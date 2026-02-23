Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

A Tisza Párt elnökének videója után (amelyben Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, de tagadta, hogy ő fogyasztott kábítószert) felmerül a kérdés: milyen következménye lehetett Magyar Péter drogos bulibotrányának Münchenben? Vajon miért nem reagált arra érdemben a Tisza elnöke, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

G. Fodor: Született egy beismerő vallomás

A fenti kérdések kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: világosan látható, hogy