Trump nyilvánosságra hozta az ufóaktákat – de a nagy leleplezés eddig elmaradt

Az emberiséget régóta izgalomban tartja a kérdés, hogy vajon egyedül van-e az univerzumban. Az 1940-es évek óta rendszeresen megjelennek beszámolók azonosítatlan repülő tárgyakról. A média mindig kiemelten foglalkozott az ufójelenségekkel, mert az olvasókat és a nézőket izgatták a megmagyarázhatatlan jelenségek. A racionális Európa soha nem tudta, mit kezdjen az „ufókkal” vagy éppen az ufóhívőkkel. Mindig is az Egyesült Államok volt az ufókutatók és -hívők paradicsoma, és onnan is származik a legtöbb ufókkal kapcsolatos teória és városi legenda. Azonban politikai vagy éppen tudományos szinten foglalkozni a témával tabunak számított.

Aztán kiderült, hogy bár kis szürke lényeket nem őriz az amerikai kormány titkos laborokban, nagyon is komolyan veszi az azonosítatlan anomáliás jelenségeket.

2017-ben a The New York Times beszámolt arról, hogy az amerikai honvédelmi minisztérium 2007-ben elindította a Légtér- és űrbéli fenyegetések fejlett azonosítási programját, amely a megmagyarázhatatlan légi jelenségeket vizsgálta. Ekkor kerültek nyilvánosságra a haditengerészet vadászgépei által rögzített videók, amelyen olyan objektumok bukkantak fel, amelyek a modern technológiával is lehetetlen mozgásokat végeztek. Azonban minden ilyen „leleplezés” több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt. Mert valójában senki nem tudta megmondani, mi látható ezeken a videókon.