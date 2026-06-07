„Vámos Petrát különleges feladattal bíztuk meg” – a friss BL-győztes francia csapat edzője a Mandinernek

Trónfosztás Budapesten: a két magyarral felálló francia csapat nyerte a BL-döntőt a Győr ellen
A második francia csapattal már nem bírt az ETO.
Emmanuel Mayonnade szerint Vámos a Metz azon három kulcsjátékosának egyike, akik a kritikus pillanatokban mindig elő tudnak lépni. A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatát a budapesti Bajnokok Ligája-fináléban legyőző metziek vezetőedzője lapunknak elmondta, a magyar irányítónak ezúttal nem a posztján kellett extra teljesítményt nyújtania.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a bajnoki címet és a Magyar Kupát elhódító, az idényben mindössze három vereséget szenvedő Győri Audi ETO KC a női kézilabda budapesti négyes döntőjében ezüstérmet szerzett, miután címvédőként a sorozat vasárnapi fináléjában 31–29-re kikapott a Metz csapatától. A franciák történetük során először nyerték meg a BL-t. A metzieknél két honfitársunk is aranyérmet ünnepelhetett az MVM Dome-ban: Albek Anna és Vámos Petra.
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A második francia csapattal már nem bírt az ETO.
A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Emmanuel Mayonnade vezetőedzőt a meccsen 3 gólig jutó Vámos szerepéről kérdezte lapunk.
Nem az egyénekről szól ez a siker — annak ellenére, hogy tisztában vagyok azzal, hogy Petra azon három kulcsjátékosunk egyike, akik a kritikus pillanatokban mindig elő tudnak lépni. Ezúttal nagyon jól teljesített védekezésben, a második félidőt a jobb oldalon kezdte, mert próbáltunk valamit kitalálni Bruna Almeida de Paula ellen, és őt bíztuk meg ezzel a feladattal. Jól is oldotta meg. Úgy éreztük, hogy ő a legalkalmasabb erre a szerepre, és tulajdonképpen be is jött a tervünk, mert rengeteget segített a csapatnak. Az elődöntőhöz képest növelnünk kellett az intenzitást, tudtuk, hogy ez kulcsfontosságú lesz. Megmondom őszintén, még vasárnap is azon gondolkodtam, hogy változtassunk-e, kezdjen-e Vámos, de végül nem léptük meg. A reggeli megbeszélésen úgy döntöttünk, hogy ugyanabban a felállásban futunk ki a pályára. Petra három gólt szerzett jobbátlövő pozícióból, nem is könnyű helyzetekből. Kettővel nyertünk, ő pedig hármat lőtt – azt hiszem, ennél többet nem is kell mondanom”
– válaszolta a Mandinernek a rutinos francia tréner.
Vámos Petra szerint fantasztikus érzés volt Budapesten, magyar szurkolók előtt kézilabdázni. „Már a bemutatásnál is nagy üdvrivalgást kaptam, ami sokat jelent nekem. Érzelmes volt ez a nap számomra. Keményen dolgoztunk egész idényben, tudtuk, hogy ez a döntő elképesztően nehéz lesz. Hullámvasút volt ez a hatvan perc, hol fent, hol lent voltunk, néha kifejezetten gyors, máskor pedig lassú volt a játék.
Az én fejemben csak az volt, hogy nem történhet meg még egyszer az, ami egy éve volt”
– mondta a Metz magyarja, aki arra utalt, hogy együttese egy éve a final fourban az elődöntőt és a bronzmérkőzést is elvesztette.
Per Johansson, a győriek szakvezetője arról beszélt, hogy a franciák sokszor nekifutottak már esélyesként a final fournak, de eddig elvesztették az elődöntőiket, ezúttal viszont az első fináléjukban diadalmaskodtak, lenyűgöző játékot nyújtva.
Nincsenek kifogások, a Metz volt a legjobb csapat az idényben”
– összegzett a svéd annak kapcsán, hogy riválisuk ötödször vett rész a négyes döntőben.
Egyébként amióta Johansson 2024 márciusában a Győrhöz érkezett, ez az első idény, hogy nem vezette BL-aranyig az ETO-t.
Meglátása szerint a metziek ötven percen keresztül gyorsabban, erősebben kézilabdáztak, a játékosaik jól megoldották az egy-egy elleni szituációkat, míg ők nem tudták semlegesíteni a döntő legjobbjának választott, 12 góljával a mezőny legeredményesebbjének bizonyuló Sarah Bouktit-t, aki nyártól már az éppen őket erősíti.
A végeredmény
1. Metz HB (francia, Albek Anna, Vámos Petra)
2. GYŐRI AUDI ETO KC
3. CSM Bucuresti (román)
4. Brest Bretagne HB (francia)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor