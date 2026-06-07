„Vámos Petrát különleges feladattal bíztuk meg” – a friss BL-győztes francia csapat edzője a Mandinernek

– összegzett a svéd annak kapcsán, hogy riválisuk ötödször vett rész a négyes döntőben.

Egyébként amióta Johansson 2024 márciusában a Győrhöz érkezett, ez az első idény, hogy nem vezette BL-aranyig az ETO-t.

Meglátása szerint a metziek ötven percen keresztül gyorsabban, erősebben kézilabdáztak, a játékosaik jól megoldották az egy-egy elleni szituációkat, míg ők nem tudták semlegesíteni a döntő legjobbjának választott, 12 góljával a mezőny legeredményesebbjének bizonyuló Sarah Bouktit-t, aki nyártól már az éppen őket erősíti.