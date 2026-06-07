Orbán Viktor is üzent a szimpátiatüntetés után Sulyok Tamásnak

Mint ismert, Magyar Péter korábban több állami vezető, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte. Az érintettek azonban egyöntetűen jelezték, hogy mandátumukat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánják kitölteni. A miniszterelnök ezt követően bejelentette: alkotmánymódosítással teremtenék meg a lehetőségét annak, hogy az államfőt el lehessen távolítani hivatalából.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szombaton délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt tartották meg a „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett” elnevezésű demonstrációt.