Kiállás a Magyar Péter által támadott közjogi méltóságok mellett – szimpátiatüntetés a Sándor-palotánál

Szerinte viszont eközben a jövőnket homály fedi. Hozzátette: ilyen körülmények között nem reménykedni, hanem valódi nemzeti egységet kell építeni, és nem szabad hagyni, hogy „bármelyik párt önkénye határozza meg a politikát a nemzet jövőjét”.

Mónus Benjámin úgy véli, nem az influenszer megmentőt kell várni, hanem politikát kell csinálni, „a nemzetért, a nemzettel és a nemzet által”.

A miniszterelnök nem parancsol az államfőnek

Kollégánk, Kohán Mátyás a következő gondolattal kezdte a beszédét:

Nem azért állok ma itt, mert azt szeretném mondani, hogy Sulyok Tamás a harmadik magyar köztársaság legnagyszerűbb köztársasági elnöke lenne. Annak ellenére sem, hogy az elnök úr rengeteget nőtt a szememben az elmúlt nyolc hétben.”

Hozzátette:

Élő bizonyítékává vált annak, hogy az ember nagy politikai formátummá nagy politikai helyzetekben kovácsolódik.”

Kohán Mátyás elmondta:

azért áll ki ma Sulyok Tamás mellett, mert a köztársasági elnök „ma többet véd önmagánál és ennél a hivatalnál: annak a hárommillió embernek a méltóságát, akik a '22 április választásokon ugyanúgy, ahogy most a Tiszát, tiszta és demokratikus választással felhatalmazták a Fidesz-KDNP-t Magyarország kormányzására”.

Az újságíró szerint nem „demokratikus baleset történt”, hanem akkor is, és most áprilisban is a magyar nép döntött. Szerinte ezért az akkori döntések éppolyan legitimek, mint a maiak, és ezek közé tartozik Sulyok Tamás köztársasági elnökké választása is.

Hozzátette, hogy ma egyedül a két legfőbb közjogi méltóság közül ma egyedül az államfő érti, hogy a Tisza-szavazókon kívül mások is élnek Magyarországon, és

„egyedül ő nem téveszti össze a saját igazságérzetét az egyetemes igazsággal”.

Kohán Mátyás szerint, ha valaki méltatlan a székére, az nem Sulyok Tamás, és hangsúlyozta:

Nem Tisza és Fidesz van ma Magyarországon, hanem vannak emberek, akik Magyar Péter valóságtorzító mezejében élnek.”

Szerinte ezáltal elhiszik, hogy

a mostani miniszterelnökön kívül minden fideszes maffiózó,

az Európai Bizottság csak vagyonnyilatkozatokat akart olvasni,

a migrációs paktum pedig Orbán Viktor hibája.

Kohán Mátyás arra kérte a résztvevőket, hogy

maradjanak kívül a valóságtorzító mezőkön, pláne, ha azok miniszterelnökökhöz tartoznak.

Hozzáfűzte:

A magyar miniszterelnök nem parancsol a magyar állam fejének, legyen az bárki. Sem kegyelemben, sem lemondásban, sem bármi másban.”

„Nekünk is van szavunk, jogunk és becsületünk”

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője fontosnak tartotta, hogy beszédében megemlékezzen „a cinkosokról is”:

Azokról, akik becsvágyból, hatalom- vagy pénzéhségből a szabadság és az alkotmányosság ellen fordultak. Nélkülük ugyanis nem üzemelne ez a még csak néhány hetes, de végtelenül alávaló rezsim.”

Hosszasan sorolta a Tisza-kormány egyes tagjainak – például Tarr Zoltánnak vagy Ruff Bálintnak – a szerinte megkérdőjelezhető cselekedeteit.

A főszerkesztő felsorolta, hogy a jobboldali civil szférából milyen szervezeteket ért fenyegetés a mostani kormány részéről, és kijelentette:

Nem engedjük bántani a civileket, és kiállunk mindenkiért, akikre ez az ócska diktatúra rá merészel rontani.”

Huth Gergely szerint 1956-ban hasonló volt a helyzet, amikor a kommunista vezetés szembefordult a nemzettel. Szerinte az akkori történelmi figurákat, „Kádárt, Aprót és Dögeit, ma Magyarnak, Tarrnak és Ruffnak hívják”.

De minket, ahogy 70 éve sem, úgy most sem fognak legyőzni”

- tette hozzá a főszerkesztő, aki szerint

„nekünk, a kisebbségbe szorult millióknak is van szavunk, jogunk és becsületünk”.

Hangsúlyozta:

tudja, hogy a Tisza-szavazók többsége is így gondolja, hiszen ők csak változást akartak, nem diktatúrát.

***

Fotó: Facebook