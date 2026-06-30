Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Szóval három rossz megoldás, marad a mérlegelés. Ahogy a politikai hasznosság (úgymint politikusi gondolkodás) szempontjából rakosgatom a plusz-mínuszokat a mérleg két serpenyőjébe, a harmadik opció, a roló lehúz tűnik a Tisza Párt számára legkevésbé fájdalmasnak.
„A Mandiner egykoron kiváló tényleg jobboldali és polgári műhely volt, ahol például és egyben többek között Trombitás Kristóf és Megadja Gábor is remek írásokat publikált. Tudom, tudom, itt a nagy és érthető propagandistázás közepette illik nem emlékezni ilyesmire, de hát mivel így volt, hát így volt.
A többi történelem, ahogy elcsépelten mondani szokás, és amúgy tényleg: Orbán Balázs a Fideszen belüli terjeszkedési és térnyerési nyomulása közepette magáévá tette a Mandinert, mert, hogy neki saját média is kell, és bár a Mandiner már korábban elveszítette az említett polgári-jobboldali műhely karakterét, onnantól az MCC-részeként totálisan betagozódott a Fidesz-trutymóba.
Az MCC mint KEKVA off, innentől Ruff Bálint úgymond a felelős kiadó. És akkor a dilemma.
1. Hagyni a Mandinert működni úgy, ahogy eddig működött.
2. Beleszólni a tartalomelőállításba.
3. Lehúzni a rolót.
1. Hagyni a Mandinert működni úgy, ahogy eddig működött - kivitelezhetetlen, és erről a Mandiner szerkesztősége tehet épp azzal, hogy betagozódott a Fidesz propagandagépezetébe. A Tisza Párt társadalmi felhatalmazása a NER lebontására szól, így tehát a Tisza szavazói számára elfogadhatatlan lenne, ha az állam finanszírozna egy NER-propaganda felületet.
2. Beleszólni a tartalomelőállításba - elképzelhetetlen, mivel nem férne össze a Tisza Párt-által hangsúlyozott sajtószabadság-képpel. Meg amúgy sem működne, mivel napi szinten szolgáltatna a Fidesz számára használható kommunikációs muníciót, így a vége valószínűleg a harmadik opció lenne.
3. Lehúzni a rolót – ez se jó, mert ezzel a Tisza-kormány ugyan megfelelne a választói akaratnak, ugyanakkor kifejezetten rossz üzenetet küldene a nyilvánosságnak (Fidesz-utánérzés: a kormány bezár egy szerkesztőséget), plusz erős muníciót adna a Tisza-diktatúra narratívát építő maradék Fidesznek.
Szóval három rossz megoldás, marad a mérlegelés. Ahogy a politikai hasznosság (úgymint politikusi gondolkodás) szempontjából rakosgatom a plusz-mínuszokat a mérleg két serpenyőjébe, a harmadik opció, a roló lehúz tűnik a Tisza Párt számára legkevésbé fájdalmasnak.”
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi