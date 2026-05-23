Robbie Keane Kubatov Gábor Ferencváros

A Fradi után Robbie Keane is megtörte a csendet – ezért mondott fel az ír tréner

2026. május 23. 20:43

A Ferencváros önként távozó vezetőedzője megtörte a csendet. Robbie Keane elárulta, miért hagyja el a fővárosi klubot.

Mint beszámoltunk róla, a pénteki sajtóinformációk megjelenése után egy nappal az FTC hivatalosan is bejelentette egy szűkszavú közleményben, hogy Robbie Keane vezetőedző saját kérésére távozik a klubtól.

Robbie Keane
Robbie Keane felejthetetlen estékről posztolt. Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fradi után most maga az ír tréner is megtörte a csendet, és a közösségi médiában egy hosszabb posztban búcsúzott, amit változtatás nélkül közlünk.

Robbie Keane búcsúlevele

„Hihetetlenül élvezetes és sikeres 16 hónap után meghoztam a nehéz döntést: lezárom időszakomat a Ferencvárosnál. Az elnök, a vezetőség, a stáb és a játékosok a kezdetektől fogva befogadók voltak, öröm volt velük együtt dolgozni. Fantasztikus együttműködést alakítottunk ki, amely nagy sikereket hozott a klubnak, rendkívül büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. 

A Ferencváros szurkolói Európa legszenvedélyesebbjei közé tartoznak, és arra a támogatást, amit érkezésem pillanatától kaptam tőlük, mindig emlékezni fogok és nagyra fogom becsülöm. 

Az első idényemben elért bajnoki cím, majd a múlt héten a Magyar Kupa felemelése olyan pillanatok, amelyre mindig rendkívül büszke leszek. Soha nem felejtem el azokat az estéket sem, amelyeket az Európa-ligában veretlenül vívtunk meg. Ezek olyan sikerek és emlékek, melyek pályafutásom végéig velem maradnak. 

Hosszas gondolkodás és mérlegelés után úgy éreztem, most jött el a megfelelő idő a továbblépésre. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést.

A Ferencváros különleges futballklub, és kétségtelen, hogy a következő években is sikereket fog aratni. 

Köszönöm mindenkinek a hihetetlen támogatást és a felejthetetlen emlékeket, amelyeket együtt megéltünk. A legjobbakat kívánom a klubnak és mindenkinek, aki kötődik hozzá.

Hajrá, Fradi!”

Robbie Keane-t egyébként az utolsó bajnoki fordulóban, a ZTE elleni mérkőzés után megkérdezték arról, marad-e a Fradi kispadján, de még a feltételezésre is felháborodva reagált. A Bors értesülése szerint a bajnoki címmel együtt a klub vezetésének bizalmát is elvesztette, és egyébként is megváltak volna tőle.

Az angolszász sajtó szerint Keane döntésének hátterében az áll, hogy a Celtichez tart, míg a magyar sajtó információi alapján nem tetszett neki a Kubatov Gábor által felvázolt terv a következő idényre.

Lehetséges utódjaként eddig a győri ETO FC-t bajnoki címig vezető Borbély Balázst és a horvát Nenad Bjelicát említették meg a sajtóinformációk.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zakar zoltán béla
2026. május 23. 21:06
Egy köpködő labilis idegroncs.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!