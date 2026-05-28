Nyomozás indult Magyar Péter diákhiteles szerződései miatt (VIDEÓ)

Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával indult nyomozás Magyar Péter Diákhitel Központnál kötött szerződéseivel összefüggésben – írta meg a Hír TV. A beszámoló szerint az ügy előzménye az volt, hogy a miniszterelnök egy korábbi interjúban beszélt a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégekkel kötött megállapodásokról.

Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket kötött Balásy Gyula cégeivel. Az interjú után Budai Gyula május elején feljelentést tett Magyar Péter ellen. A volt országgyűlési képviselőt az ügyészség most arról tájékoztatta, hogy az ügyben nyomozás folyik.