„Ne a gyerekeken verjék le a bosszút” – Szülők tucatjai aggódnak az MCC jövőjéért

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A párbeszédet egy aggódó erdélyi szülő nyílt levele indította el.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti alapítványának felszámolásáról szóló hírek komoly aggodalmat váltottak ki a tehetséggondozó programokba beíratott gyermekek szülei körében. Az anyaországi és erdélyi családok közül van aki közvetlenül Magyar Péter miniszterelnökhöz és Ruff Bálinthoz, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez fordult a közösségi médiában, kérve a döntéshozókat, hogy a politikai átalakítások során ne fosszák meg a fiatalokat a megszerzett oktatási lehetőségektől.
Kapcsolódó vélemény
Az MCC reakciója a Kuratórium korábbi elnökének bejegyzésére.
A párbeszédet egy aggódó erdélyi szülő nyílt levele indította el, amelyhez rövid idő alatt szülők tucatjai csatlakoztak. A bejegyzés írója hangsúlyozta, hogy az intézménnyel kapcsolatban álló fiatalok és az oktatók nem tehetnek a politikai vitákról. Mint írta, megértik a korábbi alapítványi rendszer átvilágításának szükségességét, ugyanakkor rámutatott, hogy mintegy nyolcezer gyermek vesz részt a képzésekben a Kárpát-medencében, akiknek ezek a programok komoly hozzáadott értéket jelentenek a mindennapi iskola mellett. A szülő saját példáját hozta fel, jelezve, hogy
hetedikes fia egy fárasztó iskolai hét után is szombatonként örömmel kel fel, hogy siessen a pénzügyi tudatossági vagy művészettörténeti kurzusra,
míg egy másik szülőtárs 109 kilométerről utaztatja gyermekét a kolozsvári vagy szatmárnémeti központokba. Kiemelte azt is, hogy ezen az általános és középiskolás szinten a tananyagban nem volt semmilyen politikai tartalom vagy befolyásolási szándék.
A hozzászólásokban megszólaló szülők megerősítették ezt a tapasztalatot. Egy szatmárnémeti édesanya kifejtette, hogy ha a tizenéves gyermeke két év alatt egyszer sem keresett kifogást, hogy miért ne menjen hétvégén tanulni, akkor az intézmény valamit nagyon jól csinál. Véleménye szerint a program éppen azt adja meg, amit az állami oktatási rendszer a tananyag mennyisége miatt nem tud biztosítani:
a szabadságot, a játékos tanulást, a csoportos élményeket és a széles látószöget.
A kommentfolyamban kibontakozó vitákban a szülők nyíltan reagáltak a szervezet korábbi működését érő kritikákra is. Sokan egyetértenek azzal, hogy a politikai szálakat el kell vágni, és a korábbi gazdálkodást át kell világítani, ám határozottan ellenzik a szakmai munka megszüntetését. Egy szülő úgy fogalmazott, félő, hogy a fürdővízzel együtt kiöntik a gyereket is. A hozzászólók szerint az intézmény pénzügyeit és beruházásait ellenőrzés alá kell vonni, de
a képzésprogramot akár egy önfenntartó, tandíjas rendszerben is érdemes lenne továbbvinni, hogy a tehetséges gyerekek ne veszítsék el ezt a bázist.
Egy budapesti édesanya arra hívta fel a figyelmet, hogy a program nem klasszikus elitképzésként működik, hanem sok hátrányosabb helyzetű, de kiemelten tehetséges gyermeknek jelentős társadalmi mobilitási lehetőséget biztosít. Hangsúlyozta, hogy a diákok rengeteg munkát fektettek abba, hogy bekerüljenek és megfeleljenek a követelményeknek, ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy a korábbi kormánynak szánt politikai büntetésnek a gyerekek igyák meg a levét.
Bár az alapítványi forma kivezetése a parlament által elfogadott Alaptörvény-módosítás és az uniós elvárások egyenes következménye, a szülők abban bíznak, hogy a kormányzat képes lesz megfontolt, jövőbe tekintő államférfiként eljárni. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy fektessenek le szigorú költségvetési szabályokat és kontrollmechanizmusokat, de ne szüntessék meg a gyermekek fejlődését és tehetséggondozását szolgáló hálózatot.
Nyitókép: MCC