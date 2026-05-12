afd politikai erőszak bevándorlási bűnözés török közösség németországban Németország migráció AfD tartományi választás Kelet-Németország bevándorlás

A török diaszpóra az AfD miatt aggódik, miközben egy olyan ügybe próbálják belekeverni a pártot, amelyhez semmi köze

2026. május 12. 22:42

Sőt, egy helyi török szervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy az idegenellenes incidensek és a politikai feszültségek egyre inkább biztonsági kérdéssé válnak.

2026. május 12. 22:42
null

Egy vezető németországi török szervezet szerint egyre nagyobb a félelem a bevándorló közösségek körében Kelet-Németországban, miközben az Alternatíva Németországért (AfD) támogatottsága tovább növekszik a régióban. A TRT World beszámolója szerint a Török Közösség Németországban (TGD) nevű szervezet vezetője, Gökay Sofuoglu arra figyelmeztetett: az idegenellenes incidensek és a politikai feszültségek egyre inkább biztonsági kérdéssé válnak.

A szervezet elsősorban Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Szász-Anhalt tartományok helyzetét emelte ki, ahol

az AfD a közvélemény-kutatások szerint rendkívül erős támogatottsággal készül a szeptemberi tartományi választásokra.

Tényleg rettegnek a bevándorlók?

Sofuoglu szerint a keletnémet régiókban tapasztalható légkör „már nem elvont politikai vita”, hanem sokak számára mindennapi félelem. A TRT Worldnek adott nyilatkozatában azt mondta:

a bevándorló hátterű emberek közül sokan úgy érzik, egyre inkább célponttá válnak.

A szervezet vezetője arra hivatkozott, hogy a jobboldali indíttatású erőszakos bűncselekmények aránya Kelet-Németországban jóval magasabb az országos átlagnál. Állítása szerint

  • míg országosan százezer lakosra 51 ilyen eset jut,
  • Mecklenburg–Elő-Pomerániában ez az arány 145,
  • Szász-Anhaltban pedig 142.

A cikk megjegyzi: az AfD az elmúlt hónapokban több keleti tartományban is rekord közeli támogatottságot ért el, és most először készülhet valódi kormányzati szerepre regionális szinten.

Kik is a felháborodott törökök?

A Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) egy tipikusnak mondható migráns érdekvédelmi és integrációs szervezetként működik Németországban. Saját meghatározása szerint „pártok felett álló, szekuláris NGO”, amely „a török származású és migráns hátterű emberek jogait, társadalmi részvételét és integrációját képviseli”. Emellett fellépnek a „rasszizmus, az iszlamofóbia és a jobboldali erőszak” ellen.A „befogadó migrációs társadalmat” óhajtó szervezet retorikájában tökéletesen belesimul a német baloldali-liberális mainstream NGO-világba. Ennek megfelelően, bár költségvetése nem teljesen nyilvános, illetve átlátható, jelentős német állami és tartományi, valamint európai uniós integrációs támogatásokból működik. Ellenben a török államtól nem kap forrásokat.

Ez a vonatos incidens bezzeg felkavarta a kedélyeket

Sofuoglu egy közelmúltbeli brandenburgi esetet is felidézett. Elmondása szerint két fejkendős nővel szemben rasszista megjegyzéseket tettek egy helyközi vonaton, és azt kiabálták nekik, hogy „húzzanak Auschwitzba”.

A TGD vezetője azt állította: az utasok nem avatkoztak közbe, a kalauz pedig állítólag azért nem hívott rendőrt, hogy elkerülje a késéseket.

Ugyanakkor a migráns-érdekvédő NGO elnöke semmiféle bizonyítékot nem mutatott arra nézve, hogy az esetnek bármiféle, akár csak érintőleges köze is lenne az AfD-hez.

Sofuoglu szerint sok hasonló eset nem is jelenik meg a hivatalos statisztikákban. Úgy fogalmazott: Kelet-Németország

egyre komolyabb biztonsági problémává válik” azok számára, akik bevándorló háttérrel rendelkeznek.

Hogy a bűnügyi statisztikák mit mutatnak a migránsok által elkövetett erőszakos cselekményekkel kapcsolatban, az szintén nem került szóba a beszélgetés során.

Feszült politikai légkör a választások előtt

A beszámoló szerint a török szervezetek most elsősorban attól tartanak, hogy az AfD további erősödése „még inkább kiélezi a társadalmi konfliktusokat”. Az AfD ugyanakkor következetesen tagadja az ellene megfogalmazott vádakat, visszautasítja, hogy szélsőséges szervezet lenne, és

programjában is elsősorban a bevándorlás szigorítására, valamint a közbiztonság helyreállításának fontosságára helyezi a hangsúlyt.

Az elmúlt évek tanulságai a bevándorlássegítő nem kormányzati szervezet állításaival szemben éppen azt mutatják, hogy AfD-s politikusnak, jobboldali újságírónak vagy egyszerű átlag németnek nem éppen életbiztosítás lenni, bárhol az országban.

***

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 

