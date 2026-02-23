Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
Ezt csak akkor csinálja valaki, ha irányítható, nyomás alá helyezték, és megmondták neki, hogy ez a feltétele a maradásának – mutatott rá az elemző.
A Tisza Párt elnökének videója után (amelyben Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, de tagadta, hogy ő fogyasztott kábítószert) felmerül a kérdés: milyen következménye lehetett Magyar Péter drogos bulibotrányának Münchenben? Vajon miért nem reagált arra érdemben a Tisza elnöke, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!
A fenti kérdések kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: világosan látható, hogy
mindenhonnan próbálják sarokba szorítani a magyar kormányt, próbálnak beavatkozni a magyar választásokba
és ebben van egy mikroszemcse: a kihívó vezetője egy olyan ember, aki érintett lehet dolgokban, és ezért pórázon lehet tartani, meg lehet neki mondani, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen”.
Ugyanis mint az elemző rámutatott: a drogos bulibotrány kapcsán
„Született egy beismerő vallomás egy olyan embertől (Magyar Pétertől – a szerk.), aki Nem volt megnevezve. Ez a politikában elég ahhoz, hogy azt lehessen mondani erről az emberről, hogy ő érintett, zsarolható, ha nem teljesíti a feladatot”
– emelte ki G. Fodor Gábor.
És addig el sem megyek, hogy ha ez az ember lenne a miniszterelnök, akkor nem csak az ember lenne zsarolható, de az ország is”
– tette hozzá.
Orbán Viktort azért nem szeretik Brüsszelben, mert szuverén és nem zsarolható”
– mutatott rá Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott: a magyar miniszterelnökről „gyártanak mindenféle legendát, de
aki látja és elemzi az ő mozgását, annak egyértelmű, hogy (Orbán Viktor – a szerk.) nem zsarolható, hanem a nemzeti érdekeket védi, akár konfliktusok vállalásával is. Akik zsarolhatóak, azok nem vállalnak konfliktust. Ennyire egyszerű a dolog” – fejtette ki.
Az elemző szerint ezzel szemben
„Magyar Péterre brüsszeli nézőpontból úgy tekintenek, hogy ha sikerülne kierőszakolni, hogy ő legyen Magyarország miniszterelnöke, akkor legalább legyen zsarolható és irányítható.”
Mráz Ágoston Sámuel szerint ugyanis az elmúlt néhány napban alighanem
azt a nagyon erős üzenetet küldték Magyar Péternek, hogy „zsarolható vagy, és utána Münchenben mindenki megbeszélte vele, hogy akkor mi az elvárás.”
Mint kifejtette: „érdemes megnézni, hogy ő az elmúlt napokban erre az egész Barátság-kőolajvezeték-elzárásra semmit nem reagált komolyan. Az árnyék-kormányában – vagy mi ez a testület körülötte – vannak olyanok, akik nyugati olajat és gázt akarnának eladni Magyarországnak. Ezt eddig is tudtuk. De
amikor ilyen nyomás helyeződik Magyarországra, akkor ő nem a horvát miniszterelnöknek üzen erőset, hogy nyisd ki az Adria vezetéket, nem Zelenszkijtől követeli, hogy a Barátság-kőolajvezetéken változatlanul jöhessen az orosz olaj, hanem úgy tesz, mintha ezek a problémák nem lennének. Ezt csak akkor csinálja valaki, ha nyomás alá helyezték, irányítható és megmondták neki, hogy ez a feltétele a hivatalban maradásának”
– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP