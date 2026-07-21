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polgár judit europion felmérés köztársasági elnök

Megosztotta az országot Polgár Judit köztársasági elnöknek jelölése

2026. július 21. 06:58

A 16 év feletti lakosság 35 százaléka ellenezte, 26 százaléka támogatta Polgár Judit államfői megbízatását – derül ki a Europion országosan reprezentatív felméréséből.

2026. július 21. 06:58
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A társadalom jelentős része ugyanakkor kiváró álláspontra helyezkedett, 16 százalék semleges értékelést adott, további 23 százalék pedig nem tudott vagy nem akart állást foglalni a kérdésben, illetve nem ismerte Polgár Juditot – áll a piackutató ügynökség közleményében. 

A Europion azt írta még az 1800 fő bevonásával elkészült július 20-i felmérésével kapcsolatban, hogy az ellenzők elsősorban a 60 év felettiek, az érettségivel nem rendelkezők és a Fidesz-szavazók köréből kerültek ki. A támogatók aránya a diplomások és a Tisza-szavazók körében haladta meg jelentősen az országos átlagot; Polgár Judit államfői jelölését a Tisza párt szavazóinak 38 százaléka támogatta,

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24 százaléka ellenezte.

A magyarok relatív többsége azzal a kritikával értett inkább egyet, hogy Polgár Juditnak „semmilyen politikailag releváns tudása, tapasztalata nincs, és ez mégiscsak egy politikai pozíció”, és mindössze 20 százaléka azonosult azzal, hogy„Polgár Judit széles körben elismert, sikeres, pártpolitikától távol álló személy, ezért képes lesz megtestesíteni a nemzet egységét”. A Tisza-szavazók táborán belül fordított a képlet, ebben a körben 30 százalék inkább a támogató narratívával azonosult.

Mint ismeretes, Polgár Judit a Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársaságielnök-jelölti pozíciót. Mert ugyan élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, és rendkívül hálás érte, de nem érez elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.

(MTI)

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Nyitókép: Polgár Judit nemzetközi sakknagymester a Világsakkfesztivál sajtótájékoztatóján a budapesti Four Seasons Hotelben 2025. szeptember 16-án.  (MTI/Bodnár Boglárka)

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Összesen 58 komment

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Kormánypárti2
2026. július 21. 09:50
Gyerekek! Ne legyünk már hülyék! Egy olyan posztot elvállalni amiből indok nélkül egy tollvonással kirúghatnak bármikor?
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kisskiss-7
2026. július 21. 09:48
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Kormánypárti2
2026. július 21. 09:46
"de nem érez elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.". Ezt a tiszának benyalást elhagyhatta volna, elég lett volna csak annyit mondania hogy: Köszönöm, nem.
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kisskiss-7
2026. július 21. 09:36
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