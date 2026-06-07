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laurent nunez élysée - palota franciaország párizs

Betelt a pohár a párizsi rendőröknél: elegük van a zavargásokból

2026. június 07. 17:18

A rendőrök szerint miközben káoszba süllyed a francia főváros, aközben politikai támadást indítottak ellenük.

2026. június 07. 17:18
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Korábban nem látott lépésre szánták el magukat a párizsi rendőrök: sztrájkba lépett a 8. kerületi rendőrőrs teljes állománya, és csak a legsürgősebb esetekhez vonulnak ki, mint például a közúti balesetek. Nem is akármilyen rendőrkapitányságról van szó, hanem Párizs szívében, közvetlenül az Élysée-palota mellett – írja a Valeurs Actuelles.

A sztrájk okai összetettek. Egyrészt a múlt heti BL-döntő utáni zavargás volt az utolsó csepp a pohárban, másrészt nemrég több rendőrt felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, mert a bíróság szerint 2022-ben, a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőinek idején rosszul bántak járókelőkkel és szurkolókkal.

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Politikai támadás a rendőrök ellen

Egy rendőrségi forrás szerint a bíróság döntése politikai motivációjú:

Számunkra ez az egész politikai. A közelgő elnökválasztás kapcsolódik ezekhez a döntésekhez”

– mondta. „Elég volt… ma már a bűnözőt védik, miközben a rendőrt elítélik” – tette hozzá. Szerinte példanélküli, hogy az igazságszolgáltatás ilyen támadást indítson a rendőrség ellen. „A nyugtalanság mély, a harag forrong, és a morál a mélyponton van” – vallotta be egy rendőr.

Kihúzta a gyufát a belügyminiszter

A PSG-zavargások kapcsán a rendőrök felháborodtak a belügyminiszter, Laurent Nunez által terjesztett valótlan állításokon és nyílt hazugságokon. Laurent Nunez belügyminiszter a zavargásokat követően azt mondta, hogy a „káosz” kifejezést sem szabad használni ezek leírására. Egyszerűen csak „élénk ünneplésnek” nevezte az elfogadhatatlan túlkapásokkal kísért eseményeket. Továbbá azt állította, hogy „nem történt jelentős kár”.

Franciaország nagy nemzet a közrend fenntartása terén (…) Minden zavargásra szisztematikus választ adtunk”

– nyilatkozta Nunez. Az Alliance rendőrszakszervezet erre így válaszolt: „Laurent Nunez hazudott, a helyzet rendkívül súlyos.”

A rendőrök azon is felháborodottak, hogy a PSG-zavargásokat követően nemrég 14 hónap börtönre ítéltek egy motorossal történt összetűzés miatt.

Ezzel szemben az elmúlt napokban Párizsban gyorsított eljárásban bíróság elé állított összes randalírozót szabadon engedték.

Súlyos problémák a francia fővárosban

A Remix News cikke szerint a párizsi 8. kerületben egyébként is súlyos problémák vannak a közbiztonság területén. A nagy futballmeccsek rendszeresen több tízezer szurkolót vonzanak a kerületbe, és a helyi rendőrőrs, valamint a közeli egységek viselik a terhelés oroszlánrészét, amikor utcai harcokba torkollik az „ünneplés”. A sorállományban egyre nagyobb a kimerültség és a harag. Gyakori panaszok:

  • nincsenek megfelelően felszerelve az utcai harcokra, 
  • hiányolják a határozott bírói fellépést a bűnelkövetőkkel szemben,
  • elegük van a túlterheltségből.

A sztrájk akkora botrányt okozott, hogy már a kerület polgármestere is doktrínaváltást szorgalmaz, és azt követeli, hogy tiltsák be a „meccsek utáni nyilvános gyülekezéseket”, valamint szerinte sokkal szigorúbb megelőző intézkedéseket kellene bevezetni.

Nyitókép forrása: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
templar62
2026. június 07. 19:05
Nem hordhatnak éles lőfegyver . A gumilövedékes pisztolyt is el akarják venni tőlük , a migráncsok panaszkodásai miatt .
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kobi40
2026. június 07. 19:04
És most mi lesz? Ők fognak tüntetni?
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figyelő4322
2026. június 07. 19:01
Gubbio 2026. június 07. 11:31 • Szerkesztve "Magyarországon is ennek ideiglenes győzelme történt április 12-én a politikai pedofília által megvezetett, életkoruknál fognak tapasztalatlan 1. és. 2. generációs szavazókkal." Igen, szerintem is ilyesmi történhetett. Nem is véletlen a mondás: aki 20 éves korában nem liberális, annak nincs szíve. Viszont aki még 30 éves korában is az, annak nincs esze! Ezeket a fiatalokat nem volt nehéz megvezetni, az agyukat kilúgozni. Valóban lehet remélni, lehet imádkozni, stb, hogy csak IDEIGLENES legyen. Ami most Franciaországban és más nyugatabbi országokban történik, az bizony már NAGYON nehezen lenne visszafordítható!
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2
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Tapeino
2026. június 07. 18:58
Most a rendőrök jól megbüntetik MAGUKAT!!!! N O I C E !!!!! LOL!!!
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