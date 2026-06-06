Földrengésszerű változás előtt állhat Németország: csökken a kancellár népszerűsége, az AfD pedig fokozatosan erősödik

A Friedrich Merz vezette nagykoalíció iránt mélyen megosztott a német közvélemény – derül ki a ZDF legújabb közvélemény-kutatásából. A Kárpáthír által kiszúrt felmérés szerint a válaszadók 72 százaléka úgy értékeli, hogy a CDU/CSU és az SPD koalíciója rosszul dolgozik, és a megkérdezettek mindössze 24 százaléka vélekedik ezzel ellentétesen.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy a ZDF-felmérés egyáltalán nem számít nem elszigetelt adathalmaznak, egy másik kutatás ugyanis nemrég Merz kancellár népszerűségét történelmi mélypontján mérte.