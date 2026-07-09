„Ma nem tudok csendben maradni” – büszke roma diák állt ki az MCC mellett

„Nem politikusokról akarok beszélni. Nem kuratóriumokról. Nem sajtócímekről. Nem hangzatos politikai panelekből összerakott ítéletekről. Hanem emberekről, fiatalokról, többek között rólam is” – kezdi bejegyzését a fiatal, aki, mint elmondja, középiskolás irodalomtanára javaslatára lépett be az MCC vonatkozó programjába, „egy olyan közösségbe, amely éveken át kapaszkodót, irányt, tartást és hitet fog adni”.
Berta hangsúlyozza: kiváltságos háttér, kapcsolatrendszer és önbizalom nélkül vágott bele ebbe az útba, azonban az MCC megmutatta neki, hogy „a nehéz indulásból lehet tartás. Hogy abból, amit az ember sokáig akadálynak lát, egyszer erő is válhat”.
Az MCC-ben pedig megjött az önbizalma, megerősödött a roma identitása és sokat javoltak a képességei.