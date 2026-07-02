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mathias corvinus collegium eötvös józsef gimnázium fektess a jövődbe! konferencia pénzügyi tudatosság mcc

„Fektess a jövődbe!” – lehet-e középiskolásként gazdaságpolitikáról vitázni?

2026. július 02. 21:40

Az MCC-ben rendezett konferencián kiderült, hogy nagyon is.

2026. július 02. 21:40
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Az MCC-ben megtartott, „Fektess a jövődbe!” konferenciát az Eötvös József Gimnázium diákjai szervezték meg a Budapest Financial Literacy Club keretében. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a középiskolásokhoz a pénzügyi tudatosság, a befektetések és a gazdaságpolitika világát. A résztvevők panelbeszélgetéseken és szakmai előadásokon hallhattak a pénzügyi és üzleti szektorban potenciálisan rájuk váró karrierutakról, és arról is, hogy az egyes gazdasági döntések milyen hatással vannak a társadalom hosszú távú működésére.

A pénzügyi ismeretek ugyanis ma már messze nemcsak a közgazdászok számára fontosak, a gazdasági összefüggések megértése és ennek következtében a tudatos, felelős gondolkodás 

meghatározó szerepet játszhatok a fiatalok jövőjének alakulásában.

Mindez összhangban áll a Mathias Corvinus Collegium általános céljával: olyan lehetőségeket teremteni a tehetséges fiatalok számára, amelyek bőven túlnőnek a tantermi kereteken. Ahogyan az MCC az eseményről szóló beszámolójában fogalmaznak: „Az ilyen együttműködések egyszerre erősítik a szakmai kíváncsiságot, a közösségi gondolkodást és a kezdeményezőkészséget – vagyis mindazt, ami a jövő felelős döntéshozóit jellemzi.” 
 

Nyitókép: MCC

Összesen 1 komment

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wadcutter
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2026. július 02. 21:50 Szerkesztve
ezek a fiatalok mindenhez is értenek, milyen jó, hogy megválasztották poloskát is, ja mégsem, amúgy az E5vös egy libsikeltető
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