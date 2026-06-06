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Németország felmérés Friedrich Merz

Földrengésszerű változás előtt állhat Németország: csökken a kancellár népszerűsége, az AfD pedig fokozatosan erősödik

2026. június 06. 20:17

A válaszadók 72 százaléka úgy értékeli, hogy a CDU/CSU és az SPD koalíciója rosszul dolgozik.

2026. június 06. 20:17
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A Friedrich Merz vezette nagykoalíció iránt mélyen megosztott a német közvélemény – derül ki a ZDF legújabb közvélemény-kutatásából. A Kárpáthír által kiszúrt felmérés szerint a válaszadók 72 százaléka úgy értékeli, hogy a CDU/CSU és az SPD koalíciója rosszul dolgozik, és a megkérdezettek mindössze 24 százaléka vélekedik ezzel ellentétesen.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy a ZDF-felmérés egyáltalán nem számít nem elszigetelt adathalmaznak, egy másik kutatás ugyanis nemrég Merz kancellár népszerűségét történelmi mélypontján mérte.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Mindeközben az AfD rekordmagas támogatottságot ér el a közvélemény-kutatásokban,

és növeli előnyét a kormányzó CDU/CSU blokkal szemben.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 13 komment

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uranvaros
2026. június 06. 22:37
mélyen megosztott? Ez teljes elutasítás
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optimista-2
2026. június 06. 22:26
Földregésszerű változások. Így van. 40 év múlva saria törvények.
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kelemen-3
2026. június 06. 22:07
Jó nagy zérő cikk. Legalább 2 új kvk-k kellene csatolniuk a cikkhez! De ez van. Szeretjük aMandinert, ezért tartunk ki, de az írások és témaválasztások időnként égbekiáltóan színvonaltalanok.
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1
0
5m007h 0p3ra70r
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2026. június 06. 21:57 Szerkesztve
»Halder_1899 2026. június 06. 20:59 Amúgy sajnos nem hiszem, jó lenne az Afd, de ezt nem hagyják. Ahogy Orbánt sem hagyták« Gondolom megvan, hogy Ukrajnának a csatlakozás első klaszterének megnyitásához a kisebbségi törvényt kötelező magalkotnia. 2023 óta verik az asztalt, hogy csatlakozni akarnak. De azért annyira nem volt sürgős, hogy ráértek 3 évet várni a magyar választásokra. Aztán utána bejelentették, hogy akkor most kezdődhet a csatlakozási folyamat. 6 hónap alatt megcsinálják azt a törvényt, amit 3 évig nem. Gecire komolyan taknyosra van itt szopatva mindenki. 🤣🤣🤣🤣
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