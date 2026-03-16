Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarországot Magyar Péter orbán viktor

„Ruszkik, haza!?” Komolyan ezt meri nekiszegezni Orbán Viktornak Magyar Péter?

2026. március 16. 22:38

Aki nemrég még ott tapsikolt az első sorban, ha pozícióért és ingyenpénzért volt esély pózolni?

2026. március 16. 22:38
Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
Facebook

„»Ruszkik, haza!?« Komolyan ezt meri nekiszegezni Orbán Viktornak Magyar Péter? Egy olyan miniszterelnöknek, aki azzal kezdte közéleti pályafutását, hogy kockáztatta az életét a szovjet csapatok kivonulását követelve, miközben ő apácaliliomok felismeréséért kapott értékes lakásokat a várnegyedben?

Meri ezt mondani egy olyan miniszterelnökről, aki önként, a szovjet csapatok fizikai jelenlétében, nyíltan és egyenesen vállalta szavainak minden lehetséges kövezkezményét?

És nem restelli mindezt ugyanazon a téren megtenni – Orbán Viktort és vele az egész nemzeti oldalt leoroszbérencezezve – ahol 1989-ben a »hatodik koporsó«-t temette.

És teszi ezt a NER (és általában is minden közösség) legtaszítóbb, kivagyi és haszonleső prototípusa, egy ki tudja milyen pénzből ácsolt színpadon? Aki nemrég még ott tapsikolt az első sorban, ha pozícióért és ingyenpénzért volt esély pózolni? Most pedig egy másik zsebből kapott pénzért és dicsfényért önként készül lemondani egy »icipici« szuverenitásról?

Ezt is ajánljuk a témában

Mindezt annak tudatában, hogy az ukrán vezetés nyíltan zsarolja a – a háború óta helyesen folyamatos humanitárius segítséget nyújtó – Magyarországot a kritikus infrastruktúra megbénításával és a legitim magyar kormányfő életveszélyes fenyegetésével? 

Arról nem is beszélve, hogy ezt a Shell Global ide delegált érdekképviselőjével, az Ukrajnát dicsőítő, zsebében fegyverrel flangáló hadügyér társaságában teszi? A gátlástalanságnak úgy tűnik, nincs határa. A sok megvezetett, felhergelt ember érdekében is gátat kell vetni a pusztító áradásnak. 27 napunk van.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vez-ker
2026. március 17. 00:15
Patkány peti profi bérszopó, mindig azt szopja aki éppen fizet. Tegnap Orbánt ma Webert holnap Putyint.
Válasz erre
0
0
vez-ker
2026. március 17. 00:14
Soha ne felejtsük el, ha Mészáros Lőrinc cége felvette volna Petit jó pénzért akkor Peti még most is Orbánt szopná.
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
2026. március 16. 23:40
Nem is tudom, ki nevezte MP ukrán bérencnek, akinek köze volt a kőolajvezeték elzárásában. MP talán kétszer volt Ukrajnában, míg OV-ék évente 3-4 alkalommal Putyinnál, többször, mint Kádár.
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2026. március 16. 23:17
Egyéb elmebajai mellett a kényszeres Orbán-utánzás is sújtja Pszichopetit. Muszáj volt neki is bekiabálni a Hősök terén a szlogent amit Orbán mondott amikor még itt voltak a szovjet csapatok, és az MSZMP volt az egyetlen engedélyezett párt Magyarországon. Most úgy érzi megkönnyebbült, ez a kényszeres pszichopaták jutalma, ezért csinálják.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!