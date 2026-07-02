„Fektess a jövődbe!” – lehet-e középiskolásként gazdaságpolitikáról vitázni?

Az MCC-ben megtartott, „Fektess a jövődbe!” konferenciát az Eötvös József Gimnázium diákjai szervezték meg a Budapest Financial Literacy Club keretében. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a középiskolásokhoz a pénzügyi tudatosság, a befektetések és a gazdaságpolitika világát. A résztvevők panelbeszélgetéseken és szakmai előadásokon hallhattak a pénzügyi és üzleti szektorban potenciálisan rájuk váró karrierutakról, és arról is, hogy az egyes gazdasági döntések milyen hatással vannak a társadalom hosszú távú működésére.

A pénzügyi ismeretek ugyanis ma már messze nemcsak a közgazdászok számára fontosak, a gazdasági összefüggések megértése és ennek következtében a tudatos, felelős gondolkodás