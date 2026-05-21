„Őrizzük meg az MCC-t!” – diákkezdeményezés indult a tehetséggondozó megmaradásáért

Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium (MCC) megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá – közölte Orbán Balázs, az MCC Alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő csütörtökön a Facebookon.

Orbán Balázs – aki Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök politikai igazgatója volt, és a Fidesz kampányát irányította a 2026-os választáson – azt írta: az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence-szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézménnyé és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget.