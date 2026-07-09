„Ma nem tudok csendben maradni” – büszke roma diák állt ki az MCC mellett

Ismeretes, mint Orbán Balázs korábbi elnök bejelentette, július 31-én megszűnik a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány az alapítói jogokat immár gyakorló Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján. Ugyanakkor nem mindenki örül ennek a fordulatnak, például a diákok jelentős része sem, akik a maguk eszküzeivel igyekeznek küzdeni az intézmény fennmaradásáért.

Közéjük tartozik Berta Attila, aki hosszú Facebook-posztban érvel amellett, hogy az intézmény jóval több, mint amivé felcímkézni próbálják.