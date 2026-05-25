Komoly gazdaságpolitikai irányváltásra készül Magyar Péter kormánya

A kormányváltással új időszámítás veszi kezdetét a magyar gazdaságban. A Tisza Párt piac- és vállalkozóbarát gazdaságpolitikai irányváltást készül megvalósítani. A gazdaságfejlesztés és az energiapolitika irányítása Kapitány István fel­adata, a fiskális politikáért Kármán András felel. A pénzügyminiszter már a kinevezése előtt egyeztetett Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével, így már az is világos, hogy a jegybank a monetáris politikán keresztül támogatja az új gazdaságpolitikát.

A gazdaság egyfajta liberális fordulat előtt áll, de nem a klasszikus neoliberális logikára építve, mivel az állam továbbra is kontroll alatt tartaná a piac működését. Az ígéretek szerint az állami szerepvállalás – a rezsicsökkentés, a családtámogatások, az adókedvezmények és a támogatott kölcsönök – megmaradna, az árkorlátozások és a különadók kivezetése pedig a nyilatkozatok alapján nem élvez elsőbbséget.