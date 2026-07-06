„A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának korábbi elnöke által közzétett bejegyzés félreérthető lehet a nyilvánosság számára. Intézményünk kötelességének érzi, hogy tisztázza a tényeket a számunkra legfontosabb szereplők – a diákjaink, a szülők és a munkatársaink – megnyugtatása érdekében.

A nyilvánosságra került alapítói határozat, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) forma megszüntetéséről rendelkezik, nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. A jogszabály szellemében az alapítói jogok gyakorlója legkésőbb július 31-ig köteles volt intézkedni a KEKVA-forma megszüntetéséről.