Orbán üzent: Mindennek van határa!

Nyolc személyt fenyegetett meg Magyar Péter

Mint ismeretes, korábban Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon.

Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik: