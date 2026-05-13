Kiderült, mire számíthatnak a gazdák az új kormánytól

Összességében az előző kormány agrárpolitikai céljait vinné tovább a Tisza-kormány, ugyanakkor számos területen kell komoly változásokra felkészülniük a magyar gazdáknak, legalábbis ez derül ki Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter írásából, amelyet az Agrárszektor publikált.

Az átfogó stratégia összességében az előző agrárkormányzat irányvonalának folytatásaként értelmezhető, mivel az új kormány alapvető célja is az, hogy a magyar agrárium ne csak alapanyagot termeljen, hanem magas hozzáadott értékű, feldolgozott, egészséges élelmiszereket, amelyek előállítása fenntartható, környezetkímélő és kihasználja a modern digitális technológiákat.