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kekva mathias corvinus collegium mcc vezetés

Az MCC vezetése jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal

2026. július 06. 16:32

Az MCC reakciója a Kuratórium korábbi elnökének bejegyzésére.

2026. július 06. 16:32
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Mathias Corvinus Collegium
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„A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának korábbi elnöke által közzétett bejegyzés félreérthető lehet a nyilvánosság számára. Intézményünk kötelességének érzi, hogy tisztázza a tényeket a számunkra legfontosabb szereplők – a diákjaink, a szülők és a munkatársaink – megnyugtatása érdekében.

A nyilvánosságra került alapítói határozat, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) forma megszüntetéséről rendelkezik, nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. A jogszabály szellemében az alapítói jogok gyakorlója legkésőbb július 31-ig köteles volt intézkedni a KEKVA-forma megszüntetéséről.

A folyamat következő lépéseként a kormány is határozatot hoz a KEKVA megszüntetéséről, majd az Alapítói joggyakorló felhívja az államháztartáson kívüli alapítót a továbbműködtetésről szóló nyilatkozat megtételére. Ebben az eljárásban nyilatkozhat a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja-e az MCC-t. Amennyiben az alapító szándéka erre irányul, a kormány határozatot hoz a megszüntetési döntés visszavonásáról.

Hangsúlyozzuk, hogy semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt. Az MCC vezetése jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt.

Reményeink szerint a Kárpát-medence 30 helyszínén zajló, 8000 diákot bevonó, egyedülálló tehetséggondozási programunk, a képzéseink, a kutatásaink és a nemzetközi ösztöndíjaink a megszokott mederben, biztonságban folytatódhatnak tovább. Diákjaink, szüleik és munkatársaink jövője és nyugalma az első számú prioritásunk.

Mathias Corvinus Collegium vezetősége.”

Nyitókép forrása: Mandiner

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

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lofejazagyban-2
2026. július 06. 18:55
tombolnak a bolsik, mint 1945 után. Amire nincs emberük/képességük, hogy megszállják/ellenőrizzék, azt beszántják, felrobbantják. Az irigységet meg legegyszerűbb úgy kielégíteni, ha az irigység tárgyát elveszik (vagyon,szabadság, megbecsülés, stb.)
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1
0
pandalala
2026. július 06. 18:21
Ugyanmár, az MCC csak próbálja megmenteni azt amit lehet ..... A kérdés csak annyi, hogy mi mennyi lesz. És, hogy mi lesz az "ára" .... :-(( Ne röhögtessetek az olyan szavakkal h "konstruktívan" :-DD ( Amúgy, azon is sok múlhat még, hogy a TSZ elnök meddig lesz miniszterelnök (még)! .... )
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1
0
pandalala
2026. július 06. 18:13
:-DDDDDDDD
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0
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Box Hill
2026. július 06. 18:06
Ahol nincs kupleráj, ott csináljunk.
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