Kiállás a Magyar Péter által támadott közjogi méltóságok mellett – szimpátiatüntetés a Sándor-palotánál

Orbán üzent: Mindennek van határa!
Ő is támogatja.
Többen is felszólalnak azon a szimpátiatüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézmények vezetői melletti kiállás jegyében szerveztek.
Mint ismert, Magyar Péter korábban több állami vezető, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte, ám az érintettek jelezték, hogy mandátumukat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánják kitölteni. A miniszterelnök ezt követően bejelentette, hogy alkotmánymódosítással teremtenék meg az államfő hivatalából való eltávolításának lehetőségét. Cikkünk frissül!
Szombaton délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt tartják meg a „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett” elnevezésű demonstrációt.
A rendezvény célja, hogy támogatásáról biztosítsa azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, akiknek távozását a kormányfő szorgalmazza. A demonstráción felszólal
A megmozdulás jelentőségét jelzi, hogy Orbán Viktor is támogatásáról biztosította a szervezőket.
Én is támogatom. Mindennek van határa”
– írta közösségi oldalán a Fidesz elnöke. Mint ismert, Magyar Péter május 31-ig adott határidőt több közjogi méltóság, köztük Sulyok Tamás számára a lemondásra. Miután az államfő ezt nem tette meg, a miniszterelnök közölte: megindítják a szükséges lépéseket eltávolítása érdekében.
A kormányfő szerint erre több alkotmányos megoldás is létezhet, ugyanakkor jelezte, hogy nem a jelenlegi megfosztási eljárást kívánják alkalmazni, hanem az alaptörvény módosításával teremtenének új jogi keretet. A kialakult helyzet miatt Sulyok Tamás korábban a Velencei Bizottsághoz fordult szakértői segítségért. Az érintett intézményvezetők eközben egységesen jelezték: megbízatásukat a hatályos szabályok szerint kívánják kitölteni.
Az érintett állami vezetők:
A tüntetés eseményeit élőben közvetíti a KözTér:
Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője arról beszélt, hogy a résztvevők megmutatják a kormánynak, mit kíván jelenleg a magyar nép, és ők a kiválasztottak, akik felismerték, hogy cselekvésre hív a történelmi pillanat.
A falhoz nyomták az államfőnket, nem adtak nekünk más esélyt: a megadás, a félrenézés ilyenkor nem opció”
– hangsúlyozta Teleki Béla, aki szerint a tüntetők nem egyik, vagy másik politikusnak akarnak a kedvére tenni.
Kiemelte:
Azért vagyunk itt, hogy jelezzük: a választások után is elvárjuk, megköveteljük, hogy a közszolgák minket szolgáljanak.”
A CitizenGO magyarországi vezetője a Tisza-kormánynak üzenve hozzátette:
Az óra ketyeg, és ahelyett, hogy bizonyítanának, a közjogi méltóságokon élik ki a dühüket.”
Beszélt a CitizenGO-n indított aláírásgyűjtés fontosságáról, és arról, hogy a „jövő jobboldali politikai vezetése a civilekből adódik össze”, akik újjáépítik az országot.
Sulyok Tamásnak és minden alkotmányos méltóságnak üzenjük, hogy ne féljenek, tartsanak ki, mögöttük állunk, és kitartunk mellettük, amíg ők is kitartanak a nemzet mellett”
– fogalmazott Teleki Béla.
Mónus Benjámin, a Jövőt Építő Fiatalok egyesület elnöke szerint új szakaszába érkezett a magyar történelem, ahol egy díszletet tartanak az emberek szeme elé, és
az „abszolút filmszínház az új gumicsont-politika”.
Szerinte viszont eközben a jövőnket homály fedi. Hozzátette: ilyen körülmények között nem reménykedni, hanem valódi nemzeti egységet kell építeni, és nem szabad hagyni, hogy „bármelyik párt önkénye határozza meg a politikát a nemzet jövőjét”.
