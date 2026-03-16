Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Aki nemrég még ott tapsikolt az első sorban, ha pozícióért és ingyenpénzért volt esély pózolni?
„»Ruszkik, haza!?« Komolyan ezt meri nekiszegezni Orbán Viktornak Magyar Péter? Egy olyan miniszterelnöknek, aki azzal kezdte közéleti pályafutását, hogy kockáztatta az életét a szovjet csapatok kivonulását követelve, miközben ő apácaliliomok felismeréséért kapott értékes lakásokat a várnegyedben?
Meri ezt mondani egy olyan miniszterelnökről, aki önként, a szovjet csapatok fizikai jelenlétében, nyíltan és egyenesen vállalta szavainak minden lehetséges kövezkezményét?
És nem restelli mindezt ugyanazon a téren megtenni – Orbán Viktort és vele az egész nemzeti oldalt leoroszbérencezezve – ahol 1989-ben a »hatodik koporsó«-t temette.
És teszi ezt a NER (és általában is minden közösség) legtaszítóbb, kivagyi és haszonleső prototípusa, egy ki tudja milyen pénzből ácsolt színpadon? Aki nemrég még ott tapsikolt az első sorban, ha pozícióért és ingyenpénzért volt esély pózolni? Most pedig egy másik zsebből kapott pénzért és dicsfényért önként készül lemondani egy »icipici« szuverenitásról?
Mindezt annak tudatában, hogy az ukrán vezetés nyíltan zsarolja a – a háború óta helyesen folyamatos humanitárius segítséget nyújtó – Magyarországot a kritikus infrastruktúra megbénításával és a legitim magyar kormányfő életveszélyes fenyegetésével?
Arról nem is beszélve, hogy ezt a Shell Global ide delegált érdekképviselőjével, az Ukrajnát dicsőítő, zsebében fegyverrel flangáló hadügyér társaságában teszi? A gátlástalanságnak úgy tűnik, nincs határa. A sok megvezetett, felhergelt ember érdekében is gátat kell vetni a pusztító áradásnak. 27 napunk van.”
