gazdaság áfa zöldség gyümölcs

Nagyot eshet a zöldségek és gyümölcsök ára, de nem biztos, hogy mindent megéreznek majd a vásárlók

2026. május 28. 07:57

A Tisza-kormány tervei szerint a jelenlegi 27 százalékos áfakulcsot 5 százalékra csökkentenék.

2026. május 28. 07:57
Jelentős árcsökkenést hozhatna a zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklése: a Tisza-kormány tervei szerint a jelenlegi 27 százalékos áfakulcsot 5 százalékra csökkentenék. Ez elméletben akár 17 százalékot meghaladó áresést is eredményezhetne a boltokban, a korábbi tapasztalatok alapján azonban kérdéses, hogy ebből mennyit érzékelnének ténylegesen a vásárlók a pénztáraknál. 

Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője a Világgazdaságnak arról beszélt: az intézkedés bevezetésekor várhatóan azonnal megjelennének az alacsonyabb árak az üzletekben, részben a fokozott fogyasztói és médiás figyelem miatt. Ugyanakkor a korábbi élelmiszeráfa-csökkentések tapasztalatai azt mutatják, hogy a kereskedők jellemzően nem adják tovább teljes egészében az adócsökkentésből származó előnyt. A sertés-, baromfi-, tojás- vagy tejtermékek esetében korábban ugyan érzékelhető ármérséklődés következett be, ám annak hatása idővel fokozatosan kifutott.

A szakértő szerint a zöldségek és gyümölcsök árát ráadásul számos egyéb tényező is befolyásolja. Ilyen a hazai termelés mennyisége és minősége, az időjárási körülmények, az importárak, valamint az árfolyammozgások is. Éppen ezért önmagában az áfacsökkentés nem jelent garanciát a tartósan alacsony árszintre, ugyanakkor élénkítheti a fogyasztást, és hozzájárulhat az ágazat kifehéredéséhez is. Az elemző szerint az alacsonyabb áfakulcs csökkentheti az áfacsalásokból származó előnyöket, így tisztább versenyhelyzetet teremthet a piacon.

Molnár Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézkedés a költségvetés számára komoly bevételkiesést jelenthet, különösen akkor, ha széles termékkört érintene. Hosszabb távon szerinte nem az árszabályozás vagy az adócsökkentés jelentheti a megoldást az olcsóbb élelmiszerekre, hanem a verseny erősítése, a hatékonyság javítása, valamint a kiszámítható gazdasági környezet megteremtése.

A nyitókép illusztráció (Pexels)  

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2026. május 28. 10:52
A vevők nem éreznék meg, sőt, lehet nőne is, mivel a védett árakat meg ugye kivezetik, szóval a kereskedők szokás szerint le fogják nyúlni a különbözetet.
alphaville
2026. május 28. 09:10
Helyes, csökkentsék. Egy ideig valamivel olcsóbb lesz ez-az, majd szépen visszakúszik az ár. Aztán emelkedik. Ezt láttuk a hús, tej esetében is korábban.
Búvár Kund
2026. május 28. 08:56
A napraforgó áfája marad??? És a gazé? 😁
Búvár Kund
2026. május 28. 08:55 Szerkesztve
Pár hónap és elpárolog az árcsökkenés, ahogyan a hús meg a tejtermékek árából is. Egyik ismerősöm nagy pofával szidta a fideszt meg hogy itt a legmagasabb az áfa, és hogy legalább a húsról meg tejtermékekröl levihetnék! Mondtam neki , ember, nézd már meg néha a számládat, hogy mennyi ezeknek az áfája! Ráadásul évek óta! Jaaa, mondta, de akkor is Mészáros meg Orbán...!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!