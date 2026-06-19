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Lemondott Orbán Balázs az MCC kuratóriumi elnöki posztjáról

2026. június 19. 15:40

Az elmúlt hat évben egy magánalapítványból nemzetközileg is ismert magyar nemzeti intézménnyé vált az MCC.

2026. június 19. 15:40
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Péntek délután Orbán Balázs országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy lemondott az Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról, utódjának a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított.

„Mint azt mindannyian tudjátok, az Országgyűlés a napokban egy olyan Alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve egy olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét. 

Meggyőződésem, hogy a tehetséggondozás ügye szempontjából az elmúlt évek hozták a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb sikereit, és az elmúlt hat évben közös munkánk eredményeként az MCC egy magánalapítványból egy nemzetközi elismertséggel is rendelkező, valódi magyar nemzeti intézménnyé vált”

– fogalmazott a politikus.

Mint írta, a folyamatban lévő törvénymódosítás miatt az Alapítvány helyzete a közeljövőben meg fog változni, a módosításokkal nem ért egyet, azokat a parlamentben is ellenezte és ellenezni is fogja, ugyanis valójában nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezeti az új kormányzatot.

„Ezzel párhuzamosan az elmúlt hónapokban az Alapítvány vezető testületeinek tagjaival együtt azon küzdöttünk, hogy a rombolással szemben meg tudjuk védeni az intézményt. 

Ebben értünk el sikereket, ugyanis még a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható, és hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az Alapítvány túlélését”

– mondta a képviselő, aki szerint a következő két hónap legfontosabb feladata ezen tárgyalások sikerre vitele lesz és ebben a legjobban úgy tud segíteni, ha lemond a kuratóriumi elnök tisztségéről, és a kormányzati szándékkal szembeni alapvető egyet nem értésével nem terheli a tárgyalásokat.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

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antoniosalazar
2026. június 19. 15:52
MCC egy magánalapítványból egy nemzetközi elismertséggel is rendelkező, valódi magyar nemzeti intézménnyé vált” Nem nemzeti. Fideszes.
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bookof
2026. június 19. 15:50
Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás utáni 36 év legnagyobb belpolitikai botránya lett a "zsolti bácsi" ügy.Ehhez képest az "öszödi beszéd" óvódás mese gyerekeknek.Az hogy egy regnáló miniszterelnökről kiderül hogy pedofíliával mocskolja be a politikai ellenfelét, mindezt zsarolással és megvesztegetéssel az példátlan a magyar politikában.Ennek súlyosabb következményei lesznek mint azt most a legtöbben gondolják.Ha belebukik a Tisza akkor azért ha nem bukik bele akkor meg azért.
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