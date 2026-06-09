Nagy lehetőség vár a középiskolásokra az MCC-ben – itt vannak a részletek (VIDEÓ)

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A tehetséggondozó intézmény felsőoktatási programja mindenki előtt nyitva áll.
Az Mathias Corvinus Collegium (MCC) rövid videójában egyik diákjuk kijelentette, hogy
az egyetem rengeteg lehetőséget kínál, de ebből bárki többet is kihozhat. Az MCC biztosítja az igazi kibontakozást!
Hozzátette, számára egyértelmű volt, hogy a középiskolás program (KP) után is az MCC-ben folytatja. A KP alatt ugyanis megtapasztalta, hogy milyen az, ha olyan emberek veszik körbe, akik motiválják, kérdezik és ambíciózusak.
„Az MCC-ben
Ha te is többet akarsz kihozni az egyetemi évekből, jelentkezz most az MCC Egyetemi Programjába!” – hangsúlyozta ki a jelenleg is a közösséghez tartozó diák.
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