Szoboszlai elárulta, hogy szerinte ki a BL-döntő favoritja (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik egy sajtótájékoztatón beszélt a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőjének esélyeiről. A fináléban a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig elmondta, melyik együttest tartja kedvezőbb helyzetben a mérkőzés előtt.

Szoboszlai felidézte, hogy korábban mindkét csapat ellen pályára lépett, így személyes tapasztalatai alapján is van képe az erőviszonyokról.

Mint mondta, ő inkább a PSG-t nevezné meg esélyesebbnek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezen a szinten már nehéz biztos favoritot kijelölni, mert egy döntőben bármi megtörténhet.