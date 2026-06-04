Orbán üzent: Mindennek van határa!

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Ő is támogatja.
Rövid ám annál velősebb Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor, Magyarország korábbi miniszterelnöke.
„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta, és megosztotta az e hét vasárnapra szervezett szimpátiatüntetés Facebook-eseményét.
A „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézmény vezetői mellett!” nevű esemény fő célja, hogy a résztvevők fejezzék ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. „Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!” – írták.
Mint ismeretes, korábban Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon.
Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik:
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán