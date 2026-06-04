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Orbán üzent: Mindennek van határa!

2026. június 04. 08:12

Ő is támogatja.

2026. június 04. 08:12
Orbán Viktor

Rövid ám annál velősebb Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor, Magyarország korábbi miniszterelnöke. 

„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta, és megosztotta az e hét vasárnapra szervezett szimpátiatüntetés Facebook-eseményét. 

A „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézmény vezetői mellett!” nevű esemény fő célja, hogy a résztvevők fejezzék ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. „Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!” – írták.

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Nyolc személyt fenyegetett meg Magyar Péter

Mint ismeretes, korábban Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon.

Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik:

  1. Köztársasági Elnök – Dr. Sulyok Tamás
  2. a Kúria elnöke – Dr. Varga Zs. Andrást
  3. a legfőbb ügyész- Dr. Nagy Gábor Bálint
  4. az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke – Dr. Windisch László
  5. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – Dr. Koltay András
  6. az Alkotmánybíróság elnöke – Dr. Polt Péter
  7. a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (GVH) – Dr. Rigó Csaba Balázs
  8. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke – Péterfalvi Attila

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 18 komment

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Sorrend:
szertelen
2026. június 04. 09:03
Baka András biró kapcsán jegyezzük meg a bíróságokról, hogy a 2006-os rendöri atrocitasokban felmentették a rendöröket, mert azonosito nélkül csak az elkövetö osztag volt beazonosithato. És futni hagyták az azonositokat levetetö Gergényi Péter parancsnokot is. Szóval a tabula rasa indokolt volt választói szempontból. Ha most is az, akkor viszont várjuk az EU elmarasztaló itéleteit a Tisza kormánnyal szemben. NE legyen kettös mérce
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chief Bromden
2026. június 04. 09:03
Nem vitás jobb lenne, ha a hatalmiágak továbbra is egy kézben maradnának. Nekik. :)
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hellobello-2
2026. június 04. 08:52
hú de sok olvasója meg firkásza maradt ennek a mandinernek, pedig régen szerettem itt szidni a fidesznyikeket... hova lettek :C
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4
states-2
2026. június 04. 08:52
Ki az utcára magyarok, másképp ennek a drogos pszichopatának az ámokfutását nem lehet megállítani.
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4
0
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