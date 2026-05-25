kormány Magyar Péter orbán viktor

Orbán Viktor kiállt a közössége mellett, üzent a külügyminiszternek – frissítés: megérkezett Orbán Anita válasza

2026. május 25. 10:53

A volt kormányfő úgy fogalmazott, „vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog”.

null

Orbán Viktor a Facebook-oldalán tette közzé kormánya minisztereinek nyílt levelét, amelyben az új külügyminiszter korrupciós vádjaira reagáltak.

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményükben a miniszterek arra hivatkoztak, hogy Orbán Anita hosszú éveken keresztül dolgozott velük az Orbán-kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban, ezért a kölcsönös tegező viszony.

Mint írják: az Orbán Viktor kormányait szolgáló „hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben”. Most, hogy Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolod korábbi kormányzati kollégáidat”.

„Belülről láthattad, hogy az Orbán-kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták”. Ezért alattomos, „önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk” – áll a közleményben.

Az a tény, hogy „karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod”, ezt majd a Jóisten elrendezi. 

De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket”

– írták a volt kormánytagok, hozzátéve: „szégyelld magad!”.

Úgy fogalmaztak: hisznek abban, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését. „Láttuk, ahogy szégyenedet leplezve cipőd orrát méregetve kínosan feszengve álltál új főnököd háta mögött a Karmelita kolostor bejárásán.”

Igen, a színvonaltalanságért, az alantasságért és a Magyarországhoz méltatlan kormányfői és kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is”

– jelentették ki.

„Magas tisztséged árát úgy fogod megfizetni, hogy amikor a mindenkit bántalmazó főnököd téged is nyilvánosan és visszatérően megszégyenít, szó nélkül kell tűrnöd. Jó szégyenkezést!” – zárul az Orbán-kormány tagjai által közzétett nyílt levél.

Orbán Anita lopott vagyonokról és külföldi érdekek kiszolgálásáról beszélt

A külügyminiszter a Facebookon válaszolt a volt miniszterek levelére. Leszögezte, ő nem változott meg, a változott meg. Konkrétumokat mellőzve azt írta: 

Éveken keresztül belülről láttam, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok és kiváltságok megszerzése. És igen, egy ponton minden tisztességes embernek el kell döntenie, hogy tovább asszisztál-e ehhez, vagy vállalja annak minden személyes következményét, hogy nemet mond.

Szemrehányást tett a minisztereknek, szerinte sokatmondó, hogy az ország valódi problémáiról, „az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról, a külföldi érdekek kritikátlan kiszolgálásáról” egyetlen szót sem írtak a levelükben.  

Ami a szégyent illeti azt mondta, sokan szégyellték magukat az elmúlt években. Úgy fogalmazott, sok magyar ember élte át az elmúlt években azt a megalázó érzést, amikor külföldön Magyarországról már nem a Nobel-díjasok, Puskás vagy Bartók jutott az emberek eszébe, nem a szorgalom vagy a szabadságszeretet, hanem az Orbán-kormány Európa-ellenessége, a korrupció, az oligarchák és a gátlástalan gazdagodás. Őszintén remélem, hogy egyszer majd ti is eljuttok oda, hogy felteszitek magatoknak a legegyszerűbb kérdést: valóban ezért esküdtetek fel Magyarország szolgálatára? – írta a közösségi oldalán. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 208 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vasalo
2026. május 25. 12:55
A szégyen, hogy ez a picsanita szo nélkül türte azt amit látott és akkor fogta a pofáját arra várva, hogy neki is jut valami. Az lett volna tisztességes ha akkor szol. Igy csak egy mocsok kormány jutott neki az élén egy tolvajjal. 💩💩💩💩💩💩💩
bszakonyi
2026. május 25. 12:55
Azokat a hazugságokat böfögi vissza, amivel Magyarország ellen kampányolt. Nem a hazája, mert az soha nem volt neki.
H3NY3_B-Oroszlan
2026. május 25. 12:55
NER-lovagina. Csak az a kérdés, hogy hosszú vagy rövid o-val.
namégmitnem
2026. május 25. 12:54
"Úgy fogalmazott, sok magyar ember élte át az elmúlt években azt a megalázó érzést, amikor külföldön Magyarországról már nem a Nobel-díjasok, Puskás vagy Bartók jutott az emberek eszébe, nem a szorgalom vagy a szabadságszeretet, hanem az Orbán-kormány Európa-ellenessége, a korrupció, az oligarchák és a gátlástalan gazdagodás." Uborkafára kapaszkodott, szégyentelen senki. TI - és most - fogjátok nyomorult perifériává tenni azt az országot, amelynek kormányfője, Orbán Viktor világszerte elismerést vivott ki azzal, hogy meg tudta védeni a nemzeti érdekeket a globalista erőszakkal szemben. Mindemellett - egyetlen európai kormányfőként - figyelmeztetni tudta az Uniót azokra a következményekre (gazdasági- és energiaválság, háborúba sodródás, identitásvesztés a migráció hatására) amelyekkel a tagországoknak szembe kell nézniük. "Korrupció"?? Ti a magyar költségvetést gazdagitó, munkahely-teremtő hazai nagytulajdonosi elit megteremtését hazudtátok annak, szégyentelen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.