Betelt a pohár a párizsi rendőröknél: elegük van a zavargásokból

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A rendőrök szerint miközben káoszba süllyed a francia főváros, aközben politikai támadást indítottak ellenük.
Korábban nem látott lépésre szánták el magukat a párizsi rendőrök: sztrájkba lépett a 8. kerületi rendőrőrs teljes állománya, és csak a legsürgősebb esetekhez vonulnak ki, mint például a közúti balesetek. Nem is akármilyen rendőrkapitányságról van szó, hanem Párizs szívében, közvetlenül az Élysée-palota mellett – írja a Valeurs Actuelles.
A sztrájk okai összetettek. Egyrészt a múlt heti BL-döntő utáni zavargás volt az utolsó csepp a pohárban, másrészt nemrég több rendőrt felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, mert a bíróság szerint 2022-ben, a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőinek idején rosszul bántak járókelőkkel és szurkolókkal.
Egy rendőrségi forrás szerint a bíróság döntése politikai motivációjú:
Számunkra ez az egész politikai. A közelgő elnökválasztás kapcsolódik ezekhez a döntésekhez”
– mondta. „Elég volt… ma már a bűnözőt védik, miközben a rendőrt elítélik” – tette hozzá. Szerinte példanélküli, hogy az igazságszolgáltatás ilyen támadást indítson a rendőrség ellen. „A nyugtalanság mély, a harag forrong, és a morál a mélyponton van” – vallotta be egy rendőr.
A PSG-zavargások kapcsán a rendőrök felháborodtak a belügyminiszter, Laurent Nunez által terjesztett valótlan állításokon és nyílt hazugságokon. Laurent Nunez belügyminiszter a zavargásokat követően azt mondta, hogy a „káosz” kifejezést sem szabad használni ezek leírására. Egyszerűen csak „élénk ünneplésnek” nevezte az elfogadhatatlan túlkapásokkal kísért eseményeket. Továbbá azt állította, hogy „nem történt jelentős kár”.
Franciaország nagy nemzet a közrend fenntartása terén (…) Minden zavargásra szisztematikus választ adtunk”
– nyilatkozta Nunez. Az Alliance rendőrszakszervezet erre így válaszolt: „Laurent Nunez hazudott, a helyzet rendkívül súlyos.”
A rendőrök azon is felháborodottak, hogy a PSG-zavargásokat követően nemrég 14 hónap börtönre ítéltek egy motorossal történt összetűzés miatt.
Ezzel szemben az elmúlt napokban Párizsban gyorsított eljárásban bíróság elé állított összes randalírozót szabadon engedték.
A Remix News cikke szerint a párizsi 8. kerületben egyébként is súlyos problémák vannak a közbiztonság területén. A nagy futballmeccsek rendszeresen több tízezer szurkolót vonzanak a kerületbe, és a helyi rendőrőrs, valamint a közeli egységek viselik a terhelés oroszlánrészét, amikor utcai harcokba torkollik az „ünneplés”. A sorállományban egyre nagyobb a kimerültség és a harag. Gyakori panaszok:
A sztrájk akkora botrányt okozott, hogy már a kerület polgármestere is doktrínaváltást szorgalmaz, és azt követeli, hogy tiltsák be a „meccsek utáni nyilvános gyülekezéseket”, valamint szerinte sokkal szigorúbb megelőző intézkedéseket kellene bevezetni.
Nyitókép forrása: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
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