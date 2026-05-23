Tíz gól helyett „csak” kilenc – ismét alaposan elpáholta Svájc a magyar válogatottat

Az utolsó harmadra gyakorlatilag tényleg az maradt a kérdés, hogy sikerül-e elkerülni a tavalyi tízgólos zakót. Az első svájci gólt kapusakadályozás miatt nem adták meg, Denis Malgin egy védőn megpattanó, így Bálizs Bencét becsapó találata viszont már érvényes volt. Öt perccel a vége előtt Simon Knak is gólt lőtt nullszögből, és bár egyértelmű lesállás előzte meg, Majoross ezúttal nem challengelt, így megszületett a 9. svájci találat. Több már nem, így a tavalyi eredményen egy góllal javítva 9–0-ra kapott ki Svájctól a magyar válogatott.

Magyarország így a 7. helyen áll a csoportban továbbra is 3 ponttal az 5–0-ra legyőzött Nagy-Britannia előtt. Folytatás hétfőn az Egyesült Államok ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma