„Nemrég Ruff Bálint még azt hangoztatta a parlamentben, hogy ő nem rúgott ki senkit.

Július 2-án, azaz múlt csütörtökön, két nappal azután, hogy átvette az alapítói jogait a 30 éve működő, tehetség-gondozással foglalkozó intézménynek, egy tollvonással az utcára tett 8000 tehetséges diákot, és több száz tanárt, oktatót, kutatót, támogató tevékenységet folytató munkavállalót.