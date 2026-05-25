Komoly gazdaságpolitikai irányváltásra készül Magyar Péter kormánya

Az embereket legjobban foglalkoztató kérdésekre egyelőre nincs válasz. Az eddig megszokott jóléti intézkedések korszaka véget ért, és a reálbérek emelésével támogatott fogyasztásösztönzés nem szerepel a prioritások között. A gyors béremelés ráadásul inflációs kockázattal jár, csökkenti a hatékonyságot és a vállalati profitot.
A meghallgatásokon nem volt szó arról, hogy milyen intézkedések ösztönöznék a bérek felzárkóztatását. A termelékenység növelése ugyan fedezetet teremt a piaci szereplőknek a béremeléshez, a magyarországi – és a közép-európai – tapasztalatok azt mutatják, a vállalkozások a hatékonyság növeléséből keletkező bevételre tiszta profitként tekintenek, és nem magától értetődik, hogy a munkavállalók is igazságos mértékben részesülnek a bővülésből.
Mivel hazánkban a szakszervezetiség és a munkavállalók egyéni érdekérvényesítő képessége is gyenge, az állam feladata megoldást találni arra, hogy a liberálisabb gazdaságpolitika ne csak a növekedést ösztönözze, hanem valóban javuljon az életszínvonal, a közérzet. Ezt támogatja az euró bevezetéséhez szükséges inflációs politika is, amelyben az MNB partnere a kormánynak, valamint az uniós fejlesztési források.