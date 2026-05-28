Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott szoboszlai arsenal válogatott csapat

Szoboszlai elárulta, hogy szerinte ki a BL-döntő favoritja (VIDEÓ)

2026. május 28. 19:01

A magyar válogatott kapitánya szerint a Puskás Arénában rendezett fináléban bármi megtörténhet.

2026. május 28. 19:01
null

Szoboszlai Dominik egy sajtótájékoztatón beszélt a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőjének esélyeiről. A fináléban a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig elmondta, melyik együttest tartja kedvezőbb helyzetben a mérkőzés előtt.

Szoboszlai felidézte, hogy korábban mindkét csapat ellen pályára lépett, így személyes tapasztalatai alapján is van képe az erőviszonyokról.

Mint mondta, ő inkább a PSG-t nevezné meg esélyesebbnek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezen a szinten már nehéz biztos favoritot kijelölni, mert egy döntőben bármi megtörténhet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A magyar játékos az Arsenalt is méltatta, amely szerinte elképesztően jó csapat, és ezt azzal is bizonyította, hogy hosszú idő után meg tudta nyerni a Premier League-et. A PSG-ről pedig úgy fogalmazott, hogy a párizsiak az előző idényhez hasonlóan most is végigmeneteltek a sorozaton.

Szoboszlai szerint minden adott ahhoz, hogy jó mérkőzést lássanak a nézők, ezért azt üzente, mindenki élvezze a döntőt. A Bajnokok Ligája fináléját 2026. május 30-án, szombaton rendezik meg Budapesten, a Puskás Arénában.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!