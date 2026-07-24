Vita a CDU-ban: együtt lehet működni az AfD-vel?

Erre senki sem számított: Berlinben is élre állt a bevándorlásellenes AfD!
A radikális párté lehet a legnagyobb frakció a szeptember 20-i választás után a német fővárosban. Országosan is az AfD vezet!
Miközben a rendszerkritikus jobboldali AfD egyre népszerűbb Németországban, a kereszténydemokrata CDU-ban vita kezdődött az együttműködés lehetőségéről.
A Politico arról ír: Friedrich Merz német kancellár egyik kulcsfontosságú szövetségese jelentős politikai vitát váltott ki azzal a javaslattal, hogy a CDU-sok törjenek meg egy tabut, és működjenek együtt az ország legnépszerűbb pártjával, a radikális jobboldali Alternatíva Németországért párttal.
Michael Kretschmer, Szászország CDU-s miniszterelnöke kifogásolja Merz álláspontját, hogy tartsák fenn a feltörekvő AfD-vel szemben a politikai „tűzfalat” a szeptemberi tartományi választások előtt.
„Aki még mindig tűzfalakról beszél, az nem ismerte fel az idők jeleit”
– mondta a Handelsblatt újságnak adott interjújában Kretschmer, aki egy kisebbségi kormányt vezet Szászországban. „Beszélnünk kell mindenkivel, aki beszélni akar.”
Merz kancellár viszont továbbra is kizárja az együttműködést a szélsőjobboldallal – az ország náci múltjára hivatkozva –, de Kelet-Németország politikai realitásai fokozzák a nyomást az újragondolásra. A közvélemény-kutatások azt mutatják: az AfD-nek esélye van arra, hogy szeptember 6-án abszolút többséget szerezzen Szász-Anhaltban, és jó teljesítményre számíthat Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben is az ezt követő választásokon.
Országos szinten az AfD a legnépszerűbb párt 28 százalékos támogatottsággal, a CDU 22 százalékon áll.
Merz azonban egyelőre kitart azon álláspontja mellett, hogy Németországnak különleges történelmi felelőssége van, ami azt jelenti, hogy nem követheti más EU-tagállamok útját, ahol a szélsőjobboldal együttműködött a centrista fősodorral. „Ha egy szélsőjobboldali párt kerülne a kormányba Németországban, annak teljesen más jelentősége lenne, mint ha ez egy másik országban történne” – fogalmazott Merz újságíróknak egy sajtótájékoztatón. „Ez a történelmünkhöz is kötődik... Mindent megteszek Németországban, ami tőlem telik, hogy megakadályozzam.”
A kancellár szerint a kormány célja az kell legyen, hogy olyan légkört teremtsen, amelyben a „szélsőjobboldal” legyőzhető. „Mostantól szeptember 6-ig arra fogunk törekedni, hogy stabil politikai feltételeket teremtsünk és érjünk el mind Szász-Anhaltban, mind Mecklenburg-Elő-Pomerániában” – fogalmazott a kancellár.
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A radikális párté lehet a legnagyobb frakció a szeptember 20-i választás után a német fővárosban. Országosan is az AfD vezet!
Mint a Politico írja: ha az AfD-nek nem is sikerül abszolút többséget szereznie Szász-Anhaltban, Merz konzervatívjai szeptemberben kemény politikai dinamikával fognak szembesülni.
Ahhoz, hogy az AfD-t távol tartsák a hatalomtól, szinte biztosan együtt kell működniük a populista, antikapitalista Baloldali Párttal (Linke)
– amely különösen erős keleten, és amellyel szemben a konzervatívok szintén tűzfalat tartanak fenn, ahogy azt egy 2018-as párthatározat is felvázolja. „Vannak egyértelmű pártgyűlési határozataink, és nincs okom kételkedni abban, hogy betartjuk azokat” – mondta Merz a Baloldali Párttal való együttműködésről a múlt héten. A saját pártján belüli regionális politikusok azonban egyre inkább megkérdőjelezik, hogy az ilyen ígéretek betarthatók-e, tekintettel a politikai spektrum mindkét végén lévő pártok erejére.
A szász miniszterelnök Kretschmer megjegyzéseit széles körben úgy tekintik, mint kísérletet arra, hogy vitát indítsanak arról, hogyan lehet kormányozni a szeptemberi választások után anélkül, hogy radikálisan megszegnék a választások előtti ígéreteket, aláásva a CDU hitelességét – olvasható a Politico cikkében.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP