Betelt a pohár a párizsi rendőröknél: elegük van a zavargásokból

Korábban nem látott lépésre szánták el magukat a párizsi rendőrök: sztrájkba lépett a 8. kerületi rendőrőrs teljes állománya, és csak a legsürgősebb esetekhez vonulnak ki, mint például a közúti balesetek. Nem is akármilyen rendőrkapitányságról van szó, hanem Párizs szívében, közvetlenül az Élysée-palota mellett – írja a Valeurs Actuelles.

A sztrájk okai összetettek. Egyrészt a múlt heti BL-döntő utáni zavargás volt az utolsó csepp a pohárban, másrészt nemrég több rendőrt felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, mert a bíróság szerint 2022-ben, a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőinek idején rosszul bántak járókelőkkel és szurkolókkal.