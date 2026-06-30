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tisza párt orbán balázs KEKVA mcc

Ruff Bálint és a Mandiner-dilemma

2026. június 30. 19:49

Szóval három rossz megoldás, marad a mérlegelés. Ahogy a politikai hasznosság (úgymint politikusi gondolkodás) szempontjából rakosgatom a plusz-mínuszokat a mérleg két serpenyőjébe, a harmadik opció, a roló lehúz tűnik a Tisza Párt számára legkevésbé fájdalmasnak.

2026. június 30. 19:49
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Dévényi István
Dévényi István
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„A Mandiner egykoron kiváló tényleg jobboldali és polgári műhely volt, ahol például és egyben többek között Trombitás Kristóf és Megadja Gábor is remek írásokat publikált. Tudom, tudom, itt a nagy és érthető propagandistázás közepette illik nem emlékezni ilyesmire, de hát mivel így volt, hát így volt. 

A többi történelem, ahogy elcsépelten mondani szokás, és amúgy tényleg: Orbán Balázs a Fideszen belüli terjeszkedési és térnyerési nyomulása közepette magáévá tette a Mandinert, mert, hogy neki saját média is kell, és bár a Mandiner már korábban elveszítette az említett polgári-jobboldali műhely karakterét, onnantól az MCC-részeként totálisan betagozódott a Fidesz-trutymóba. 

Az MCC mint KEKVA off, innentől Ruff Bálint úgymond a felelős kiadó. És akkor a dilemma.

1. Hagyni a Mandinert működni úgy, ahogy eddig működött. 

2. Beleszólni a tartalomelőállításba. 

3. Lehúzni a rolót. 

1. Hagyni a Mandinert működni úgy, ahogy eddig működött - kivitelezhetetlen, és erről a Mandiner szerkesztősége tehet épp azzal, hogy betagozódott a Fidesz propagandagépezetébe. A Tisza Párt társadalmi felhatalmazása a NER lebontására szól, így tehát a Tisza szavazói számára elfogadhatatlan lenne, ha az állam finanszírozna egy NER-propaganda felületet. 

2. Beleszólni a tartalomelőállításba - elképzelhetetlen, mivel nem férne össze a Tisza Párt-által hangsúlyozott sajtószabadság-képpel. Meg amúgy sem működne, mivel napi szinten szolgáltatna a Fidesz számára használható kommunikációs muníciót, így a vége valószínűleg a harmadik opció lenne. 

3. Lehúzni a rolót – ez se jó, mert ezzel a Tisza-kormány ugyan megfelelne a választói akaratnak, ugyanakkor kifejezetten rossz üzenetet küldene a nyilvánosságnak (Fidesz-utánérzés: a kormány bezár egy szerkesztőséget), plusz erős muníciót adna a Tisza-diktatúra narratívát építő maradék Fidesznek. 

Szóval három rossz megoldás, marad a mérlegelés. Ahogy a politikai hasznosság (úgymint politikusi gondolkodás) szempontjából rakosgatom a plusz-mínuszokat a mérleg két serpenyőjébe, a harmadik opció, a roló lehúz tűnik a Tisza Párt számára legkevésbé fájdalmasnak.”

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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billysparks
2026. június 30. 20:20
így tehát a Tisza szavazói számára elfogadhatatlan lenne, ha az állam finanszírozna egy NER-propaganda felületet. Micsoda kommunista vonyítás tört ki, amikor az olvasói közönye közepette kimúlt a Népszabadság, majd amikor a Fidesz megszüntette a Népszava finanszírozását. A kommunistának jár, hogy eltartsák. ( Mások pénzéből). (Fidesz-utánérzés: a kormány bezár egy szerkesztőséget), Kíváncsi lennék arra felsorolásra, ahol Dévényi felsorolná a Fidesz általbezárt szerkesztőségeket. vajon Dévényinek mi a véleménye fegyőr akciójáról, aki személyesen ment be egy jobboldali szerkesztőségbe megfenyegetni a szerkesztő gárdát. Vagy Tiszapöti, aki a mandinert pécézte ki, hogy majd ő megmondja mit írjanak. Várom Dévényi felsorolását arról, amikor a Fidesz még csak valami hasonlót is tett volna. Gyerünk Dévényi, ne hazudj!
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rasdi1
2026. június 30. 20:20
Amennyire látom, a probléma valóban fennáll. Mint minden lapnak, a mandinernek is "meg kell élnie". Ezen a piacon is megvannak a különböző költségek. Nem ismerem belülről ezt az "iparágat", ezért nem kezdem el sorolni. Ezek biztosításához szükség volt az MCC-től valamilyen formában kapott támogatásra. A rendelkezés következtében ez megszűnik, és ha sürgősen nem sikerül valamilyen egyéb bevételt szerezni, akkor tartok tőle, hogy reális megközelítés. Bár ha szemléletében ilyen jellegű "kezelés" történik, akkor várhatóan jelenlegi olvasóinak jelentős része el is hagyja a lapot. Akik ebből a szempontból maradnának, azok számára pedig elveszti az érdekességet, hogy nem lesz kit zrikálni.
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mnmn
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2026. június 30. 20:18 Szerkesztve
Füles csicska, utalnak is ezért a számlátokra, vagy csak egy buksisimi is elegendő? 4. lehetőség, a mandiner folytatja tovább, te pedig cenzorként felügyeled, hogy szegény nép el ne tévedjen.
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linkjapan
2026. június 30. 20:14
No comment no cry 2026. június 30. 20:04 "»Fidesz-utánérzés: a kormány bezár egy szerkesztőséget« Érdeklődnék, hogy melyik szerkesztőséget zárta be a Fidesz." Egyiket se. Úgy látszik, erről fognak szólni a következő évek: tiszás propagandisták elteszik a morálbunkót és hidegen, "politikai hasznosság" szerint elemzik, hogy mit miért csinál a Tisza, amit annak idején a Fidesz puszta gonoszságból csinált, miközben valójában a Fidesz olyat soha nem csinált. Már-már démoni az a körmönfontság, amivel dolgoznak. Az is biztos, hogy továbbra is értetlen arcot magukra erőltetve fogják széttenni a kezüket, ha propagandistáknak nevezik őket, mondván: ők csak elemeznek, meg amúgysem plakátszövegeket ismételgetnek, mint a fideszes média.
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