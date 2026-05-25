Súlyos rollerbaleset Óbudán: életveszélyes állapotban a 74 éves férfi

Életveszélyes, kritikus állapotban, mesterséges kómában ápolják az intenzív osztályon azt a 74 éves férfit, akit egy elektromos rolleres gázolt el Óbudán, miközben a gyalogos-átkelőhelyen közlekedett – írja az Infostart.

A gázolás akkor történt, amikor az idős férfi a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen haladt át, hogy a közeli pékségbe menjen. A rendőrség tájékoztatása szerint az ütközés erejétől a férfi több métert repült, a helyszínen eszméletét vesztette, és súlyos fejsérülésekkel, lélegeztetve szállították kórházba.

A sértett lánya az RTL Híradónak elmondta, hogy édesapja külsőleg felismerhetetlenné vált a súlyos koponyasérülések miatt.