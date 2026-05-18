Napi horror: gyomron fejelt egy férfi egy fiatal nőt a Szent Gellért téri buszmegállóban

Több fontos területen lehet komoly változás.
Hajnali agresszió a város forgalmas helyén.
A 24.hu arról ír, hogy bántalmaztak egy fiatal nőt szombaton hajnalban negyed öt körül a 7-es busz Szent Gellért téri megállójában egy, a közösségi médiában megjelent fényképes bejegyzés tanúsága szerint, amiről egy olvasó értesítette a lapot. A szemtanú úgy fogalmazott, hogy
egy férfi „gyomron fejelte” a buszmegállóban várakozó fiatal nőt,
ám mire segítségére siethettek volna, a nő felpattant az épp megálló buszra – tudjuk meg.
„Rögtön rendőrt hívtam, kilenc perc alatt kint voltak”
– mondta a szemtanú, aki szerint azonban a férfit „nem vitték be, mert se kamera, sem sértett nem volt”.
A portál megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletét is. A BRFK a 24.hu kérdésére úgy válaszolt, hogy szombaton délután egy nő tett bejelentést arról, hogy a Szent Gellért téren a buszmegállóban egy férfi őt bántalmazta.
„A nő a nevét nem akarta közölni a telefonban, de elmondta, azért szeretne bejelentést tenni, nehogy a férfi másokat is megtámadjon, továbbá közölte, hogy mentőre nincs szüksége”
– írták.
Mint kiderült rendőrök a helyszínen egy férfivel szemben intézkedtek, vele szemben a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt indított eljárást, melynek keretében keresik a cselekmény sértettjét is.
