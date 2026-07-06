A Mathias Corvinus Collegium Alapítványról posztolt Orbán Balázs
Bejegyzéséhez csatolta Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter dokumentumát.
Hogy az MCC beszántása mekkora károkat fog okozni a magyar gazdaságnak hosszú, vagy akár közép távon, azt most senki nem tudja megmondani.
„Nemrég Ruff Bálint még azt hangoztatta a parlamentben, hogy ő nem rúgott ki senkit.
Július 2-án, azaz múlt csütörtökön, két nappal azután, hogy átvette az alapítói jogait a 30 éve működő, tehetség-gondozással foglalkozó intézménynek, egy tollvonással az utcára tett 8000 tehetséges diákot, és több száz tanárt, oktatót, kutatót, támogató tevékenységet folytató munkavállalót.
Gondolom, a transzparencia jegyében történt az is, hogy ezt a hírt nekünk is a Facebookon kell megtudnunk.
Sikeres ország nincs tehetségek nélkül. Hogy az MCC beszántása mekkora károkat fog okozni a magyar gazdaságnak hosszú, vagy akár közép távon, azt most senki nem tudja megmondani.”
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Bejegyzéséhez csatolta Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter dokumentumát.
Nyitókép: MCC