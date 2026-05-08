brfk dudás miklós nyomozás halál

Megszólalt a rendőrség: kiderült, mi okozta Dudás Miklós halálát

2026. május 08. 10:50

A korábbi hírekkel ellentétben nem gyilkosság történt.

null

A nyomozás adatai szerint nem gyilkosság áldozata lett az az ismert sportoló, akit január 5-én holtan találtak a budapesti lakásában, hanem baleset okozhatta a halálát – jelentette be a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője, a vizsgálat lezárását követő pénteki sajtótájékoztatón, Budapesten. 

Csécsi Soma a sajtótájékoztatón nem nevezte meg az érintettet, ám a korábbi sajtóhírek szerint Dudás Miklós világbajnok kajakozó ügyében indult korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozás. 

A referens úgy fogalmazott: „a nyomozás – az igazságügyi orvosi és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel, azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2026 május 6-án lezárta.” 

A szóvivő felidézte: 2026 január 5-én érkezett bejelentés a BRFK-ra, hogy egy ismert sportoló napok óta nem elérhető, ezért a rendőrök feltörték a lakását, ahol a férfit holtan találták. 

A helyszíni szemlén idegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak, azonban a boncolás alkalmával a testen sérüléseket találtak. Ezekről egyértelműen nem volt megállapítható, hogy baleset, vagy bántalmazás következtében keletkeztek. Ezért a BRFK nyomozást rendelt el halált okozó testi sértés gyanúja miatt. 

A nyomozati cselekmények, a tanúkihallgatások, a cellainformációk ellenőrzése, a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése, illetve a szakértői jelentések alapján nem találtak arra utaló körülményt vagy tényt, hogy a férfit meggyilkolták volna. Azt állapították meg, hogy a férfi halálát baleset okozhatta – ismertette Csécsi Soma. 

(MTI)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
•••
2026. május 08. 11:46 Szerkesztve
A szemtanúk szerint vérző fejjel ment haza. Ha elesett és beütötte a fejét, vagy ha valaki erősen megütötte bevérezhetett az agya és úgy ment haza. Nem kellett volna egyedül hagyni, mert a bevérzés okozhatta a későbbi halált. Ha valaki felügyelte volna, lehet, hogy megmenthették volna az életét. Lényegében az apát és lehet hogy a fiát is valakik annyira megverték, hogy mindkettő belehalt. Azért az illetékesek megnézhették volna a kapcsolati összefüggéseket, mert az nem egy normális dolog, hogy embercsoportok, vagy "vagány" emberek családokkal végezzenek minden következmény nélkül.
machet
2026. május 08. 11:42
Olyan ez is mint az ablakon kiesés esete.
astracf
2026. május 08. 11:33
Hihető... Vajon kinek a kijei a gyilkosok?
NokiNokedli
2026. május 08. 11:22
...és van aki ezt beveszi?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!