„Fektess a jövődbe!” – lehet-e középiskolásként gazdaságpolitikáról vitázni?

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Az MCC-ben rendezett konferencián kiderült, hogy nagyon is.
Az MCC-ben megtartott, „Fektess a jövődbe!” konferenciát az Eötvös József Gimnázium diákjai szervezték meg a Budapest Financial Literacy Club keretében. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a középiskolásokhoz a pénzügyi tudatosság, a befektetések és a gazdaságpolitika világát. A résztvevők panelbeszélgetéseken és szakmai előadásokon hallhattak a pénzügyi és üzleti szektorban potenciálisan rájuk váró karrierutakról, és arról is, hogy az egyes gazdasági döntések milyen hatással vannak a társadalom hosszú távú működésére.
A pénzügyi ismeretek ugyanis ma már messze nemcsak a közgazdászok számára fontosak, a gazdasági összefüggések megértése és ennek következtében a tudatos, felelős gondolkodás
meghatározó szerepet játszhatok a fiatalok jövőjének alakulásában.
Mindez összhangban áll a Mathias Corvinus Collegium általános céljával: olyan lehetőségeket teremteni a tehetséges fiatalok számára, amelyek bőven túlnőnek a tantermi kereteken. Ahogyan az MCC az eseményről szóló beszámolójában fogalmaznak: „Az ilyen együttműködések egyszerre erősítik a szakmai kíváncsiságot, a közösségi gondolkodást és a kezdeményezőkészséget – vagyis mindazt, ami a jövő felelős döntéshozóit jellemzi.”
Nyitókép: MCC