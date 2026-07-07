„Ne a gyerekeken verjék le a bosszút” – Szülők tucatjai aggódnak az MCC jövőjéért

hetedikes fia egy fárasztó iskolai hét után is szombatonként örömmel kel fel, hogy siessen a pénzügyi tudatossági vagy művészettörténeti kurzusra,

míg egy másik szülőtárs 109 kilométerről utaztatja gyermekét a kolozsvári vagy szatmárnémeti központokba. Kiemelte azt is, hogy ezen az általános és középiskolás szinten a tananyagban nem volt semmilyen politikai tartalom vagy befolyásolási szándék.

A hozzászólásokban megszólaló szülők megerősítették ezt a tapasztalatot. Egy szatmárnémeti édesanya kifejtette, hogy ha a tizenéves gyermeke két év alatt egyszer sem keresett kifogást, hogy miért ne menjen hétvégén tanulni, akkor az intézmény valamit nagyon jól csinál. Véleménye szerint a program éppen azt adja meg, amit az állami oktatási rendszer a tananyag mennyisége miatt nem tud biztosítani: