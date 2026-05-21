05. 21.
orbán balázs mathias corvinus collegium elnök diák petíció

„Őrizzük meg az MCC-t!” – diákkezdeményezés indult a tehetséggondozó megmaradásáért

2026. május 21. 14:26

„Az MCC értéke, lényege nem a politikai címkékben, hanem az egyetemisták barátságaiban és a diákok határokon átívelő összetartozásában mutatkozik meg” – húzták alá a petícióban.

2026. május 21. 14:26
null

Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium (MCC) megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá – közölte Orbán Balázs, az MCC Alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő csütörtökön a Facebookon.

Orbán Balázs – aki Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök politikai igazgatója volt, és a Fidesz kampányát irányította a 2026-os választáson – azt írta: az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence-szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézménnyé és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget.

A fideszes politikus megosztotta az „Őrizzük meg az MCC-t!” című online kitölthető kezdeményezést, amelyben azt hangsúlyozták: az alapítvány ügye nem pártpolitikai kérdés, hanem a jövő nemzedékeinek esélye, léte nemzeti ügy, jövője pedig közös felelősség.

Az MCC értéke, lényege nem a politikai címkékben, hanem az egyetemisták barátságaiban, a középiskolások élményeiben, az általános iskolások táboraiban, az elért versenyeredményekben és a diákok határokon átívelő összetartozásában mutatkozik meg”

 – írták.

A megosztott dokumentum szerint az aláírók között szerepel például Stumpf István politológus, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró és kancelláriaminiszter, Kovács Zoltán közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, Gyurta Dániel olimpiai bajnok magyar úszó, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt stratégiai államtitkára és Fa Nándor hajótervező és -építő is.

Az MCC nyitott minden szakmai párbeszédre

A választáson győztes Tisza Párt elnöke Magyar Péter április 17-én, Hernádi Zsolttal, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával folytatott előző napi megbeszélését követően, az MCC-nek utalandó osztalék ügyében közölte: a Mol vezetősége azt fogja javasolni, hogy a harmadik negyedévben legyen osztalékfizetés. Hozzátette, hasonló ügyben meg fogja keresni a Richter vezérigazgatóját is.

Az MCC április 30-án közleményben jelezte: nyitottak minden szakmai párbeszédre és egyeztetésre, ideértve a gazdasági és jogszabályi környezet változásait érintő kérdéseket is. Az MCC tehetséggondozási programjának támogatásáról szóló törvény szerint a Mol Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényállományának 10-10 százalékát kezeli az MCC.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

cinkegolyó
2026. május 21. 16:59
A lemondott Fideszes minisztereknek, politikusoknak a Poloskás letiltja a lelépési pénz kifizetését, hogy azt Kárpátaljára utalják. Írtam már, hogy ezeknek a politikusoknak bíróságra kellene vinni az ügyet, nem szabadna beleegyezni ebbe, és az itthoni tanulók, gyerekek, és rászorultak javára kellene lemondani. Persze ebbe a sunyi min.elnök nem egyezne bele, mert az a Fidesznek kedvezne.
nuevas-reglas
2026. május 21. 16:52
"MTI: magyar embercsempész is felkerült Európa legkeresettebb bűnözőinek listájára, a neve: Belaid Mohamed" ettol is megvedett minket Orban
lazio154-5
2026. május 21. 16:52
Az MCC. megmaradhat! Csak a Mol és a Rchter részvényeinek 10-10% -át nem fogják megkapni ! És akkor nem lesz MCC. Brüsszel, London, Madrid stb. részlegek!
eszkovacs
2026. május 21. 16:49
Hajrá MCC!
