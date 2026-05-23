Majoross Gergely Vay Ádám jégkorong

Tíz gól helyett „csak” kilenc – ismét alaposan elpáholta Svájc a magyar válogatottat

2026. május 23. 18:55

A magyar válogatott jó kezdés után 9–0-s vereséget szenvedett a házigazda Svájctól az elit-világbajnokságon. Ez történt a magyar jégkorongozók ötödik meccsén.

A Németország elleni 6–2-es vereség után kevesebb mint 24 órával ismét jégre lépett a magyar válogatott a svájci jégkorong elit-világbajnokságon. Az ellenfél ráadásul az addig hibátlan házigazda volt Zürichben, de nem csak a hazai közönség buzdítása miatt félhettünk a zakótól, ugyanis egy évvel ezelőtt a mieink 10–0-ra kaptak ki a vb-n szombati ellenfelüktől.

jégkorong
Nem kíméltek minket a svájciak a jégkorong-vb-n. Fotó: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

Ehhez képest az első harmadban állták a fiúk a sarat. Ahogy arra számítani lehetett, a svájci közönség pazar hangulatban hajtotta övéit, de a hazai csapat nem nagyon találta az ellenszert a szervezett magyar válogatott játékára. 

Alig 6 perc volt vissza, amikor Nino Niederreiter szépségdíjas gólt szerzett (kézzel vette le a levegőből a korongot, majd közelről felvarrta a léc alá), de Majoross Gergely szövetségi kapitány les miatt challengelt, és be is jött, elvették a találatot.

Már két perc sem volt hátra a szünetig, amikor az NHL egyik legjobb hátvédje, Roman Josi lőtt egy szép csel után Vay Ádám kapujának bal alsó sarkába – egygólos hátrányban voltunk csupán 20 perc után Svájc ellen, és jól nézett ki a meccs magyar szempontból.

A folytatásban mégis összeomlott a magyar jégkorong-válogatott

A második felvonás viszont már nagyon emlékeztetett a tavalyi találkozóra: még 3 perc sem telt el, amikor Josi már klasszikus mesterhármasa harmadik találatát szerezte – és ezzel még nem volt vége. 

A bekk duplája után Timo Meier, Denis Malgin, Calvin Thurkauf és Sven Andrighetto is betalált a szünetig, vagyis 20 perc alatt 6-szor találtak be a svájciak igen jó helyzetkihasználással, hiszen ehhez csak 19 lövésre volt szükségük.

Az utolsó harmadra gyakorlatilag tényleg az maradt a kérdés, hogy sikerül-e elkerülni a tavalyi tízgólos zakót. Az első svájci gólt kapusakadályozás miatt nem adták meg, Denis Malgin egy védőn megpattanó, így Bálizs Bencét becsapó találata viszont már érvényes volt. Öt perccel a vége előtt Simon Knak is gólt lőtt nullszögből, és bár egyértelmű lesállás előzte meg, Majoross ezúttal nem challengelt, így megszületett a 9. svájci találat. Több már nem, így a tavalyi eredményen egy góllal javítva 9–0-ra kapott ki Svájctól a magyar válogatott.

Magyarország így a 7. helyen áll a csoportban továbbra is 3 ponttal az 5–0-ra legyőzött Nagy-Britannia előtt. Folytatás hétfőn az Egyesült Államok ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

rugbista
2026. május 23. 19:30
Innentől elengedjük az összes meccset (USA, Lettország), mert esélyünk sincs és reménykedünk, hogy a harmatos britek nem szereznek 4 pontot.
