Vita a CDU-ban: együtt lehet működni az AfD-vel?

A Politico arról ír: Friedrich Merz német kancellár egyik kulcsfontosságú szövetségese jelentős politikai vitát váltott ki azzal a javaslattal, hogy a CDU-sok törjenek meg egy tabut, és működjenek együtt az ország legnépszerűbb pártjával, a radikális jobboldali Alternatíva Németországért párttal.

Michael Kretschmer, Szászország CDU-s miniszterelnöke kifogásolja Merz álláspontját, hogy tartsák fenn a feltörekvő AfD-vel szemben a politikai „tűzfalat” a szeptemberi tartományi választások előtt.