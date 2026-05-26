05. 26.
kedd
magyar válogatott Magyarország világbajnokság jégkorong Lettország

Nyolcast kapott a végén, de teljesítette a kitűzött célt Magyarország

2026. május 26. 15:03

A bennmaradó magyar válogatott 8–1-re kikapott a lett csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság csoportkörének utolsó játéknapján, kedden, és ezzel összesítésben a 14. helyen végzett. Magyarország egy győzelemmel és hat vereséggel zárta a tornát, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet az elitben.

Ezúttal is –  sorozatban negyedszer – Csollák Márkó és Galló Vilmos maradt ki a csapatból, a kapuban Bálizs Bence kezdett. A lettek számára volt igazi tétje az összecsapásnak, hiszen nekik győzniük kellett, hogy a negyeddöntőbe jussanak, míg a magyarok fixen a hetedik helyen voltak a csoportkör zárása előtt is. A balti állam – ahol messze a hoki a legnépszerűbb sportág – a II. világháborút követően az eddigi mindhárom tétmérkőzését nagy fölénnyel nyerte meg (10–2, 9–0, 7–3) a mieinkkel szemben, az egyetlen magyar siker az 1933-as prágai Eb-n született (3–0), míg az 1938-as budapesti barátságos találkozón 2–2 született.

A második harmadban egy kontrából komoly magyar helyzet alakult ki, ám kimaradt, a túloldalon pedig Kiss Rolandot állították ki. Ekkor érkezett a harmadik lett emberelőnyös gól: a kapu elé berobbanó Toms Andersonsnak nem volt nehéz dolga, elfeledkeztek róla, 0–4. Kisvártatva Sofron István szépíthetett volna, majd a 35. percben a rivális elhozta a bulit a magyar zónában, Miks Tumanovs lökete pedig Horváth Bence lábán váltott irányt, így Bálizs nem védhetett, bár a vállát csípte a korong, 0–5. Még a szünet előtt Hadobás adott szép passzt Nemes Mártonnak, aki a bal felső sarokba emelt, 1–5.

A fordulás után Bálizst a kapuvas mentette meg az újabb góltól, Hadobás kiállítását pedig sikerült megúszni jó blokkoknak köszönhetően. Erdély Csanád előtt is adódott lehetőség, Kristers Gudlevskis védett. Az utolsó öt percre kanyarodva megint bizonytalankodott a magyar védelem, Renars Krastenbergs keresztpasszból húzta a léc alá a pakkot, 1–6. És még nem volt vége! A lettek előbb emberhátrányuk alatt Sandis Vilmanis bolondított meg mindenkit, és bombázott a jobb felső sarokba, majd – már Szongoth Domán büntetésekor – jól tette bele ütőjét egy kékvonalas lövésbe, 1–8.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 26. 15:51
Az amcsik így igen szarba kerültek.
