Így ment félre az integráció Németországban: a migránsok 85 százaléka egy apró, de fontos lépést sem tesz meg

Több mint egy évvel a német állampolgársági törvény reformja után jól láthatóvá váltak a változtatások hatásai. A Deutsche Welle a Mediendienst Integration kutatócsoport felmérésére hivatkozva arról számolt be, hogy az új német állampolgárok 85–98 százaléka megtartotta eredeti állampolgárságát is a honosítás során.

A német kormány 2024-ben módosította az állampolgársági szabályokat. Az új rendelkezések lehetővé tették a kettős állampolgárság szélesebb körű elfogadását, amely korábban csak bizonyos csoportok – például az uniós vagy svájci állampolgárok – számára volt egyszerűen elérhető.