erdély zatykó gyula szent lászló egyesület fesztivál közlemény program nagyvárad

Elmarad az egyik legnagyobb erdélyi fesztivál

2026. május 01. 13:28

Finanszírozási okok állnak a háttérben.

2026. május 01. 13:28
Súlyos veszteség érte Erdély és a Partium kulturális életét: a Szent László Egyesület a Facebook-oldalán közzétett közleményben tudatta, hogy 

2026-ban nem rendezik meg a Szent László-napokat. 

A mindenki fesztiváljaként ismertté vált eseménysorozat időpontját már korábban kijelölték június 23-a és 29-e közé, ám a szervezőcsapat úgy ítélte meg, hogy a méltó megemlékezéshez és a minőségi programokhoz szükséges anyagi háttér nem áll rendelkezésre.

Zatykó Gyula főszervező a bejelentéshez fűzött hozzászólásában rávilágított azonban egy fonák helyzetre. Mint írta, a rendezvényre szánt forrásokat a városi és a megyei önkormányzat kérésére – mivel azok nem bizonyultak elegendőnek egy önálló fesztiválhoz – a helyi augusztus 20–21-i ünnepi eseményekhez irányították át.

Nagy társadalmi igény volt rá

A Magyar Nemzet cikkében felidézte, hogy a programok sokaságát felvonultató fesztivál az évek során hídszerepet töltött be: 

nemcsak a helyi magyarságot fogta össze, hanem a Nagyváradról elszármazottak találkozóhelyévé is vált.

 Tavaly, a 13. rendezvény alkalmával még mintegy negyven-övenezer résztvevő ünnepelt együtt a nagyváradi várban, bizonyítva, hogy a rendezvényre hatalmas társadalmi igény mutatkozik.

Az erdélyi Krónika portál arra is rámutatott, hogy a legutóbbi Szent László-napok főtámogatója a PPP-partnerség nyomán létrejött, desztinációmenedzsmenttel foglalkozó szervezetként működő Nagyvárad és Környéke Turizmusát Népszerűsítő Egyesület (Visit Oradea). A fesztivál további főtámogató intézményei a nagyváradi önkormányzat, a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Kulturális és Innovációs Minisztérium és Debrecen önkormányzata, kiemelt támogató továbbá a Transilvania Bank és Mol-Új Európa Alapítvány Határtalan nyár programja volt.

Nyitókép: Szent László Napok Face-book oldala

astra04
2026. május 01. 14:10
Megtévesztő volt a cím... Már kezdtem aggódni, hogy elmarad a posványosi bál...
