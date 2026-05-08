Megszólalt a rendőrség: kiderült, mi okozta Dudás Miklós halálát

A referens úgy fogalmazott: „a nyomozás – az igazságügyi orvosi és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel, azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2026 május 6-án lezárta.”

A szóvivő felidézte: 2026 január 5-én érkezett bejelentés a BRFK-ra, hogy egy ismert sportoló napok óta nem elérhető, ezért a rendőrök feltörték a lakását, ahol a férfit holtan találták.

A helyszíni szemlén idegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak, azonban a boncolás alkalmával a testen sérüléseket találtak. Ezekről egyértelműen nem volt megállapítható, hogy baleset, vagy bántalmazás következtében keletkeztek. Ezért a BRFK nyomozást rendelt el halált okozó testi sértés gyanúja miatt.