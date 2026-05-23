Huszadszorra rendezik meg a régió legnagyobb rockfesztiválját – érdemes ezért átugrani Ausztriába?

Olcsó sörnek híg a leve? Megnéztük, miben különbözik a prágai koncertélet a budapestitől
Az egyik legnépszerűbb pop-punk előadó fellépésén kerestük a válaszokat.
Klasszikus és modern metál lesz bőven, de a punkrajongók sem panaszkodhatnak. A június 11. és 14. között megrendezendő Nova Rock igencsak odateszi magát.
Ha valaki nem tartja komfortosnak a Sziget Fesztivált, az pokoli élményekkel gazdagodhat a Nova Rockon, mert míg a Hajógyári-szigeten a hőség vagy az eső elől bemenekülhetünk komfortos sátrakba, addig az osztrák rendezvényen teljes mértékben ki vagyunk téve az időjárásnak. Egy fa nem sok, annyi sincs a helyszínen, ha süt a nap, akkor perzselő teknővé válik a nickelsdorfi puszta, ha esik az eső, akkor kisebb tavak alakulnak ki. Akkor miért is látogatják minden évben tízezrek? Mert pontosan azt nyújtja, amit egy rockfesztiváltól elvárnánk, azaz rengeteg fellépőt.
A szervezők nem szórják el a pénzt cirkuszi vagy színházi sátrakra, nincsenek különösebb installációk, söröspultokból, kajáldákból ugyan nincs hiány, de ezzel nagyjából ki is merül az infrastruktúra. De van három színpad, és
lényegében az összes pénzt arra szórják el, hogy ezeken kora délutántól késő estig élvonalbeli nemzetközi nevek váltsák egymást.
Amikor 2024-ben ott jártam, nem az okozta a fejtörést, mivel üssem el az üres órámat, azok ugyanis nem voltak, hanem hogy melyik kezembe harapjak?
Az épp búcsúturnéját járó Sum 41-t vagy az azzal egy idősávban játszó mindig szuper szórakoztató Steel Panthert válasszam? Nézzem meg az épp csúcsra törő olasz Maneskint, de cserében hagyjam ki a szomszédos színpadon a jó öreg Alice Coopert? Utóbbi esetében az időjárás eldöntötte a helyzetet, a fiatal sztárbanda fellépését egy kíméletlen zápor miatt nem tudtam megközelíteni, így maradt a horrorshow. És az idei programból kiindulva hasonlóan kemény döntéseket kell hozni ezúttal is.
Négy nap alatt mintegy nyolcvan előadó váltja egymást,
nyilván nem fogom felsorolni az összeset, csak egyfajta keresztmetszetet próbálok alkotni, és kezdjük is rögtön a főfellépőkkel. Az első napot a Volbeat zárja, amelyet sokáig rosszindulatúan a szegény ember Metallicájának neveztek, de a huszonöt éves fennállásuk alatt már bőven bizonyítottak eleget ahhoz, hogy ne egy nagy klasszikus relációjában kelljen hivatkozni rájuk. Másfél éve itthon is megtöltötték az MVM Dome-ot, a német nyelvterületen pedig már régóta abszolút A kategóriás nevek.
Aztán jön a gótikus rock egyetlen arénákat megtöltő formációja, a The Cure, valamint az Iron Maiden, amely tavaly óta a fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepli egy monstre turnéval – 2025-ben éppen nálunk vette kezdetét a körút. Egy ilyen nagy múltú és termékeny előadónál nagyon szubjektív, ki hogyan képzeli el a tökéletes koncertjüket, láttam már őket párszor, de a sportarénás fellépésüket éreztem a legerősebbnek eddig, a számok listája és a látvány tekintetében is. Az utolsó napot pedig az új generáció talán legnagyobb sztárja, a Bring Me the Horizon zárja, amely ma már hatását tekintve simán egy lapon említhető a Linkin Parkkal. Nemrég adtak ki egyébként egy koncertlemezt, amelyet São Paulóban rögzítettek, és a pályájuk eddigi legnagyobb önálló show-ját prezentálva, ötvenezres közönség előtt álltak színpadra.
Az utolsó nap egyébként is
a nirvánában érezhetik magukat a modern metál rajongói,
mert a fő attrakció előtt egymás után lép fel a P.O.D., a Hollywood Undead, a Three Days Grace, az Architects és a Papa Roach. A hét korábbi része is tartogat friss neveket, a Bad Omens például jelenleg keményen dolgozik azon, hogy a Bring Me the Horizont letaszítsa a trónról, de jön a horrortematikájú metalcore-t játszó Ice Nine Kills és az elmúlt években folyamatosan az AC/DC előzenekaraként turnézó The Pretty Reckless is. Illetve számos olyan, önmagában is több ezer fős tömeget vonzó banda, mint az A Day to Remember, a Breaking Benjamin vagy a Black Veil Brides – nem is sorolom tovább, egyértelműen ez az irányzat dominál idén a leginkább a fesztiválon.
Ami nem azt jelenti, hogy az említett Volbeaten és Iron Maidenen kívül ne lenne más klasszikus rock és metál is, katonás rendet vág majd valószínűleg a militarista színpadi látványáról híres Sabaton, és a búcsúturnéját járó Sepultura is nyilván népes közönséget fog mozgatni.
Kemény nyara van Ozzy Osbourne egykori gitárosának, Zakk Wylde-nak is,
hiszen párhuzamosan turnézik Európában a Panterával és a saját bandájával, a Black Label Societyvel, ide utóbbival érkezik. És a régimódi hangzásnál maradva fellép például az Alter Bridge vagy a Rage Against the Machine gitárosa, Tom Morello is, aki újabban szólóban nyomja. Valamint nem mehetünk el a Soul Asylum mellett sem, ugyanis
bár a Runaway Train című slágerük az egykori Csellengők című műsor miatt beleégett minden magyar agyába, nálunk még sosem jártak.
És nyilván lesz ezúttal is egy csomó punk-rock banda. A jelenleg Frank Carter frontemberrel turnézó Sex Pistols és a kaliforniai vonal egyik legnépszerűbb képviselője, az Offspring számít a legnagyobb névnek a műfajból, de a poposabb hullámból jön az All Time Low, amelyért legutóbb Prágáig kellett utaznom, és ezúttal sem találták meg hazánkat a térképen, a régi iskolát pedig a Lagwagon vagy a Social Distortion képviseli.
Csak az eddig felsorolt nevek között számtalan olyan akad, amely a Budapest Parkban vagy a Barba Negrában nálunk is fellép, de egy-egy önálló koncertre itthon húsz-harminc ezer forint körül mozognak a belépők, a Nova Rockon viszont az egész pakkot megkapjuk sok tucat más előadóval egyetemben egy százezer forintos bérlettel. Ami ugyan nyilván nem olcsó, de a Szigeten másfélszer ennyi a hetijegy, és míg ott örülünk, ha leesik a szervezők platójáról egy-egy gitárzenei név, itt zavarba ejtő a bőség. A napijegyek pár ezer forinttal drágábbak, mint a Hajógyári-szigeten, és nyilván a sörárak is olyanok, hogy nem lesz kedvünk a közönségbe hajítani a félig teli poharat mások bunkó megviccelése céljából. De azért a Nova Rock ár-érték arányban, még a nomád körülmények ellenére is bőven felveszi a versenyt nemcsak a magyar, hanem a legtöbb európai fesztivállal is.
Nyitókép: Nova Rock. (Facebook /Heimo Spindler)