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mathias corvinus collegium ruff bálint Magyar Péter nyílt levél

„Ne a gyerekeken verjék le a bosszút” – Szülők tucatjai aggódnak az MCC jövőjéért

2026. július 07. 12:18

A párbeszédet egy aggódó erdélyi szülő nyílt levele indította el.

2026. július 07. 12:18
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A Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti alapítványának felszámolásáról szóló hírek komoly aggodalmat váltottak ki a tehetséggondozó programokba beíratott gyermekek szülei körében. Az anyaországi és erdélyi családok közül van aki közvetlenül Magyar Péter miniszterelnökhöz és Ruff Bálinthoz, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez fordult a közösségi médiában, kérve a döntéshozókat, hogy a politikai átalakítások során ne fosszák meg a fiatalokat a megszerzett oktatási lehetőségektől.

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Idézőjel

Az MCC vezetése jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal

Az MCC reakciója a Kuratórium korábbi elnökének bejegyzésére.

A párbeszédet egy aggódó erdélyi szülő nyílt levele indította el, amelyhez rövid idő alatt szülők tucatjai csatlakoztak. A bejegyzés írója hangsúlyozta, hogy az intézménnyel kapcsolatban álló fiatalok és az oktatók nem tehetnek a politikai vitákról. Mint írta, megértik a korábbi alapítványi rendszer átvilágításának szükségességét, ugyanakkor rámutatott, hogy mintegy nyolcezer gyermek vesz részt a képzésekben a Kárpát-medencében, akiknek ezek a programok komoly hozzáadott értéket jelentenek a mindennapi iskola mellett. A szülő saját példáját hozta fel, jelezve, hogy 

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hetedikes fia egy fárasztó iskolai hét után is szombatonként örömmel kel fel, hogy siessen a pénzügyi tudatossági vagy művészettörténeti kurzusra, 

míg egy másik szülőtárs 109 kilométerről utaztatja gyermekét a kolozsvári vagy szatmárnémeti központokba. Kiemelte azt is, hogy ezen az általános és középiskolás szinten a tananyagban nem volt semmilyen politikai tartalom vagy befolyásolási szándék.

A hozzászólásokban megszólaló szülők megerősítették ezt a tapasztalatot. Egy szatmárnémeti édesanya kifejtette, hogy ha a tizenéves gyermeke két év alatt egyszer sem keresett kifogást, hogy miért ne menjen hétvégén tanulni, akkor az intézmény valamit nagyon jól csinál. Véleménye szerint a program éppen azt adja meg, amit az állami oktatási rendszer a tananyag mennyisége miatt nem tud biztosítani: 

a szabadságot, a játékos tanulást, a csoportos élményeket és a széles látószöget.

A kommentfolyamban kibontakozó vitákban a szülők nyíltan reagáltak a szervezet korábbi működését érő kritikákra is. Sokan egyetértenek azzal, hogy a politikai szálakat el kell vágni, és a korábbi gazdálkodást át kell világítani, ám határozottan ellenzik a szakmai munka megszüntetését. Egy szülő úgy fogalmazott, félő, hogy a fürdővízzel együtt kiöntik a gyereket is. A hozzászólók szerint az intézmény pénzügyeit és beruházásait ellenőrzés alá kell vonni, de

a képzésprogramot akár egy önfenntartó, tandíjas rendszerben is érdemes lenne továbbvinni, hogy a tehetséges gyerekek ne veszítsék el ezt a bázist.

Egy budapesti édesanya arra hívta fel a figyelmet, hogy a program nem klasszikus elitképzésként működik, hanem sok hátrányosabb helyzetű, de kiemelten tehetséges gyermeknek jelentős társadalmi mobilitási lehetőséget biztosít. Hangsúlyozta, hogy a diákok rengeteg munkát fektettek abba, hogy bekerüljenek és megfeleljenek a követelményeknek, ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy a korábbi kormánynak szánt politikai büntetésnek a gyerekek igyák meg a levét.

Bár az alapítványi forma kivezetése a parlament által elfogadott Alaptörvény-módosítás és az uniós elvárások egyenes következménye, a szülők abban bíznak, hogy a kormányzat képes lesz megfontolt, jövőbe tekintő államférfiként eljárni. Azt kérik a döntéshozóktól, hogy fektessenek le szigorú költségvetési szabályokat és kontrollmechanizmusokat, de ne szüntessék meg a gyermekek fejlődését és tehetséggondozását szolgáló hálózatot.

Nyitókép: MCC

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Összesen 50 komment

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Sorrend:
Szerintem
2026. július 07. 15:01
"Kiemelte azt is, hogy ezen az általános és középiskolás szinten a tananyagban nem volt semmilyen politikai tartalom vagy befolyásolási szándék." Ez is lehet a gondja a tiszarnak. A tiszarnak mindent elborító agymosó propagandára van szüksége, a vérkomcsi diktatúrája kiépítéséhez.
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akoba
2026. július 07. 14:16
Irgum-burgum 2026. július 07. 12:26 • Szerkesztve "Nem a magyar adófizetőknek kell megoldaniuk a romániai közoktatás hiányosságait." barom. ja nem, csak egy emberszabású(?) féreg.
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1
Szuper
2026. július 07. 14:13
dejavu 2026. július 07. 13:52 Szuper a valódi sajtóból válaszokat kaphatsz az álnaív kérdéseidre, bugris. A "valódi sajtó" az melyik független hatalmi ághoz tartozik. Rendőrség? Ügyészség? Bíróság? Ezek a " válaszok " már jogerős végzések, határozatok? Hol lehet fellebbezni ellenük??? Én bugrist a paraszt jelzővel is kiegészítem, hogy kerek legyen a történet! :-)))))))))
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3
0
zabszem
2026. július 07. 14:11
Irgum-burgum: Érdekes... De a migrik befogadását, meg a szomáliaia, arab, afrikai közoktatás hiányát nekünk kell megoldani,mi?
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3
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