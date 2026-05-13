Hamarosan kiderül, mik lesznek a Tisza-kormány első intézkedései

Magyar Péter elárulta, miről döntenek az első kormányülésen Ópusztaszeren
A miniszterelnök a helyszínválasztást annak szimbolikus jellegével és az aszályhelyzettel indokolta.
Napirenden az Alaptörvény módosítása és az ország energiaellátása is.
Vízügyi szakemberekkel találkoztak Ópusztaszeren Magyar Péter miniszterelnök vezetésével az új kormány tagjai, akik az alföldi településen tartják az első kormányülést. Az egyeztetésről és a várható döntésekről 17 órakor tartanak tájékoztatót, amiről a Mandiner tudósít majd.
Magyar Péter korábban azt közölte, az első ülésén a kormány várhatóan dönt
A miniszterelnök hozzátette, a fentieken túl döntenek még például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról is.
