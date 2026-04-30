A Mathias Corvinus Collegium nyitott minden szakmai párbeszédre és egyeztetésre

A jövő Magyarországa a tudásban, a tehetségben és a közösség iránti felelősségben gyökerezik. Egy olyan időszakban, amikor a társadalmi és gazdasági környezet gyors átalakuláson megy keresztül, különösen nagy jelentősége van annak, hogy milyen lehetőségeket biztosítunk a fiatal generációk számára képességeik kibontakoztatására és pályájuk tudatos megkezdésére. – olvasható az MCC közleményében.

A Mathias Corvinus Collegium több mint harminc éve szolgálja ezt a célt. Ma a Kárpát-medence több mint harminc helyszínén, több mint nyolcezer diák fejlődését segíti az általános iskola ötödik osztályától egészen az egyetemi évek végéig, sőt azon túl is. Ez a komplex, egymásra épülő tehetséggondozási rendszer európai összehasonlításban is egyedülálló. Az MCC egy olyan meghatározó nemzeti intézmény, amely mindemellett kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel, széles körű ismertséggel és szakmai elismertséggel is rendelkezik. Az MCC számára a legfontosabbak a diákjaink, családjaik és munkatársaink, minden tevékenységünk az ő fejlődésüket és közösségük erősítését szolgálja.