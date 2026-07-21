Megosztotta az országot Polgár Judit köztársasági elnöknek jelölése

A társadalom jelentős része ugyanakkor kiváró álláspontra helyezkedett, 16 százalék semleges értékelést adott, további 23 százalék pedig nem tudott vagy nem akart állást foglalni a kérdésben, illetve nem ismerte Polgár Juditot – áll a piackutató ügynökség közleményében.

A Europion azt írta még az 1800 fő bevonásával elkészült július 20-i felmérésével kapcsolatban, hogy az ellenzők elsősorban a 60 év felettiek, az érettségivel nem rendelkezők és a Fidesz-szavazók köréből kerültek ki. A támogatók aránya a diplomások és a Tisza-szavazók körében haladta meg jelentősen az országos átlagot; Polgár Judit államfői jelölését a Tisza párt szavazóinak 38 százaléka támogatta,