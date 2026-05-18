Napi horror: gyomron fejelt egy férfi egy fiatal nőt a Szent Gellért téri buszmegállóban

A 24.hu arról ír, hogy bántalmaztak egy fiatal nőt szombaton hajnalban negyed öt körül a 7-es busz Szent Gellért téri megállójában egy, a közösségi médiában megjelent fényképes bejegyzés tanúsága szerint, amiről egy olvasó értesítette a lapot. A szemtanú úgy fogalmazott, hogy

egy férfi „gyomron fejelte” a buszmegállóban várakozó fiatal nőt,

ám mire segítségére siethettek volna, a nő felpattant az épp megálló buszra – tudjuk meg.