„A Mandiner egykoron kiváló tényleg jobboldali és polgári műhely volt, ahol például és egyben többek között Trombitás Kristóf és Megadja Gábor is remek írásokat publikált. Tudom, tudom, itt a nagy és érthető propagandistázás közepette illik nem emlékezni ilyesmire, de hát mivel így volt, hát így volt.

A többi történelem, ahogy elcsépelten mondani szokás, és amúgy tényleg: Orbán Balázs a Fideszen belüli terjeszkedési és térnyerési nyomulása közepette magáévá tette a Mandinert, mert, hogy neki saját média is kell, és bár a Mandiner már korábban elveszítette az említett polgári-jobboldali műhely karakterét, onnantól az MCC-részeként totálisan betagozódott a Fidesz-trutymóba.