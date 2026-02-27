Rejtélyes kódokat észleltek egy orosz nukleáris köttetésű rádióból: világháborús fenyegetettségre figyelmeztett a lengyel külügyminiszter

Derült égből villámcsapás: pusztító fegyvert élesített Von der Leyen – ezt egész Európa meg fogja érezni
Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur alkalmazását.
Radosław Sikorski baljós világképet rajzolt fel: olyan háborúval kell számolnunk, „amilyet nagyapáink és dédapáink láttak”.
Komor figyelmeztetést fogalmazott meg a varsói Szejmben Radosław Sikorski: szerinte Európának fel kell készülnie egy olyan háború lehetőségére, „amilyet nagyapáink és dédapáink láttak”. A lengyel külügyminiszter nyíltan a világháborúk léptékéhez hasonló konfliktus veszélyére utalt – írta meg a Magyar Nemzet.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur alkalmazását.
Lengyelország – amely Oroszországgal és Ukrajnával is határos – egy esetleges újabb orosz agresszió esetén az első vonalban lenne. Sikorski szerint a fenyegetés tudata kétféleképpen hathat: megbéníthat vagy mozgósíthat. Varsó – hangsúlyozta – nem engedheti meg magának a bénultság luxusát.
Ezt is ajánljuk a témában
Kőkeményen szembesítették Zelenszkijt.
Sikorski nyugati hírszerzési értesülésekre is utalt, és arra figyelmeztetett: egy esetleges orosz agresszió rendkívül költséges lenne a térség államai számára. Hozzátette:
Moszkva már most is alkalmaz hibrid eszközöket: drónbetöréseket, vasúti szabotázsakciókat és dezinformációs kampányokat.
A feszültséget tovább növeli, hogy a hidegháborúból fennmaradt, az orosz nukleáris erőkhöz kötött „Végítélet Rádió” az elmúlt napokban ismét rejtélyes kódokat sugárzott – a Liquidator, Mainostyag és Covarny jelzések sokak szerint mindig a Kelet és Nyugat közötti feszültség kiéleződésének idején bukkannak fel.
Közben a NATO Romániában is készültségbe helyezte légvédelmi rendszereit, miután egy orosz drón az ukrajnai Odessza térségében végrehajtott támadások során megközelítette a román légteret.
Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP