02. 24.
kedd
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

2026. február 23. 21:37

Ezt csak akkor csinálja valaki, ha irányítható, nyomás alá helyezték, és megmondták neki, hogy ez a feltétele a maradásának – mutatott rá az elemző.

2026. február 23. 21:37
null

A Tisza Párt elnökének videója után (amelyben Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, de tagadta, hogy ő fogyasztott kábítószert) felmerül a kérdés: milyen következménye lehetett Magyar Péter drogos bulibotrányának Münchenben? Vajon miért nem reagált arra érdemben a Tisza elnöke, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

G. Fodor: Született egy beismerő vallomás

A fenti kérdések kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: világosan látható, hogy

mindenhonnan próbálják sarokba szorítani a magyar kormányt, próbálnak beavatkozni a magyar választásokba

és ebben van egy mikroszemcse: a kihívó vezetője egy olyan ember, aki érintett lehet dolgokban, és ezért pórázon lehet tartani, meg lehet neki mondani, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen”.

Ugyanis mint az elemző rámutatott: a drogos bulibotrány kapcsán

„Született egy beismerő vallomás egy olyan embertől (Magyar Pétertől – a szerk.), aki Nem volt megnevezve. Ez a politikában elég ahhoz, hogy azt lehessen mondani erről az emberről, hogy ő érintett, zsarolható, ha nem teljesíti a feladatot”

– emelte ki G. Fodor Gábor.

És addig el sem megyek, hogy ha ez az ember lenne a miniszterelnök, akkor nem csak az ember lenne zsarolható, de az ország is”

– tette hozzá.

Mráz: megmondták Magyar Péternek, mi a feltétele a maradásának

Orbán Viktort azért nem szeretik Brüsszelben, mert szuverén és nem zsarolható”

– mutatott rá Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott: a magyar miniszterelnökről „gyártanak mindenféle legendát, de

aki látja és elemzi az ő mozgását, annak egyértelmű, hogy (Orbán Viktor – a szerk.) nem zsarolható, hanem a nemzeti érdekeket védi, akár konfliktusok vállalásával is. Akik zsarolhatóak, azok nem vállalnak konfliktust. Ennyire egyszerű a dolog” – fejtette ki.

Az elemző szerint ezzel szemben

„Magyar Péterre brüsszeli nézőpontból úgy tekintenek, hogy ha sikerülne kierőszakolni, hogy ő legyen Magyarország miniszterelnöke, akkor legalább legyen zsarolható és irányítható.”

Mráz Ágoston Sámuel szerint ugyanis az elmúlt néhány napban alighanem

azt a nagyon erős üzenetet küldték Magyar Péternek, hogy „zsarolható vagy, és utána Münchenben mindenki megbeszélte vele, hogy akkor mi az elvárás.”

Mint kifejtette: „érdemes megnézni, hogy ő az elmúlt napokban erre az egész Barátság-kőolajvezeték-elzárásra semmit nem reagált komolyan. Az árnyék-kormányában – vagy mi ez a testület körülötte – vannak olyanok, akik nyugati olajat és gázt akarnának eladni Magyarországnak. Ezt eddig is tudtuk. De

amikor ilyen nyomás helyeződik Magyarországra, akkor ő nem a horvát miniszterelnöknek üzen erőset, hogy nyisd ki az Adria vezetéket, nem Zelenszkijtől követeli, hogy a Barátság-kőolajvezetéken változatlanul jöhessen az orosz olaj, hanem úgy tesz, mintha ezek a problémák nem lennének. Ezt csak akkor csinálja valaki, ha nyomás alá helyezték, irányítható és megmondták neki, hogy ez a feltétele a hivatalban maradásának”

– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP

 

tapir32
2026. február 24. 00:08
Minden tisztességes embernek el kell ítélnie a hazájára kezet emelő Magyar Pétert és bandáját.
tapir32
2026. február 23. 23:48
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
tapir32
2026. február 23. 23:42
A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány annak ellenére, hogy nem értett egyet a szankciós politikával, valamennyi szankciós dokumentumot aláírta. Nem tartotta hatékonynak és önpusztítónak tartotta azokat. A szankcióknak több halottja van Ny-Európában mint a Covidnak. A Magyar Kormány álláspontja a mielőbbi tűzszünetről és békéről azt jelenti, hogy békés eszközökkel kell rendezni a konfliktust! További embertömegek halála és megnyomorodása nélkül.
Toma78
2026. február 23. 23:27 Szerkesztve
Majd a kádban játszottunk a két mentett aranyhalammal Aranyosi Petikével és Brutikàval... Fürdés után játszottunk a kedvenc társadommal egyet a Gazdálkodj benfetesennel. Persze én nyertem... Majd felvettem a President felíratos pizsamámat és a Karmelitás pószterem elött álló ágyikómban meghallgatták Weber gazda a telhetetlen aranybudiról szóló meséjét... Alvás közben álmodtam... Én voltam Magyarország királya.. Csak aztán felébredtem sajnos mert büdőset éreztem. Ott voltam ebben az ismeretlen hálóban a kezem nem bilibe lógott csak a Romoluszka seggébe. Mellettem ott feküdt a kielégült Radnai és a sarokban mosolygott a kamerát tartó Kapitány a farkáta húzott kacsával . Az ágy alól éppen mászott ki a Tarr Zolika egy filippinó vendégmunkással aki közölte tört magyarsággal, hogy "ez aztán beteg buli volt köcsögök..."🖕👋
