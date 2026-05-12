Nincs megállás a lejtőn Merzéknek: országosan és Kelet-Németországban is szárnyal az AfD
Alig van ember, aki elégedett lenne a német kormány munkájával, és ez Alice Weideléknek kedvez.
Sőt, egy helyi török szervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy az idegenellenes incidensek és a politikai feszültségek egyre inkább biztonsági kérdéssé válnak.
Egy vezető németországi török szervezet szerint egyre nagyobb a félelem a bevándorló közösségek körében Kelet-Németországban, miközben az Alternatíva Németországért (AfD) támogatottsága tovább növekszik a régióban. A TRT World beszámolója szerint a Török Közösség Németországban (TGD) nevű szervezet vezetője, Gökay Sofuoglu arra figyelmeztetett: az idegenellenes incidensek és a politikai feszültségek egyre inkább biztonsági kérdéssé válnak.
A szervezet elsősorban Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Szász-Anhalt tartományok helyzetét emelte ki, ahol
az AfD a közvélemény-kutatások szerint rendkívül erős támogatottsággal készül a szeptemberi tartományi választásokra.
Sofuoglu szerint a keletnémet régiókban tapasztalható légkör „már nem elvont politikai vita”, hanem sokak számára mindennapi félelem. A TRT Worldnek adott nyilatkozatában azt mondta:
a bevándorló hátterű emberek közül sokan úgy érzik, egyre inkább célponttá válnak.
A szervezet vezetője arra hivatkozott, hogy a jobboldali indíttatású erőszakos bűncselekmények aránya Kelet-Németországban jóval magasabb az országos átlagnál. Állítása szerint
A cikk megjegyzi: az AfD az elmúlt hónapokban több keleti tartományban is rekord közeli támogatottságot ért el, és most először készülhet valódi kormányzati szerepre regionális szinten.
A Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) egy tipikusnak mondható migráns érdekvédelmi és integrációs szervezetként működik Németországban. Saját meghatározása szerint „pártok felett álló, szekuláris NGO”, amely „a török származású és migráns hátterű emberek jogait, társadalmi részvételét és integrációját képviseli”. Emellett fellépnek a „rasszizmus, az iszlamofóbia és a jobboldali erőszak” ellen.A „befogadó migrációs társadalmat” óhajtó szervezet retorikájában tökéletesen belesimul a német baloldali-liberális mainstream NGO-világba. Ennek megfelelően, bár költségvetése nem teljesen nyilvános, illetve átlátható, jelentős német állami és tartományi, valamint európai uniós integrációs támogatásokból működik. Ellenben a török államtól nem kap forrásokat.
Sofuoglu egy közelmúltbeli brandenburgi esetet is felidézett. Elmondása szerint két fejkendős nővel szemben rasszista megjegyzéseket tettek egy helyközi vonaton, és azt kiabálták nekik, hogy „húzzanak Auschwitzba”.
A TGD vezetője azt állította: az utasok nem avatkoztak közbe, a kalauz pedig állítólag azért nem hívott rendőrt, hogy elkerülje a késéseket.
Ugyanakkor a migráns-érdekvédő NGO elnöke semmiféle bizonyítékot nem mutatott arra nézve, hogy az esetnek bármiféle, akár csak érintőleges köze is lenne az AfD-hez.
Sofuoglu szerint sok hasonló eset nem is jelenik meg a hivatalos statisztikákban. Úgy fogalmazott: Kelet-Németország
egyre komolyabb biztonsági problémává válik” azok számára, akik bevándorló háttérrel rendelkeznek.
Hogy a bűnügyi statisztikák mit mutatnak a migránsok által elkövetett erőszakos cselekményekkel kapcsolatban, az szintén nem került szóba a beszélgetés során.
A beszámoló szerint a török szervezetek most elsősorban attól tartanak, hogy az AfD további erősödése „még inkább kiélezi a társadalmi konfliktusokat”. Az AfD ugyanakkor következetesen tagadja az ellene megfogalmazott vádakat, visszautasítja, hogy szélsőséges szervezet lenne, és
programjában is elsősorban a bevándorlás szigorítására, valamint a közbiztonság helyreállításának fontosságára helyezi a hangsúlyt.
Az elmúlt évek tanulságai a bevándorlássegítő nem kormányzati szervezet állításaival szemben éppen azt mutatják, hogy AfD-s politikusnak, jobboldali újságírónak vagy egyszerű átlag németnek nem éppen életbiztosítás lenni, bárhol az országban.
Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP