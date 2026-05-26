Nyolcast kapott a végén, de teljesítette a kitűzött célt Magyarország

A második harmadban egy kontrából komoly magyar helyzet alakult ki, ám kimaradt, a túloldalon pedig Kiss Rolandot állították ki. Ekkor érkezett a harmadik lett emberelőnyös gól: a kapu elé berobbanó Toms Andersonsnak nem volt nehéz dolga, elfeledkeztek róla, 0–4. Kisvártatva Sofron István szépíthetett volna, majd a 35. percben a rivális elhozta a bulit a magyar zónában, Miks Tumanovs lökete pedig Horváth Bence lábán váltott irányt, így Bálizs nem védhetett, bár a vállát csípte a korong, 0–5. Még a szünet előtt Hadobás adott szép passzt Nemes Mártonnak, aki a bal felső sarokba emelt, 1–5.

A fordulás után Bálizst a kapuvas mentette meg az újabb góltól, Hadobás kiállítását pedig sikerült megúszni jó blokkoknak köszönhetően. Erdély Csanád előtt is adódott lehetőség, Kristers Gudlevskis védett. Az utolsó öt percre kanyarodva megint bizonytalankodott a magyar védelem, Renars Krastenbergs keresztpasszból húzta a léc alá a pakkot, 1–6. És még nem volt vége! A lettek előbb emberhátrányuk alatt Sandis Vilmanis bolondított meg mindenkit, és bombázott a jobb felső sarokba, majd – már Szongoth Domán büntetésekor – jól tette bele ütőjét egy kékvonalas lövésbe, 1–8.