Lemondott Orbán Balázs az MCC kuratóriumi elnöki posztjáról

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Az elmúlt hat évben egy magánalapítványból nemzetközileg is ismert magyar nemzeti intézménnyé vált az MCC.
Péntek délután Orbán Balázs országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy lemondott az Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról, utódjának a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított.
„Mint azt mindannyian tudjátok, az Országgyűlés a napokban egy olyan Alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve egy olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét.
Meggyőződésem, hogy a tehetséggondozás ügye szempontjából az elmúlt évek hozták a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb sikereit, és az elmúlt hat évben közös munkánk eredményeként az MCC egy magánalapítványból egy nemzetközi elismertséggel is rendelkező, valódi magyar nemzeti intézménnyé vált”
– fogalmazott a politikus.
Mint írta, a folyamatban lévő törvénymódosítás miatt az Alapítvány helyzete a közeljövőben meg fog változni, a módosításokkal nem ért egyet, azokat a parlamentben is ellenezte és ellenezni is fogja, ugyanis valójában nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezeti az új kormányzatot.
„Ezzel párhuzamosan az elmúlt hónapokban az Alapítvány vezető testületeinek tagjaival együtt azon küzdöttünk, hogy a rombolással szemben meg tudjuk védeni az intézményt.
Ebben értünk el sikereket, ugyanis még a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható, és hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az Alapítvány túlélését”
– mondta a képviselő, aki szerint a következő két hónap legfontosabb feladata ezen tárgyalások sikerre vitele lesz és ebben a legjobban úgy tud segíteni, ha lemond a kuratóriumi elnök tisztségéről, és a kormányzati szándékkal szembeni alapvető egyet nem értésével nem terheli a tárgyalásokat.
Nyitókép: Facebook