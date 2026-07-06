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ruff bálint tehetséggondozó intézmény mcc

Sikeres ország nincs tehetségek nélkül

2026. július 06. 15:09

Hogy az MCC beszántása mekkora károkat fog okozni a magyar gazdaságnak hosszú, vagy akár közép távon, azt most senki nem tudja megmondani.

2026. július 06. 15:09
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Sebestyén Géza
Sebestyén Géza
Facebook

„Nemrég Ruff Bálint még azt hangoztatta a parlamentben, hogy ő nem rúgott ki senkit. 

Július 2-án, azaz múlt csütörtökön, két nappal azután, hogy átvette az alapítói jogait a 30 éve működő, tehetség-gondozással foglalkozó intézménynek, egy tollvonással az utcára tett 8000 tehetséges diákot, és több száz tanárt, oktatót, kutatót, támogató tevékenységet folytató munkavállalót. 

Gondolom, a transzparencia jegyében történt az is, hogy ezt a hírt nekünk is a Facebookon kell megtudnunk. 

Sikeres ország nincs tehetségek nélkül. Hogy az MCC beszántása mekkora károkat fog okozni a magyar gazdaságnak hosszú, vagy akár közép távon, azt most senki nem tudja megmondani.”

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Nyitókép: MCC

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

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Majdmegmondom
2026. július 06. 15:41
Beszélni kellene az Erzsébet táborok megszüntetéséről is végre...
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states-2
2026. július 06. 15:24
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
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0
1
szelesdomb
2026. július 06. 15:23
Tudna valaki abban segíteni, hogy hogyan lehet kiikszelni egyes hozzászólókat, akik minden hír alá ugyanazt kommentelik?
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1
1
fernandvix
•••
2026. július 06. 15:22 Szerkesztve
Irgum-burgum 2026. július 06. 15:20 Mivel az MCC semmilyen akkreditált képzést nem végzett így semmilyen hasznot nem hozott a magyar emberek számára, viszont 100 milliós tételben emésztette el a közvagyont Két nagyságrenddel több. Több tízmilliárdos.
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