Tényleg Borbély Balázs lesz a Ferencváros edzője? Új információk láttak napvilágot

A Fradi után Robbie Keane is megtörte a csendet – ezért mondott fel az ír tréner
Úgy látja, eljött az idő.
Kulcskérdést jelenthet a szerződés ezen pontja. Megoldódhat az edzőprobléma a Fradinál.
Mióta Robbie Keane felmondott a Ferencváros labdarúgócsapatánál, folyamatosak a találgatások, ki pótolhatja a rekordbajnok kispadján az ír szakembert. A zuhanyhíradó a legesélyesebb jelöltnek az ETO-t bajnoki címig vezető Borbély Balázst tartja, aki remek viszonyt ápol a Fradi sportigazgatójával, Hajnal Tamással és korábban már dolgozott edzőként a népligeti utánpótlásnál.
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy látja, eljött az idő.
Az értesülésre frissiben reagált a felvidéki szakember is, aki úgy fogalmazott, nincs mit mondania, a szerződése 2027-ig él Győrött.
Nem szeretnék ezzel foglalkozni és nem is akarom ezt kommentálni. A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont”
– jelentette ki Borbély Balázs. A Nemzeti Sport közben úgy értesült, az említett szerződés azonban tartalmaz egy kivásárlási záradékot. Vagyis van benne egy rögzített összeg, melynek megfizetése esetén idő előtt távozhat a sikeredző. A hírek szerint azonban, az idény befejezése óta nem érkezett megkeresés a klubhoz a lelépési záradék érvényesítésére.
A beszámolók alapján egyelőre nem folynak konkrét tárgyalások az edző és a klub között, Borbély Balázs jelenleg Spanyolországban tölti a szezon végi szabadságát.
Mint ismert, Robbie Keane 2025 januárjában érkezett a Fradihoz. Tavaly bajnoki címet, idén Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, akikkel az Európa-ligában ebben az idényben a nyolcaddöntőig jutott. Az előző év végén szerződést hosszabbított a Fradival, és közvetlenül a bajnoki cím elvesztése után még pozitívan nyilatkozott a ferencvárosi jövőjéről, ám néhány nappal később kifizette a lelépési díját és felmondott.
Ezt is ajánljuk a témában
„Csak olyan jöjjön helyette, aki tenni akar a Ferencvárosért, és akár vállalja a bizonytalanságot is.”
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert