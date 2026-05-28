Szoboszlai elárulta, hogy szerinte ki a BL-döntő favoritja (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik egy sajtótájékoztatón beszélt a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőjének esélyeiről. A fináléban a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig elmondta, melyik együttest tartja kedvezőbb helyzetben a mérkőzés előtt.
Szoboszlai felidézte, hogy korábban mindkét csapat ellen pályára lépett, így személyes tapasztalatai alapján is van képe az erőviszonyokról.
Mint mondta, ő inkább a PSG-t nevezné meg esélyesebbnek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezen a szinten már nehéz biztos favoritot kijelölni, mert egy döntőben bármi megtörténhet.
A magyar játékos az Arsenalt is méltatta, amely szerinte elképesztően jó csapat, és ezt azzal is bizonyította, hogy hosszú idő után meg tudta nyerni a Premier League-et. A PSG-ről pedig úgy fogalmazott, hogy a párizsiak az előző idényhez hasonlóan most is végigmeneteltek a sorozaton.
Szoboszlai szerint minden adott ahhoz, hogy jó mérkőzést lássanak a nézők, ezért azt üzente, mindenki élvezze a döntőt. A Bajnokok Ligája fináléját 2026. május 30-án, szombaton rendezik meg Budapesten, a Puskás Arénában.
