Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
05. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
életveszélyes állapot budapesti rendőr - főkapitányság óbudán

Súlyos rollerbaleset Óbudán: életveszélyes állapotban a 74 éves férfi

2026. május 25. 09:36

Életben maradása esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett, és már nem lesz képes teljes életet élni.

2026. május 25. 09:36
null

Életveszélyes, kritikus állapotban, mesterséges kómában ápolják az intenzív osztályon azt a 74 éves férfit, akit egy elektromos rolleres gázolt el Óbudán, miközben a gyalogos-átkelőhelyen közlekedett – írja az Infostart
A gázolás akkor történt, amikor az idős férfi a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen haladt át, hogy a közeli pékségbe menjen. A rendőrség tájékoztatása szerint az ütközés erejétől a férfi több métert repült, a helyszínen eszméletét vesztette, és súlyos fejsérülésekkel, lélegeztetve szállították kórházba.

A sértett lánya az RTL Híradónak elmondta, hogy édesapja külsőleg felismerhetetlenné vált a súlyos koponyasérülések miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az áldozat jelenleg sincs magánál; a családtagok folyamatosan beszélnek hozzá a kórházi ágynál, az orvosok azonban nem biztatják a hozzátartozókat.
A szakvélemények szerint a férfi életben maradása esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett, és már nem lesz képes teljes életet élni.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított a balesetet okozó rolleres ellen. A riportban nyilatkozó szakjogász kifejtette: a gyalogos-átkelőhelyen elkövetett, súlyos vagy maradandó sérüléssel, esetleg életveszéllyel járó gázolásért a jármű vezetője letöltendő börtönbüntetést is kaphat.

Nyitókép: Horst Galuschka / DPA / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dokoli
•••
2026. május 25. 10:06 Szerkesztve
Én a rollerezés híve vagyok, de csak közúton, az autók közt csellengjenek amilyen gyorsan csak akarnak. Kerékpárútra, gyalogosok közé nem engedném őket. Gyakran úgy húznak el mellettem, hogy megijedni se volt időm, csak utólag. Pedig a kerékpárom is gurul ha akarom. Az autósok közül tízből heten figyelnek a bicajosokra. A gyalogosokra meg még inkabb. Az rollereseknél ez a szám nulla.
Válasz erre
1
0
elektronelektor
2026. május 25. 09:59
Karácsony elvtárs lemondott már?
Válasz erre
2
0
Paranoid Android
2026. május 25. 09:59
Mennyivel kellett mennie a rolleres csávónak ahhoz, hogy gyakorlatilag agyoncsapjon egy másik embert? Az elektromos rolleresek magukat is törik össze, rengeteg a gyermek és kamasz sérült. Vajon mi akadályozza a hatóságokat abban, hogy hatékonyan fellépjenek?
Válasz erre
4
0
europész
2026. május 25. 09:55
Nap mint nap látom,hogy brutális sebességre képes ez az összebudákolt tákolmány.A nagy sebességű eszközön se normális fékrendszer se normális futómű se megfelelő kormány.Az álló vezető miatt a száguldó súlypontja rendkívül magas ami balesetkor megnöveli a súlyos sérülések bekövetkeztét.Egyébként is a rollert lábbal történő hajtásra lett kitalálva kisgyermekek számára nem pedig nagy marháknak villannyal meghajtva.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!