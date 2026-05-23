Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
„Az Alaptörvény-módosítási javaslat mutatja, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően a parlamenti Tisza többség hazánk alkotmányos berendezkedéséhez is hozzá kíván nyúlni. Jó példa erre a mindenkori miniszterelnök személyéhez köthető tervezet, amely nyolc évben, vagyis legfeljebb két teljes ciklusban korlátozná a kormányfői tisztség betölthetőségét.
Úgy vélem, ez a javaslat jogilag nem áll meg, mivel egyértelműen a jogállami felfogással összeegyeztethetetlen visszaható hatályt jelentene, amennyiben 1990-ig visszamenőleg szeretnék érvényesíteni a fenti rendelkezést.
Ráadásul tartalmilag sincs sok értelme: nyilvánvaló, hogy ez a lépés elsősorban Orbán Viktor személye ellen irányul. Az európai parlamentáris demokráciákban ugyanis egyáltalán nem szokás a miniszterelnöki mandátumok számának korlátozása. Számtalan klasszikus példát említhetünk Helmut Kohltól és Margaret Thatchertől kezdve Mark Rutte-n át egészen Angela Merkelig, akik mindannyian jóval több mint tíz éven keresztül álltak országuk élén.
A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy azokban a parlamentáris rendszerekben, ahol a miniszterelnök a törvényhozás által bármikor elmozdítható, nem alkalmaznak ilyen korlátozásokat, hiszen az országgyűlési kontroll önmagában szabályozza a hatalmat. Erre egyébként a rendszerváltás óta a hazai politikai életben kétszer is akadt példa, tehát arra, amikor a parlament sikeresen váltotta le a regnáló miniszterelnököt és új kormányfőt jelölt a helyére. Először Medgyessy Péter helyére Gyurcsány Ferencet, majd később Gyurcsány Ferenc lemondása után hasonló módon Bajnai Gordon következett. A miniszterelnök sorsáról tehát a parlamentnek és a választóknak kell dönteniük, nem pedig személyre szabott, és a jogállami normákkal szembemenő jogszabályoknak.”
