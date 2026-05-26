Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Borbély Balázs eto Fradi

Tényleg Borbély Balázs lesz a Ferencváros edzője? Új információk láttak napvilágot

2026. május 26. 15:40

Kulcskérdést jelenthet a szerződés ezen pontja. Megoldódhat az edzőprobléma a Fradinál.

2026. május 26. 15:40
null

Mióta Robbie Keane felmondott a Ferencváros labdarúgócsapatánál, folyamatosak a találgatások, ki pótolhatja a rekordbajnok kispadján az ír szakembert. A zuhanyhíradó a legesélyesebb jelöltnek az ETO-t bajnoki címig vezető Borbély Balázst tartja, aki remek viszonyt ápol a Fradi sportigazgatójával, Hajnal Tamással és korábban már dolgozott edzőként a népligeti utánpótlásnál.

Ezt is ajánljuk a témában

Elhárulhat az akadály a Fradi előtt

Az értesülésre frissiben reagált a felvidéki szakember is, aki úgy fogalmazott, nincs mit mondania, a szerződése 2027-ig él Győrött.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Nem szeretnék ezzel foglalkozni és nem is akarom ezt kommentálni. A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont”

– jelentette ki Borbély Balázs. A Nemzeti Sport közben úgy értesült, az említett szerződés azonban tartalmaz egy kivásárlási záradékot. Vagyis van benne egy rögzített összeg, melynek megfizetése esetén idő előtt távozhat a sikeredző. A hírek szerint azonban, az idény befejezése óta nem érkezett megkeresés a klubhoz a lelépési záradék érvényesítésére.

A beszámolók alapján egyelőre nem folynak konkrét tárgyalások az edző és a klub között, Borbély Balázs jelenleg Spanyolországban tölti a szezon végi szabadságát.

Mint ismert, Robbie Keane 2025 januárjában érkezett a Fradihoz. Tavaly bajnoki címet, idén Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, akikkel az Európa-ligában ebben az idényben a nyolcaddöntőig jutott. Az előző év végén szerződést hosszabbított a Fradival, és közvetlenül a bajnoki cím elvesztése után még pozitívan nyilatkozott a ferencvárosi jövőjéről, ám néhány nappal később kifizette a lelépési díját és felmondott.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. május 26. 16:32
Eddig értem, de hová lett a legendás Fradi szív. Legnagyobb sikerünket akkor értük el, amikor Jenő bá volt az edző. Nem kéne visszatérni a forráshoz?
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2026. május 26. 15:56
Hát ha Borbély normális - már pedig az -, akkor nem vállalja. Robbie Keane nem véletlenül mondott fel váratlanul és hirtelen, mivel előtte ismertette vele Kubatov elnök a klub jövőképét. ami siralmas lesz, mert az új kormány jövetelével elzárulnak az eddig bőségesen folyó pénzcsapok, s a Fradi egy szürke középcsapat szintjére fog süllyedni, de még az is lehet, hogy a kiesés ellen küzd majd. Az sem véletlen, hogy a legjobb játékosok eligazolnak, egyelőre "csak" kilencen. Miként Borbély sem véletlenül mondja azt, hogy "a szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont.”
Válasz erre
0
1
Halder_1899
2026. május 26. 15:44
Hajrá Fradi !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!