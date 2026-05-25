Orbán Viktor kiállt a közössége mellett, üzent a külügyminiszternek – frissítés: megérkezett Orbán Anita válasza

„Szégyelld magad!” – Orbán Anitának írtak nyílt levelet az Orbán-kormány miniszterei
Nyílt közleményben reagáltak az Orbán-kormány tagjai arra, hogy az új külügyminiszter korrupcióval vádolja őket.
A volt kormányfő úgy fogalmazott, „vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog”.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán tette közzé kormánya minisztereinek nyílt levelét, amelyben az új külügyminiszter korrupciós vádjaira reagáltak.
Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményükben a miniszterek arra hivatkoztak, hogy Orbán Anita hosszú éveken keresztül dolgozott velük az Orbán-kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban, ezért a kölcsönös tegező viszony.
Mint írják: az Orbán Viktor kormányait szolgáló „hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben”. Most, hogy „Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolod korábbi kormányzati kollégáidat”.
„Belülről láthattad, hogy az Orbán-kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták”. Ezért alattomos, „önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk” – áll a közleményben.
Az a tény, hogy „karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod”, ezt majd a Jóisten elrendezi.
De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket”
– írták a volt kormánytagok, hozzátéve: „szégyelld magad!”.
Úgy fogalmaztak: hisznek abban, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését. „Láttuk, ahogy szégyenedet leplezve cipőd orrát méregetve kínosan feszengve álltál új főnököd háta mögött a Karmelita kolostor bejárásán.”
Igen, a színvonaltalanságért, az alantasságért és a Magyarországhoz méltatlan kormányfői és kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is”
– jelentették ki.
„Magas tisztséged árát úgy fogod megfizetni, hogy amikor a mindenkit bántalmazó főnököd téged is nyilvánosan és visszatérően megszégyenít, szó nélkül kell tűrnöd. Jó szégyenkezést!” – zárul az Orbán-kormány tagjai által közzétett nyílt levél.
A külügyminiszter a Facebookon válaszolt a volt miniszterek levelére. Leszögezte, ő nem változott meg, a változott meg. Konkrétumokat mellőzve azt írta:
Éveken keresztül belülről láttam, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok és kiváltságok megszerzése. És igen, egy ponton minden tisztességes embernek el kell döntenie, hogy tovább asszisztál-e ehhez, vagy vállalja annak minden személyes következményét, hogy nemet mond.
Szemrehányást tett a minisztereknek, szerinte sokatmondó, hogy az ország valódi problémáiról, „az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról, a külföldi érdekek kritikátlan kiszolgálásáról” egyetlen szót sem írtak a levelükben.
Ami a szégyent illeti azt mondta, sokan szégyellték magukat az elmúlt években. Úgy fogalmazott, sok magyar ember élte át az elmúlt években azt a megalázó érzést, amikor külföldön Magyarországról már nem a Nobel-díjasok, Puskás vagy Bartók jutott az emberek eszébe, nem a szorgalom vagy a szabadságszeretet, hanem az Orbán-kormány Európa-ellenessége, a korrupció, az oligarchák és a gátlástalan gazdagodás. Őszintén remélem, hogy egyszer majd ti is eljuttok oda, hogy felteszitek magatoknak a legegyszerűbb kérdést: valóban ezért esküdtetek fel Magyarország szolgálatára? – írta a közösségi oldalán.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala