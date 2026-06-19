Lemondott Orbán Balázs az MCC kuratóriumi elnöki posztjáról

Péntek délután Orbán Balázs országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy lemondott az Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról, utódjának a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított.

„Mint azt mindannyian tudjátok, az Országgyűlés a napokban egy olyan Alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve egy olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét.