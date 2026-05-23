Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

„Nem tudom, mivel érdemeltem ki” – Szalah olyat tett Szoboszlaival, amit senki mással nem szokott

2026. május 23. 17:33

Szoboszlai Dominik egy interjúban beszélt arról, hogyan alakult ki mély barátság közte és Mohamed Szalah között. Az egyiptomi a Liverpool–Brentfordon búcsúzik a Vörösöktől.

Vasárnap Liverpool–Brentford mérkőzést rendeznek a Premier League utolsó fordulójában. A találkozónak még némi tétje van, ugyanis, ha Szoboszlai Dominikék nagyarányú vereséget szenvednek, míg Tóth Alex csapata, a Bournemouth nagyon elveri a Nottingham Forestet, akkor a Vörösök lecsúszhatnak a Bajnokok Ligája-indulásról – de azért erre a reális esély igen csekély.

Szoboszlai Dominik a Liverpool–Brentfordra készül. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

A találkozó felvezetése így nem is erről szól elsősorban, hanem a két búcsúzó klublegendáról: Andy Robertsonról és Mohamed Szalahról, akik utolsó alkalommal fognak pályára lépni a Liverpoolban az Anfield Road közönsége előtt. A Spíler Tv Szoboszlaival egy hosszabb interjút is készített a meccs beharangozójaként, ahol már csak a búcsú miatt is szóba került a magyar barátsága az egyiptomival, hiszen nyílt titok, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással. De vajon hogyan kezdődött ez a bensőséges viszony?

„Jó kérdés, nem tudom” – válaszolta Szoboszlai. – 

Az elejétől kezdve volt egy ilyen érzésem, hogy valamiért engem befogadott és közel engedett magához, amiről utólag rájöttem, hogy nem nagyon szokta senkivel megtenni. Mindenkivel nagyon jóban van, de nagyon régen volt olyan, hogy valakivel ennyire közeli viszont ápoljon, ha jól tudom, legutóbb Lovrennel fordult elő. Nem tudom, mivel érdemeltem ezt ki, de elég közel állunk egymáshoz.”

Liverpool–Brentford: a Szoboszlai-interjú videón

A Liverpool vasárnap délután 5 órától fogadja a Brentford csapatát.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

madre79
2026. május 23. 19:15
Van Dijknak 27-ben lejár a szerződése!
Takagi
2026. május 23. 18:16
Jó ember vagy Domi.
