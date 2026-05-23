„Az Alaptörvény-módosítási javaslat mutatja, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően a parlamenti Tisza többség hazánk alkotmányos berendezkedéséhez is hozzá kíván nyúlni. Jó példa erre a mindenkori miniszterelnök személyéhez köthető tervezet, amely nyolc évben, vagyis legfeljebb két teljes ciklusban korlátozná a kormányfői tisztség betölthetőségét.

Úgy vélem, ez a javaslat jogilag nem áll meg, mivel egyértelműen a jogállami felfogással összeegyeztethetetlen visszaható hatályt jelentene, amennyiben 1990-ig visszamenőleg szeretnék érvényesíteni a fenti rendelkezést.