A Tisza Alaptörvény-módosítási javaslata jogilag nem áll meg, mivel egyértelműen a jogállami felfogással összeegyeztethetetlen

2026. május 23. 16:09

Ráadásul tartalmilag sincs sok értelme.

null
Fodor Gábor
„Az Alaptörvény-módosítási javaslat mutatja, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően a parlamenti Tisza többség hazánk alkotmányos berendezkedéséhez is hozzá kíván nyúlni. Jó példa erre a mindenkori miniszterelnök személyéhez köthető tervezet, amely nyolc évben, vagyis legfeljebb két teljes ciklusban korlátozná a kormányfői tisztség betölthetőségét.

Úgy vélem, ez a javaslat jogilag nem áll meg, mivel egyértelműen a jogállami felfogással összeegyeztethetetlen visszaható hatályt jelentene, amennyiben  1990-ig visszamenőleg szeretnék érvényesíteni a fenti rendelkezést. 

Ráadásul tartalmilag sincs sok értelme: nyilvánvaló, hogy ez a lépés elsősorban Orbán Viktor személye ellen irányul. Az európai parlamentáris demokráciákban ugyanis egyáltalán nem szokás a miniszterelnöki mandátumok számának korlátozása. Számtalan klasszikus példát említhetünk Helmut Kohltól és Margaret Thatchertől kezdve Mark Rutte-n át egészen Angela Merkelig, akik mindannyian jóval több mint tíz éven keresztül álltak országuk élén.

A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy azokban a parlamentáris rendszerekben, ahol a miniszterelnök a törvényhozás által bármikor elmozdítható, nem alkalmaznak ilyen korlátozásokat, hiszen az országgyűlési  kontroll önmagában szabályozza a hatalmat. Erre egyébként a rendszerváltás óta a hazai politikai életben kétszer is akadt példa, tehát arra, amikor a parlament sikeresen váltotta le a regnáló miniszterelnököt és új kormányfőt jelölt a helyére. Először Medgyessy Péter helyére Gyurcsány Ferencet, majd később Gyurcsány Ferenc lemondása után hasonló módon Bajnai Gordon következett. A miniszterelnök sorsáról tehát a parlamentnek és a választóknak kell dönteniük, nem pedig személyre szabott, és a jogállami normákkal szembemenő jogszabályoknak.”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
smuggl3r
2026. május 23. 17:31
Visszaható hatály? Ez nagyon hülye. Akkor ezek szerint a köv. törvényt se lehetne elfogadni, mert visszaható hatály?: Az nem dolgozhat a gyermeknevelésben akit pedofiliáért elítéltek.
batama
2026. május 23. 17:22
A Maunika is nagy "szakember" hírében áll.
gullwing
2026. május 23. 17:09
Agyhalott kólásdobozok akik előterjesztették, miért csodálkozunk hogy ilyen?!
Obsitos Technikus
2026. május 23. 17:08
Viszont tökéletesen megfelel annak a diktatúrafelfogásnak, amit építenek. Éjjen Rákosi!...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!