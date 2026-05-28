Nagyot eshet a zöldségek és gyümölcsök ára, de nem biztos, hogy mindent megéreznek majd a vásárlók

Komoly gazdaságpolitikai irányváltásra készül Magyar Péter kormánya
A magyar sajátosságokkal bíró liberális modell működhet, de félő, hogy csak a vállalatok profitjában látszanak majd az eredmények.
A Tisza-kormány tervei szerint a jelenlegi 27 százalékos áfakulcsot 5 százalékra csökkentenék.
Jelentős árcsökkenést hozhatna a zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklése: a Tisza-kormány tervei szerint a jelenlegi 27 százalékos áfakulcsot 5 százalékra csökkentenék. Ez elméletben akár 17 százalékot meghaladó áresést is eredményezhetne a boltokban, a korábbi tapasztalatok alapján azonban kérdéses, hogy ebből mennyit érzékelnének ténylegesen a vásárlók a pénztáraknál.
Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője a Világgazdaságnak arról beszélt: az intézkedés bevezetésekor várhatóan azonnal megjelennének az alacsonyabb árak az üzletekben, részben a fokozott fogyasztói és médiás figyelem miatt. Ugyanakkor a korábbi élelmiszeráfa-csökkentések tapasztalatai azt mutatják, hogy a kereskedők jellemzően nem adják tovább teljes egészében az adócsökkentésből származó előnyt. A sertés-, baromfi-, tojás- vagy tejtermékek esetében korábban ugyan érzékelhető ármérséklődés következett be, ám annak hatása idővel fokozatosan kifutott.
A szakértő szerint a zöldségek és gyümölcsök árát ráadásul számos egyéb tényező is befolyásolja. Ilyen a hazai termelés mennyisége és minősége, az időjárási körülmények, az importárak, valamint az árfolyammozgások is. Éppen ezért önmagában az áfacsökkentés nem jelent garanciát a tartósan alacsony árszintre, ugyanakkor élénkítheti a fogyasztást, és hozzájárulhat az ágazat kifehéredéséhez is. Az elemző szerint az alacsonyabb áfakulcs csökkentheti az áfacsalásokból származó előnyöket, így tisztább versenyhelyzetet teremthet a piacon.
Molnár Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézkedés a költségvetés számára komoly bevételkiesést jelenthet, különösen akkor, ha széles termékkört érintene. Hosszabb távon szerinte nem az árszabályozás vagy az adócsökkentés jelentheti a megoldást az olcsóbb élelmiszerekre, hanem a verseny erősítése, a hatékonyság javítása, valamint a kiszámítható gazdasági környezet megteremtése.
A nyitókép illusztráció (Pexels)