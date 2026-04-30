A Mathias Corvinus Collegium nyitott minden szakmai párbeszédre és egyeztetésre

Az MCC és a Richter vezetése megállapodott az osztalékkifizetés elhalasztásáról.
A jövő Magyarországa a tudásban, a tehetségben és a közösség iránti felelősségben gyökerezik. Egy olyan időszakban, amikor a társadalmi és gazdasági környezet gyors átalakuláson megy keresztül, különösen nagy jelentősége van annak, hogy milyen lehetőségeket biztosítunk a fiatal generációk számára képességeik kibontakoztatására és pályájuk tudatos megkezdésére. – olvasható az MCC közleményében.
A Mathias Corvinus Collegium több mint harminc éve szolgálja ezt a célt. Ma a Kárpát-medence több mint harminc helyszínén, több mint nyolcezer diák fejlődését segíti az általános iskola ötödik osztályától egészen az egyetemi évek végéig, sőt azon túl is. Ez a komplex, egymásra épülő tehetséggondozási rendszer európai összehasonlításban is egyedülálló. Az MCC egy olyan meghatározó nemzeti intézmény, amely mindemellett kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel, széles körű ismertséggel és szakmai elismertséggel is rendelkezik. Az MCC számára a legfontosabbak a diákjaink, családjaik és munkatársaink, minden tevékenységünk az ő fejlődésüket és közösségük erősítését szolgálja.
A közlemény szerint az MCC programjai nem csupán tudást adnak, kiemelt figyelmet fordítunk a pályaorientációra: „célunk, hogy a fiatalok ne csupán egyéni ambícióik mentén hozzanak döntéseket, hanem olyan életpályát építsenek, amely hosszú távon Magyarország fejlődéséhez is hozzájárul.”
„A tehetséggondozás számunkra a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb eszköze: intézményünk minden tehetséges fiatalt nyitott kapukkal fogad, anyagi helyzettől, világnézettől és társadalmi háttértől függetlenül” – olvasható a közleményben.
Az MCC működése során mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a hallgatók szabadon gondolkodhassanak és formálhassák véleményüket.
Intézményünkben az intellektuális nyitottság alapérték, a véleménynyilvánítás szabadsága teljes körűen biztosított. Diákjaink önálló, felelős döntésekre képes fiatalok, akik saját meggyőződésük alapján alakítják jövőjüket.”
Az MCC működését kezdettől fogva az együttműködés határozza meg partnereivel és a döntéshozókkal.
„Ahogyan korábban is, úgy jelenleg is nyitottak vagyunk minden szakmai párbeszédre és egyeztetésre, ideértve a gazdasági és jogszabályi környezet változásait érintő kérdéseket is.”
Ennek szellemében a gazdasági kérdésekben is a felelős együttműködés elvét követjük:
a napokban az MCC és a Richter vezetése – a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvánnyal és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány megállapodott az osztalékkifizetés elhalasztásáról.”
Figyelemmel kísérjük az új Országgyűlés által meghozott döntéseket, és a jövőben is mindenben a jogszabályoknak megfelelően járunk el. Intézményünk az elmúlt években, közfeladatot ellátó oktatási és tehetséggondozási tevékenységéhez kapcsolódóan, jelentős vagyonjuttatásban részesült.”
Amennyiben a mindenkori Országgyűlés a források felhasználásával kapcsolatban változtatásokat tart indokoltnak, az MCC kész az együttműködésre és a szükséges egyeztetések lefolytatására, szem előtt tartva a tehetséggondozási feladatok folytonosságát.
„Meggyőződésünk, hogy a tehetséggondozás ügye túlmutat az intézményi kereteken. Ez közös nemzeti érdek, amely hosszú távon meghatározza Magyarország szellemi és gazdasági jövőjét. Ennek szolgálatában kívánjuk folytatni munkánkat a jövőben is” – zárja közleményét a Mathias Corvinus Collegium.
