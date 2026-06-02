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Németország migráció bevándorlás állampolgárság

Így ment félre az integráció Németországban: a migránsok 85 százaléka egy apró, de fontos lépést sem tesz meg

2026. június 02. 20:42

Az új állampolgárok döntő többsége meghagyott egy olyan kiskaput, amely a született németeknek nem áll rendelkezésükre.

2026. június 02. 20:42
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Több mint egy évvel a német állampolgársági törvény reformja után jól láthatóvá váltak a változtatások hatásai. A Deutsche Welle a Mediendienst Integration kutatócsoport felmérésére hivatkozva arról számolt be, hogy az új német állampolgárok 85–98 százaléka megtartotta eredeti állampolgárságát is a honosítás során.

A német kormány 2024-ben módosította az állampolgársági szabályokat. Az új rendelkezések lehetővé tették a kettős állampolgárság szélesebb körű elfogadását, amely korábban csak bizonyos csoportok – például az uniós vagy svájci állampolgárok – számára volt egyszerűen elérhető.

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Emellett a német állampolgárság megszerzéséhez szükséges minimális tartózkodási idő nyolc évről öt évre csökkent.

Az utóbbi enyhítés különösen sok feszültséget okoz, és lassan az ukrán menekültek kapcsán is komoly kihívások elé állítja a német állami szerveket.

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A kutatás szerint azok, akik nem tarthatták meg eredeti állampolgárságukat, jellemzően olyan országokból származtak, amelyek nem ismerik el a kettős állampolgárságot. Ide tartozik többek között

  • India,
  • Etiópia és
  • Eritrea is.

A Deutsche Welle beszámolója alapján

2025-ben mintegy 189 ezer új honosítási kérelmet nyújtottak be Németországban.

Ez körülbelül 10 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest, ugyanakkor az előzetes adatok szerint

összességében több mint 300 ezer ember kapott német állampolgárságot.

A legtöbb új német állampolgár Szíriából érkezett, őket

  • a török,
  • afgán,
  • iráni és
  • orosz állampolgárok követték.

A Mediendienst Integration becslése szerint jelenleg mintegy 3,6 millió kettős állampolgár él Németországban, és közel 70 százalékuk valamely más európai ország állampolgárságával is rendelkezik.

Hosszú várólisták alakultak ki

A reform nyomán jelentősen megnőtt az érdeklődés a honosítás iránt, ami több nagyvárosban komoly ügyhátralékot eredményezett. A Deutsche Welle szerint Berlinben regisztrálták a legtöbb új kérelmet, összesen 36 100-at, míg Münchenben 17 800-an nyújtottak be állampolgársági kérelmet.

A dpa német hírügynökség adatai alapján május elején Münchenben még több mint 40 ezer kérelem várt elbírálásra, ami jól mutatja, hogy a német hatóságoknak komoly kihívást jelent a megnövekedett ügyforgalom kezelése.

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Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 4 komment

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Canadian
2026. június 02. 21:34
Ebben mondjuk semmi különös nincs. Normális ember nem adja fel hazája állampolgárságát még akkor sem, ha külföldön él. Részben érzelmi okokból, és részben öröklés, stb könnyebb elintézése végett.
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2
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hexahelicene
2026. június 02. 21:21
[Jó lenne ha nem basznál ki Mod az oldalról, lehet este van élvezed hogy kibaszol velem, kurvára utálok visszaregelni, köszi bazmeg.] Friedrich Joachim Merz német náci. Magyar Péter meg ukrán neo-náci.
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2
0
templar62
2026. június 02. 21:00
AfD . Alternativ für Deutschland.
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1
0
templar62
2026. június 02. 20:59
EURÁBIA
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2
0
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