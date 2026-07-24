Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
07. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország CDU AfD

Vita a CDU-ban: együtt lehet működni az AfD-vel?

2026. július 24. 11:25

Miközben a rendszerkritikus jobboldali AfD egyre népszerűbb Németországban, a kereszténydemokrata CDU-ban vita kezdődött az együttműködés lehetőségéről.

2026. július 24. 11:25
null

A Politico arról ír: Friedrich Merz német kancellár egyik kulcsfontosságú szövetségese jelentős politikai vitát váltott ki azzal a javaslattal, hogy a CDU-sok törjenek meg egy tabut, és működjenek együtt az ország legnépszerűbb pártjával, a radikális jobboldali Alternatíva Németországért párttal.

Michael Kretschmer, Szászország CDU-s miniszterelnöke kifogásolja Merz álláspontját, hogy tartsák fenn a feltörekvő AfD-vel szemben a politikai „tűzfalat” a szeptemberi tartományi választások előtt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

„Aki még mindig tűzfalakról beszél, az nem ismerte fel az idők jeleit” 

– mondta a Handelsblatt újságnak adott interjújában Kretschmer, aki egy kisebbségi kormányt vezet Szászországban. „Beszélnünk kell mindenkivel, aki beszélni akar.”

Merz kancellár viszont továbbra is kizárja az együttműködést a szélsőjobboldallal – az ország náci múltjára hivatkozva –, de Kelet-Németország politikai realitásai fokozzák a nyomást az újragondolásra. A közvélemény-kutatások azt mutatják: az AfD-nek esélye van arra, hogy szeptember 6-án abszolút többséget szerezzen Szász-Anhaltban, és jó teljesítményre számíthat Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben is az ezt követő választásokon.

Országos szinten az AfD a legnépszerűbb párt 28 százalékos támogatottsággal, a CDU 22 százalékon áll. 

Merz azonban egyelőre kitart azon álláspontja mellett, hogy Németországnak különleges történelmi felelőssége van, ami azt jelenti, hogy nem követheti más EU-tagállamok útját, ahol a szélsőjobboldal együttműködött a centrista fősodorral. „Ha egy szélsőjobboldali párt kerülne a kormányba Németországban, annak teljesen más jelentősége lenne, mint ha ez egy másik országban történne” – fogalmazott Merz újságíróknak egy sajtótájékoztatón. „Ez a történelmünkhöz is kötődik... Mindent megteszek Németországban, ami tőlem telik, hogy megakadályozzam.”

A  kancellár szerint a kormány célja az kell legyen, hogy olyan légkört teremtsen, amelyben a „szélsőjobboldal” legyőzhető. „Mostantól szeptember 6-ig arra fogunk törekedni, hogy stabil politikai feltételeket teremtsünk és érjünk el mind Szász-Anhaltban, mind Mecklenburg-Elő-Pomerániában” – fogalmazott a kancellár.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint a Politico írja: ha az AfD-nek nem is sikerül abszolút többséget szereznie Szász-Anhaltban, Merz konzervatívjai szeptemberben kemény politikai dinamikával fognak szembesülni. 

Ahhoz, hogy az AfD-t távol tartsák a hatalomtól, szinte biztosan együtt kell működniük a populista, antikapitalista Baloldali Párttal (Linke)

 – amely különösen erős keleten, és amellyel szemben a konzervatívok szintén tűzfalat tartanak fenn, ahogy azt egy 2018-as párthatározat is felvázolja. „Vannak egyértelmű pártgyűlési határozataink, és nincs okom kételkedni abban, hogy betartjuk azokat” – mondta Merz a Baloldali Párttal való együttműködésről a múlt héten. A saját pártján belüli regionális politikusok azonban egyre inkább megkérdőjelezik, hogy az ilyen ígéretek betarthatók-e, tekintettel a politikai spektrum mindkét végén lévő pártok erejére.

A szász miniszterelnök Kretschmer megjegyzéseit széles körben úgy tekintik, mint kísérletet arra, hogy vitát indítsanak arról, hogyan lehet kormányozni a szeptemberi választások után anélkül, hogy radikálisan megszegnék a választások előtti ígéreteket, aláásva a CDU hitelességét – olvasható a Politico cikkében.

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Horst_Tappert
2026. július 24. 12:54
A náci párt egy baloldali párt volt, úgyhogy nem a "szélsőjobbtól" kellen félni.
Válasz erre
3
0
templar62
2026. július 24. 12:21
Gott mit uns .
Válasz erre
0
0
soma100
2026. július 24. 12:00
Ezt majd az AFD dönti el, hogy lealacsonyodik e hozzátok németek szégyenei!
Válasz erre
2
0
hátakkor
2026. július 24. 11:59
BRD-ben elment a meccs..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!