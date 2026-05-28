Nagyot eshet a zöldségek és gyümölcsök ára, de nem biztos, hogy mindent megéreznek majd a vásárlók

Jelentős árcsökkenést hozhatna a zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklése: a Tisza-kormány tervei szerint a jelenlegi 27 százalékos áfakulcsot 5 százalékra csökkentenék. Ez elméletben akár 17 százalékot meghaladó áresést is eredményezhetne a boltokban, a korábbi tapasztalatok alapján azonban kérdéses, hogy ebből mennyit érzékelnének ténylegesen a vásárlók a pénztáraknál.

Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője a Világgazdaságnak arról beszélt: az intézkedés bevezetésekor várhatóan azonnal megjelennének az alacsonyabb árak az üzletekben, részben a fokozott fogyasztói és médiás figyelem miatt. Ugyanakkor a korábbi élelmiszeráfa-csökkentések tapasztalatai azt mutatják, hogy a kereskedők jellemzően nem adják tovább teljes egészében az adócsökkentésből származó előnyt. A sertés-, baromfi-, tojás- vagy tejtermékek esetében korábban ugyan érzékelhető ármérséklődés következett be, ám annak hatása idővel fokozatosan kifutott.