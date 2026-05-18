Szent Gellért tér brfk budapesti rendőr - főkapitányság agresszió

Napi horror: gyomron fejelt egy férfi egy fiatal nőt a Szent Gellért téri buszmegállóban

2026. május 18. 07:11

Hajnali agresszió a város forgalmas helyén.

A 24.hu arról ír, hogy bántalmaztak egy fiatal nőt szombaton hajnalban negyed öt körül a 7-es busz Szent Gellért téri megállójában egy, a közösségi médiában megjelent fényképes bejegyzés tanúsága szerint, amiről egy olvasó értesítette a lapot. A szemtanú úgy fogalmazott, hogy 

egy férfi „gyomron fejelte” a buszmegállóban várakozó fiatal nőt, 

ám mire segítségére siethettek volna, a nő felpattant az épp megálló buszra – tudjuk meg.

„Rögtön rendőrt hívtam, kilenc perc alatt kint voltak”

 – mondta a szemtanú, aki szerint azonban a férfit „nem vitték be, mert se kamera, sem sértett nem volt”.

A portál megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletét is. A BRFK a 24.hu kérdésére úgy válaszolt, hogy szombaton délután egy nő tett bejelentést arról, hogy a Szent Gellért téren a buszmegállóban egy férfi őt bántalmazta. 

„A nő a nevét nem akarta közölni a telefonban, de elmondta, azért szeretne bejelentést tenni, nehogy a férfi másokat is megtámadjon, továbbá közölte, hogy mentőre nincs szüksége”

 – írták.

Mint kiderült rendőrök a helyszínen egy férfivel szemben intézkedtek, vele szemben a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt indított eljárást, melynek keretében keresik a cselekmény sértettjét is.

Nyitókép: Nagy Zoltán, tulajdonos: Nagy Zoltán

 

5m007h 0p3ra70r
2026. május 18. 08:09
Lesz még ilyen parlamentben is. Ott az elkövető férfi monogramja MP lesz.
polárüveg
2026. május 18. 07:58
Mivel a választási kampány alatt felcsavart gyűlölködés, agresszivitás következmények nélkül maradt, ezért nem hervadt el, itt maradt velünk. Naponta lehet találkozni olyan megnyilvánulásokkal, ami még egy fél évvel ezelőtt se volt. A társadalomban és az emberekben feszültség van. Ha ez a feszültség természetes lett volna, akkor a "rendszerváltó" Tisza választási győzelem után ennek a feszültségnek meg kellett volna szűnnie, ki kellett volna simulnia. Hiszen elérte az óhajtott eredményt a többség. Mivel nem múlt el a választási győzelem után a feszültség, ezért arra kell gondolni, hogy nem a választási győzelem volt a cél, hanem a társadalom feszültségben tartása. Ezért a feszültség fentartását mesterségesnek kell gondolni.
The Loner
2026. május 18. 07:38 Szerkesztve
Ide vezet a tisztás uszítás és gyűlölet keltés. Ez történik, amikor egy ország sorsát egy bosszúvágytól és gyűlölettől hajtott, torz lelkű ember "irányítja" (?) Érdemben még semmit sem tett, és államférfihoz méltón viselkedni sem képes ,hogyan is tudna egy ilyen torz lelkű, beteg személyiség? Viszont továbbra is kampányüzemmódban uszít, hergel, és bosszút meg gyűlöletet szít. Nem azzal van a problémám, hogy a Tisza nyert, hanem azzal, hogy az ország és a nemzet sorsa egy hatalomtól elvakult, Caligula-szerű, torz személyiség kezébe került. Nála szinte bárkit elfogadhatóbbnak tartanék. Ezt előbb vagy utóbb a józanabb tiszás szavazóknak és politikusoknak is fel kell majd ismerniük, már ha valóban komolyan gondolják az ország vezetését, és tényleg a magyar emberek érdekét akarják szolgálni, nem pedig egyetlen ember személyes hatalmi ambícióit
wadcutter
2026. május 18. 07:35
milyen magas volt a férfi és milyen magas a nő?