Mónus Benjámin úgy véli, nem az influenszer megmentőt kell várni, hanem politikát kell csinálni, „a nemzetért, a nemzettel és a nemzet által”.
Kollégánk, Kohán Mátyás a következő gondolattal kezdte a beszédét:
Nem azért állok ma itt, mert azt szeretném mondani, hogy Sulyok Tamás a harmadik magyar köztársaság legnagyszerűbb köztársasági elnöke lenne. Annak ellenére sem, hogy az elnök úr rengeteget nőtt a szememben az elmúlt nyolc hétben.”
Hozzátette:
Élő bizonyítékává vált annak, hogy az ember nagy politikai formátummá nagy politikai helyzetekben kovácsolódik.”
Kohán Mátyás elmondta:
azért áll ki ma Sulyok Tamás mellett, mert a köztársasági elnök „ma többet véd önmagánál és ennél a hivatalnál: annak a hárommillió embernek a méltóságát, akik a '22 április választásokon ugyanúgy, ahogy most a Tiszát, tiszta és demokratikus választással felhatalmazták a Fidesz-KDNP-t Magyarország kormányzására”.
Az újságíró szerint nem „demokratikus baleset történt”, hanem akkor is, és most áprilisban is a magyar nép döntött. Szerinte ezért az akkori döntések éppolyan legitimek, mint a maiak, és ezek közé tartozik Sulyok Tamás köztársasági elnökké választása is.
Hozzátette, hogy ma egyedül a két legfőbb közjogi méltóság közül ma egyedül az államfő érti, hogy a Tisza-szavazókon kívül mások is élnek Magyarországon, és
„egyedül ő nem téveszti össze a saját igazságérzetét az egyetemes igazsággal”.
Kohán Mátyás szerint, ha valaki méltatlan a székére, az nem Sulyok Tamás, és hangsúlyozta:
Nem Tisza és Fidesz van ma Magyarországon, hanem vannak emberek, akik Magyar Péter valóságtorzító mezejében élnek.”
Szerinte ezáltal elhiszik, hogy
Kohán Mátyás arra kérte a résztvevőket, hogy
maradjanak kívül a valóságtorzító mezőkön, pláne, ha azok miniszterelnökökhöz tartoznak.
Hozzáfűzte:
A magyar miniszterelnök nem parancsol a magyar állam fejének, legyen az bárki. Sem kegyelemben, sem lemondásban, sem bármi másban.”
Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője fontosnak tartotta, hogy beszédében megemlékezzen „a cinkosokról is”:
Azokról, akik becsvágyból, hatalom- vagy pénzéhségből a szabadság és az alkotmányosság ellen fordultak. Nélkülük ugyanis nem üzemelne ez a még csak néhány hetes, de végtelenül alávaló rezsim.”
Hosszasan sorolta a Tisza-kormány egyes tagjainak – például Tarr Zoltánnak vagy Ruff Bálintnak – a szerinte megkérdőjelezhető cselekedeteit.
A főszerkesztő felsorolta, hogy a jobboldali civil szférából milyen szervezeteket ért fenyegetés a mostani kormány részéről, és kijelentette:
Nem engedjük bántani a civileket, és kiállunk mindenkiért, akikre ez az ócska diktatúra rá merészel rontani.”
Huth Gergely szerint 1956-ban hasonló volt a helyzet, amikor a kommunista vezetés szembefordult a nemzettel. Szerinte az akkori történelmi figurákat, „Kádárt, Aprót és Dögeit, ma Magyarnak, Tarrnak és Ruffnak hívják”.
De minket, ahogy 70 éve sem, úgy most sem fognak legyőzni”
- tette hozzá a főszerkesztő, aki szerint
„nekünk, a kisebbségbe szorult millióknak is van szavunk, jogunk és becsületünk”.
Hangsúlyozta:
tudja, hogy a Tisza-szavazók többsége is így gondolja, hiszen ők csak változást akartak, nem diktatúrát.
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Fotó: Facebook