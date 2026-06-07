Orbán Viktor is üzent a szimpátiatüntetés után Sulyok Tamásnak

„Egyedül ő nem téveszti össze a saját igazságérzetét az egyetemes igazsággal” – Sulyok Tamás mellett tüntettek a Sándor-palotánál
A Magyar Péter által lemondásra felszólított köztársasági elnök mellett álltak ki a demonstrálók.
A Fidesz elnöke is kiállt a köztársasági elnök mellett.
Mint ismert, Magyar Péter korábban több állami vezető, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte. Az érintettek azonban egyöntetűen jelezték, hogy mandátumukat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánják kitölteni. A miniszterelnök ezt követően bejelentette: alkotmánymódosítással teremtenék meg a lehetőségét annak, hogy az államfőt el lehessen távolítani hivatalából.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szombaton délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt tartották meg a „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett” elnevezésű demonstrációt.
A rendezvény célja az volt, hogy támogatásáról biztosítsa azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, akiknek távozását a kormányfő szorgalmazza.
A tüntetést követően Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke is üzent a közösségi oldalán:
Veled vagyunk, Elnök úr!
– írta Orbán Viktor.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
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A Magyar Péter által lemondásra felszólított köztársasági elnök mellett álltak ki a demonstrálók.
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