Hangsúlyozzuk, hogy semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt. Az MCC vezetése jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt.
Reményeink szerint a Kárpát-medence 30 helyszínén zajló, 8000 diákot bevonó, egyedülálló tehetséggondozási programunk, a képzéseink, a kutatásaink és a nemzetközi ösztöndíjaink a megszokott mederben, biztonságban folytatódhatnak tovább. Diákjaink, szüleik és munkatársaink jövője és nyugalma az első számú prioritásunk.
Mathias Corvinus Collegium vezetősége.”