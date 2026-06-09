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közösségteremtés mathias corvinus collegium program diák mcc

Nagy lehetőség vár a középiskolásokra az MCC-ben – itt vannak a részletek (VIDEÓ)

2026. június 09. 13:35

A tehetséggondozó intézmény felsőoktatási programja mindenki előtt nyitva áll.

2026. június 09. 13:35
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Az Mathias Corvinus Collegium (MCC) rövid videójában egyik diákjuk kijelentette, hogy 

az egyetem rengeteg lehetőséget kínál, de ebből bárki többet is kihozhat. Az MCC biztosítja az igazi kibontakozást! 

Hozzátette, számára egyértelmű volt, hogy a középiskolás program (KP) után is az MCC-ben folytatja. A KP alatt ugyanis megtapasztalta, hogy milyen az, ha olyan emberek veszik körbe, akik motiválják, kérdezik és ambíciózusak. 

„Az MCC-ben 

  • közösség,
  • kapcsolatok
  • és valódi fejlődési lehetőségek várnak. 

Ha te is többet akarsz kihozni az egyetemi évekből, jelentkezz most az MCC Egyetemi Programjába!” – hangsúlyozta ki a jelenleg is a közösséghez tartozó diák.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

 

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