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mórágy berta attila mcc

„Ma nem tudok csendben maradni” – büszke roma diák állt ki az MCC mellett

2026. július 09. 10:14

„Amikor az MCC-t egy politikai címkévé nyomják össze, akkor azoknak a fiataloknak az arcát törlik le róla, akiknek ez az intézmény valódi esélyt adott” – fogalmaz Berta Attila.

2026. július 09. 10:14
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Ismeretes, mint Orbán Balázs korábbi elnök bejelentette, július 31-én megszűnik a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány az alapítói jogokat immár gyakorló Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján. Ugyanakkor nem mindenki örül ennek a fordulatnak, például a diákok jelentős része sem, akik a maguk eszküzeivel igyekeznek küzdeni az intézmény fennmaradásáért.

Közéjük tartozik Berta Attila, aki hosszú Facebook-posztban érvel amellett, hogy az intézmény jóval több, mint amivé felcímkézni próbálják.

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„Nem politikusokról akarok beszélni. Nem kuratóriumokról. Nem sajtócímekről. Nem hangzatos politikai panelekből összerakott ítéletekről. Hanem emberekről, fiatalokról, többek között rólam is” – kezdi bejegyzését a fiatal, aki, mint elmondja, középiskolás irodalomtanára javaslatára lépett be az MCC vonatkozó programjába, „egy olyan közösségbe, amely éveken át kapaszkodót, irányt, tartást és hitet fog adni”.

Berta hangsúlyozza: kiváltságos háttér, kapcsolatrendszer és önbizalom nélkül vágott bele ebbe az útba, azonban az MCC megmutatta neki, hogy „a nehéz indulásból lehet tartás. Hogy abból, amit az ember sokáig akadálynak lát, egyszer erő is válhat”.

Az MCC-ben pedig megjött az önbizalma, megerősödött a roma identitása és sokat javoltak a képességei.

Éppen ezért sérelmezi, hogy az MCC-ről címkékben beszélnek, és megfeledkeznek arról a rengeteg fiatalról, akik itt tudtak a hátrányaik ellenére dolgozni, tanulni, építkezni.

„Nekem az MCC ezt adta. Nem propagandát, nem parancsot, nem ideológiai láncot, hanem embereket (...) akik hittek bennem, amikor én még nem mindig hittem magamban”. Még az oly nehézkes téli vizsgaidőszakokban is, ahol kiemelten fontos volt, hogy a közösség tagjai egymást inspirálják, segítsék át a nehézségeken.

„Ahol én is minden alkalommal arra törekszem, hogy egy olyan emberré válljak, akire kisgyermekként felnéztem, onnan a kis falumvégéből, Mórágyról”. 

Mint fogalmaz, 

ez az MCC valódi ereje, nem az, amit kívülről rákiabálnak, hanem az, amit belülről felépít.

És éppen ezért, nem tud csendben maradni, „mert amikor az MCC-ről beszélnek, akkor rólam is beszélnek, amikor az MCC-t leegyszerűsítik, akkor az én történetemet is leegyszerűsítik, amikor az MCC-t egy politikai címkévé nyomják össze, akkor azoknak a fiataloknak az arcát törlik le róla, akiknek ez az intézmény valódi esélyt adott”.

Nyitókép: Berta Attila Facebook-oldala

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
Syr Wullam
2026. július 09. 11:04
"Az MCC-ben pedig megjött az önbizalma, megerősödött a roma identitása és sokat javutak a képességei." 🙄🙄🙄 👏👏👏
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Irgum-burgum
2026. július 09. 10:58
Fizetett idiótából sosem volt hiány a Fidesz környékén, amíg volt lopható közpénz. Most hogy elfogyott a lóvé, fél éven belül Berta is átsorol a Tiszához.
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2
rottyos-ducse
2026. július 09. 10:45
menjen az MCCs roma prejdra a legeny a nemzeti prioritas a fideszesek osszefogdosasa most
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0
5
Hangillat
•••
2026. július 09. 10:39 Szerkesztve
Moron uralom van! A csend hangja oxymoron felség- fülsértés a világhálózatain kötekedő idegpókembernek. (moron: Idiot; a person of subnormal intelligence)
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