Elmarad az egyik legnagyobb erdélyi fesztivál

Súlyos veszteség érte Erdély és a Partium kulturális életét: a Szent László Egyesület a Facebook-oldalán közzétett közleményben tudatta, hogy

2026-ban nem rendezik meg a Szent László-napokat.

A mindenki fesztiváljaként ismertté vált eseménysorozat időpontját már korábban kijelölték június 23-a és 29-e közé, ám a szervezőcsapat úgy ítélte meg, hogy a méltó megemlékezéshez és a minőségi programokhoz szükséges anyagi háttér nem áll rendelkezésre.