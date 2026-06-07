Trónfosztás Budapesten: a két magyarral felálló francia csapat nyerte a BL-döntőt a Győr ellen

Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni? – elsősorban ez a kérdés foglalkoztatta a Győri Audi ETO KC szurkolóit a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének vasárnapi fináléját megelőzően. Az ugyanakkor hamar kiderült, hogy a Metz más taktikát választott, mint a Brest egy nappal ezelőtt: az Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató francia csapat az első perctől kezdve a gyors játékot erőltette, felvállalva ezzel a nyílt sisakos küzdelmet.

Az NB I-es bajnoki cím és a Magyar Kupa-elsőség után a BL-ben ezüstérmet szerzett a Győri Audi ETO KC / Fotó: MTI/Purger Tamás

Az más kérdés, hogy 5–5-ig működött is a tervük, ám ekkor ritmust váltott az ETO, s meglógott három góllal. A Bretagne ellen korán kipirosozott Bruna Almeida de Paula úgy érezhette, hogy van törlesztenivalója a kisalföldi szurkolók felé, a brazil ugyanis elképesztő megoldásokkal rukkolt elő az elején: egyszer átlövésből, majd talpról, végül cunderből volt eredményes rövid időn belül.