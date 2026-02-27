Rejtélyes kódokat észleltek egy orosz nukleáris köttetésű rádióból: világháborús fenyegetettségre figyelmeztett a lengyel külügyminiszter

Sikorski nyugati hírszerzési értesülésekre is utalt, és arra figyelmeztetett: egy esetleges orosz agresszió rendkívül költséges lenne a térség államai számára. Hozzátette:

Moszkva már most is alkalmaz hibrid eszközöket: drónbetöréseket, vasúti szabotázsakciókat és dezinformációs kampányokat.

A feszültséget tovább növeli, hogy a hidegháborúból fennmaradt, az orosz nukleáris erőkhöz kötött „Végítélet Rádió” az elmúlt napokban ismét rejtélyes kódokat sugárzott – a Liquidator, Mainostyag és Covarny jelzések sokak szerint mindig a Kelet és Nyugat közötti feszültség kiéleződésének idején bukkannak fel.

Közben a NATO Romániában is készültségbe helyezte légvédelmi rendszereit, miután egy orosz drón az ukrajnai Odessza térségében végrehajtott támadások során megközelítette a román légteret.