Megkérte a tinédzser migránsokat a buszsofőr, hogy legyenek halkabbak, addig ütötték, míg kómába esett

Brutális: lebukott a külföldi potyautas, agyonverte a kalauzt Németországban
A vasúti alkalmazott – beilleszkedett bevándorló – csak a jegyét kérte, de a bliccelő felugrott, és elkezdte csépelni a kalauz fejét.
A brutális támadás után a 62 éves férfi életveszélyes állapotban került kórházba.
Egy 13 éves, iraki származású, visszaeső bűnöző súlyosan bántalmazott egy buszsofőrt a németországi Lipcse városában, miután a járművezető rendre utasította a hangoskodó fiatalokat – számolt be róla a Remix.
Az eset április 1-jén este történt a 90-es buszjáraton. A beszámolók szerint a 62 éves sofőr arra kérte a fiatal migránsokból álló csoportot, hogy legyenek csendben, ezt követően azonban dulakodás alakult ki.
A rendőrség kezdetben csak annyit közölt, hogy
fizikai összetűzés történt egy 13 éves fiú és a 62 éves sofőr között, amely során a buszsofőr megsérült”, és kórházba kellett szállítani.
Később azonban súlyosabb részletek derültek ki:
a fiú legalább háromszor lefejelte a sofőrt a Sophienstraße megálló közelében.
A férfi összeesett és vérezni kezdett, majd a kórházban megállapították, hogy a támadás során agyvérzést kapott. Azonnali műtéten esett át, jelenleg is kómában fekszik.
A támadót rövid időn belül azonosították, ám fiatal életkora miatt várhatóan nem kell komoly jogi következményekkel szembenéznie.
Németországban a 14 év alattiak nem büntethetők, így az ügy a gyermekvédelmi hatóságokhoz kerül.
A helyi ifjúságvédelmi vezető, Silko Kamphausen elismerte, hogy hasonló esetekkel már korábban is szembesültek, és nehéz hatékony eszközöket találni az ilyen fiatal elkövetők kezelésére.
Az eset nem elszigetelt jelenség: a német közlekedési dolgozókat egyre gyakrabban érik támadások. Legutóbb egy jegyellenőrt vertek halálra a Deutsche Bahn egyik vonalán, miután ellenőrizni akart egy potyautast.
A hivatalos adatok szerint 2025 első tíz hónapjában
Összesen 1231 dolgozó vált erőszak áldozatává, közülük 324-en súlyos sérüléseket is szenvedtek.
A növekvő erőszak miatt egyes régiókban már olyan intézkedések is születtek, amelyek lehetővé teszik, hogy
bizonyos utasok jegyét ne ellenőrizzék a konfliktusok elkerülése érdekében.
A lipcsei támadás így nemcsak egy súlyos bűncselekmény, hanem egy szélesebb társadalmi problémára is rámutat: a német közösségi közlekedésben dolgozók biztonsága is egyre inkább kérdésessé válik a tömeges, ellenőrizetlen bevándorlás következményei miatt.
