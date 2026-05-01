Elmarad az egyik legnagyobb erdélyi fesztivál

Súlyos veszteség érte Erdély és a Partium kulturális életét: a Szent László Egyesület a Facebook-oldalán közzétett közleményben tudatta, hogy
2026-ban nem rendezik meg a Szent László-napokat.
A mindenki fesztiváljaként ismertté vált eseménysorozat időpontját már korábban kijelölték június 23-a és 29-e közé, ám a szervezőcsapat úgy ítélte meg, hogy a méltó megemlékezéshez és a minőségi programokhoz szükséges anyagi háttér nem áll rendelkezésre.
Zatykó Gyula főszervező a bejelentéshez fűzött hozzászólásában rávilágított azonban egy fonák helyzetre. Mint írta, a rendezvényre szánt forrásokat a városi és a megyei önkormányzat kérésére – mivel azok nem bizonyultak elegendőnek egy önálló fesztiválhoz – a helyi augusztus 20–21-i ünnepi eseményekhez irányították át.
A Magyar Nemzet cikkében felidézte, hogy a programok sokaságát felvonultató fesztivál az évek során hídszerepet töltött be:
nemcsak a helyi magyarságot fogta össze, hanem a Nagyváradról elszármazottak találkozóhelyévé is vált.
Tavaly, a 13. rendezvény alkalmával még mintegy negyven-övenezer résztvevő ünnepelt együtt a nagyváradi várban, bizonyítva, hogy a rendezvényre hatalmas társadalmi igény mutatkozik.
Az erdélyi Krónika portál arra is rámutatott, hogy a legutóbbi Szent László-napok főtámogatója a PPP-partnerség nyomán létrejött, desztinációmenedzsmenttel foglalkozó szervezetként működő Nagyvárad és Környéke Turizmusát Népszerűsítő Egyesület (Visit Oradea). A fesztivál további főtámogató intézményei a nagyváradi önkormányzat, a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Kulturális és Innovációs Minisztérium és Debrecen önkormányzata, kiemelt támogató továbbá a Transilvania Bank és Mol-Új Európa Alapítvány Határtalan nyár programja volt.
Nyitókép: Szent László Napok Face-book oldala