeztetett: egy esetleges orosz agresszió rendkívül költséges lenne a térség államai számára. Hozzátette:

Moszkva már most is alkalmaz hibrid eszközöket: drónbetöréseket, vasúti szabotázsakciókat és dezinformációs kampányokat.

A feszültséget tovább növeli, hogy a hidegháborúból fennmaradt, az orosz nukleáris erőkhöz kötött „Végítélet Rádió” az elmúlt napokban ismét rejtélyes kódokat sugárzott – a Liquidator, Mainostyag és Covarny jelzések sokak szerint mindig a Kelet és Nyugat közötti feszültség kiéleződésének idején bukkannak fel.

Közben a NATO Romániában is készültségbe helyezte légvédelmi rendszereit, miután egy orosz drón az ukrajnai Odessza térségében végrehajtott támadások során megközelítette a román légteret.

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

hlaci83
2026. február 27. 15:54
Remélem a meta már lekapcsolta az oldalát.
salátás
2026. február 27. 15:24
szegény lipsi idióták hogy kiakadtak az infra megemelt védelmén, szerintük az puszta hergelés, na de a lengyel külügyminiszter az aztán teljesen jogosan károg világháborúról egy olyan üzenet miatt, amit NEM IS ÉRTENEK :DDDDDDDD
OszkárOszi
•••
2026. február 27. 15:23 Szerkesztve
Egyébként, ha a keleti lengyel határszakaszt a polákok még német katonákkal is készülnek erősíteni, ne csípje egyesek szemét, amikor a magyar kormány felkészül idehaza a keleti végeken!
OszkárOszi
2026. február 27. 15:18
Ez kérem, szín tiszta orbánizmus.A lengyel kormányt is a Tóni fizeti.
