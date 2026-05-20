Nem húzta az időt a kormány: már az első döntésével hatalmas szívességet tett Ukrajnának

Az importtilalom eltörlése ugyanakkor már önmagában is rontja a magyar gazdák alkupozícióját és a kínálatbővüléssel tovább csökkenhetnek az egyébként is alacsony felvásárlási árak.

Ráadásul a lépés nehezen értelmezhető az uniós pénzek hazahozatala érdekében az Európai Unió felé tett gesztusként, mivel Lengyelország és Szlovákia továbbra is fenntartja a tilalmat, Románia pedig egyéb szigorításokkal próbálja védeni a piacát. Brüsszel egyébként a nemzeti hatáskörben meghozott kereskedelmi tilalmat a kezdetektől elutasítja, mivel az EU álláspontja szerint a kereskedelempolitika uniós hatáskör. Éppen ezért többször is kötelezettségszegési eljárást helyezett kilátásba az Európai Bizottság, de ennek megindítására eddig még nem került sor. Ennek vélhetően az az oka, hogy Lengyelország is határozottan ellenzi az ukrán élelmiszerek uniós behozatalát és a tilalmat megelőzően óriási károkat okozott a dömping.

A tilalom Kijevet is felháborította, Ukrajna korábban a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) is eljárást kezdeményezett, mivel szerintük nemzetközi jogba ütközik a korlátozás.