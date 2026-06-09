Nagy lehetőség vár a középiskolásokra az MCC-ben – itt vannak a részletek (VIDEÓ)

Az Mathias Corvinus Collegium (MCC) rövid videójában egyik diákjuk kijelentette, hogy

az egyetem rengeteg lehetőséget kínál, de ebből bárki többet is kihozhat. Az MCC biztosítja az igazi kibontakozást!

Hozzátette, számára egyértelmű volt, hogy a középiskolás program (KP) után is az MCC-ben folytatja. A KP alatt ugyanis megtapasztalta, hogy milyen az, ha olyan emberek veszik körbe, akik motiválják, kérdezik és ambíciózusak.