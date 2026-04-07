Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
bűnözés bevándorlási bűnözés Németország buszsofőr migráció tömegközlekedés Lipcse bevándorlás

Megkérte a tinédzser migránsokat a buszsofőr, hogy legyenek halkabbak, addig ütötték, míg kómába esett

2026. április 07. 21:55

A brutális támadás után a 62 éves férfi életveszélyes állapotban került kórházba.

2026. április 07. 21:55
null

Egy 13 éves, iraki származású, visszaeső bűnöző súlyosan bántalmazott egy buszsofőrt a németországi Lipcse városában, miután a járművezető rendre utasította a hangoskodó fiatalokat – számolt be róla a Remix.

Nem európai hozzáállás

Az eset április 1-jén este történt a 90-es buszjáraton. A beszámolók szerint a 62 éves sofőr arra kérte a fiatal migránsokból álló csoportot, hogy legyenek csendben, ezt követően azonban dulakodás alakult ki.

A rendőrség kezdetben csak annyit közölt, hogy

fizikai összetűzés történt egy 13 éves fiú és a 62 éves sofőr között, amely során a buszsofőr megsérült”, és kórházba kellett szállítani.

Később azonban súlyosabb részletek derültek ki:

a fiú legalább háromszor lefejelte a sofőrt a Sophienstraße megálló közelében.

A férfi összeesett és vérezni kezdett, majd a kórházban megállapították, hogy a támadás során agyvérzést kapott. Azonnali műtéten esett át, jelenleg is kómában fekszik.

Nincs büntetőjogi felelősség

A támadót rövid időn belül azonosították, ám fiatal életkora miatt várhatóan nem kell komoly jogi következményekkel szembenéznie.

Németországban a 14 év alattiak nem büntethetők, így az ügy a gyermekvédelmi hatóságokhoz kerül.

A helyi ifjúságvédelmi vezető, Silko Kamphausen elismerte, hogy hasonló esetekkel már korábban is szembesültek, és nehéz hatékony eszközöket találni az ilyen fiatal elkövetők kezelésére.

A német tömegközlekedésen is az erőszak az úr

Az eset nem elszigetelt jelenség: a német közlekedési dolgozókat egyre gyakrabban érik támadások. Legutóbb egy jegyellenőrt vertek halálra a Deutsche Bahn egyik vonalán, miután ellenőrizni akart egy potyautast.

A hivatalos adatok szerint 2025 első tíz hónapjában

  • átlagosan naponta öt vasúti alkalmazottat ér fizikai támadás,
  • emellett napi négy fenyegetéses esetet is rögzítenek.

Összesen 1231 dolgozó vált erőszak áldozatává, közülük 324-en súlyos sérüléseket is szenvedtek.

A növekvő erőszak miatt egyes régiókban már olyan intézkedések is születtek, amelyek lehetővé teszik, hogy

bizonyos utasok jegyét ne ellenőrizzék a konfliktusok elkerülése érdekében.

A lipcsei támadás így nemcsak egy súlyos bűncselekmény, hanem egy szélesebb társadalmi problémára is rámutat: a német közösségi közlekedésben dolgozók biztonsága is egyre inkább kérdésessé válik a tömeges, ellenőrizetlen bevándorlás következményei miatt.

Fotó: X

 

auditorium
2026. április 08. 11:02
A másodgenerációs bevándoró fiatalok NEM tisztelik a befogadóország törvényét, szokásait, az oktatásban nem fogadják el a tanárok intését, főleg ha nők, márpedig az oktatók 96%a nő az ált. iskolákban, 88%-os a középiskolákban. Aki egyetemre kerül, az már egy fokkal civilizáltabb, az egyetemeken pedig a férfi-nő arány már kiegyensúlyozottabb. Kivételt képez Luxemburg, Liechtenstein, Svájc, részben Németország -ahol a tanárokat jobban fizetik, ezért ott több a férfitanár. Az állami kórházakban az Első segélyen előfordul, hogy megverik az orvost vagy ápolót a későesti betegek és hozzátartozóik, ha nem kerülnek azonnal sorra vagy nem gyógyult meg betegük. Az állami egészségügyben szintén a nők vannak túlsúlyban. Aki az integrálást papolja, fogalma sincs, milyen a mindennapja egy átlag polgárnak és családjának. A nép közé kell vegyülni, pl. késő esti metrón, buszokon , külvárosokban h. meggyőződjön egy politikus, hogyan él a népe, milyen gondjai vannak.
csulak
2026. április 08. 10:44
sebaj "wir schaffen das"
csigabus
2026. április 08. 10:21
Ezt köszönhetik Merkel asszonyságnak!
livingstone
2026. április 08. 09:55
"Az a baj, hogy továbbmennek" "azt szeretném, hogy Magyarországon ne csak átutazzon több százezer menekült, hanem itt is akarjanak maradni" Bede Márton, 444
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!