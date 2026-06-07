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sulyok tamás sándor - palota fidesz Magyar Péter orbán viktor

Orbán Viktor is üzent a szimpátiatüntetés után Sulyok Tamásnak

2026. június 07. 19:09

A Fidesz elnöke is kiállt a köztársasági elnök mellett.

2026. június 07. 19:09
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Mint ismert, Magyar Péter korábban több állami vezető, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte. Az érintettek azonban egyöntetűen jelezték, hogy mandátumukat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánják kitölteni. A miniszterelnök ezt követően bejelentette: alkotmánymódosítással teremtenék meg a lehetőségét annak, hogy az államfőt el lehessen távolítani hivatalából.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szombaton délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt tartották meg a „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett” elnevezésű demonstrációt.

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A rendezvény célja az volt, hogy támogatásáról biztosítsa azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, akiknek távozását a kormányfő szorgalmazza.

A tüntetést követően Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke is üzent a közösségi oldalán:

Veled vagyunk, Elnök úr!

– írta Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

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Összesen 2 komment

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llancsi74
2026. június 07. 19:17
Láttam pöcspeti megint kigúnyolta a jobboldalt; pár száz ember a több millióval szemben... undorító. Orbán mikor csinált ilyet???
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