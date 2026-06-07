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női kézilabda BL négyes döntő női kézi BL final four BL Metz Bajnokok Ligája-döntő női kézilabda Győr Budapest

Trónfosztás Budapesten: a két magyarral felálló francia csapat nyerte a BL-döntőt a Győr ellen

2026. június 07. 19:41

Az Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató francia Metz diadalmaskodott a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután története első fináléjában 31–29-re legyőzte a címvédő magyar együttest. Az összességében a nyolcadik, sorozatban pedig a harmadik BL-sikerére hajtó Győri Audi ETO KC-nak nem jött össze a triplázás az idényben.

2026. június 07. 19:41
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Nagy Péter

Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni? – elsősorban ez a kérdés foglalkoztatta a Győri Audi ETO KC szurkolóit a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének vasárnapi fináléját megelőzően. Az ugyanakkor hamar kiderült, hogy a Metz más taktikát választott, mint a Brest egy nappal ezelőtt: az Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató francia csapat az első perctől kezdve a gyors játékot erőltette, felvállalva ezzel a nyílt sisakos küzdelmet. 

Győri Audi ETO KC
Az NB I-es bajnoki cím és a Magyar Kupa-elsőség után a BL-ben ezüstérmet szerzett a Győri Audi ETO KC / Fotó: MTI/Purger Tamás

Az más kérdés, hogy 5–5-ig működött is a tervük, ám ekkor ritmust váltott az ETO, s meglógott három góllal. A Bretagne ellen korán kipirosozott Bruna Almeida de Paula úgy érezhette, hogy van törlesztenivalója a kisalföldi szurkolók felé, a brazil ugyanis elképesztő megoldásokkal rukkolt elő az elején: egyszer átlövésből, majd talpról, végül cunderből volt eredményes rövid időn belül. 

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A momentum ugyanakkor gyorsan elillant, köszönhetően a sokáig hibátlan mutatóval rendelkező, s a nyártól éppen Győrbe igazoló Sarah Bouktit-nak köszönhetően. A metziek hét a hat elleni játékában „lubickoló” 182 centis beállóval szemben sokáig tehetetlen volt a Rába-parti védelem, végül Hatadou Sakónak sikerült egy kicsit letörnie a szarvát. A francia kapus az első félidőben több védést (8) tett a közösbe, mint szombaton Szemerey Zsófival együtt összesen, de érdekes módon a játékrész utolsó öt percében megakadt a magyar gépezet, s ebből a vendégek jöttek ki jobban (17–18). 

A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy történt egy világrekord-beállítás a tornának otthont adó MVM Dome-ban: telt ház, vagyis 20 022 néző követte a helyszínen a BL-döntőt, ez pedig 2023-hoz hasonlóan a valaha volt legtöbb női klubkézilabda-meccsen.

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Győri Audi ETO KC
Telt ház, vagyis 20 022 néző követte a BL-döntőt az MVM Dome-ban – szép számmal voltak jelen Metz-szurkolók is / Fotó: MTI/Purger Tamás

Győri Audi ETO KC–Metz: két magyar így is BL-győzelmet ünnepelhetett

A szünet után növelte egygólos fórját a Metz, amely elsősorban azért bosszankodhatott, mert a Léna Grandveau-t arcon ütő Dione Housheert videózás után sem állította ki végleg a szerb játékvezetői páros. Vámos Petra beállása jót tett a franciáknak, 

az pedig tényleg különleges volt, amikor a sárgamezesektől Albek Anna nézett farkasszemet a mieink kapujába a hétméteresekre becserélt Szemerey Zsófival.

Az első csatát Albek nyerte, a másodikat viszont Szemerey, csakhogy ez sem volt elég a zárkózásra, mert közben ötöt tett közé Emmanuel Mayonnade együttese (22–27).

Bajba került az ETO, amelynek támadási hatékonysága egy ponton 40 százalék alá csúszott, ezért némileg érthetetlen volt, hogy Per Johansson vezetőedző csak mínusz hatnál kért időt, de legalább a következő akciónál megtört a több mint hatperces gólcsend.

Az utolsó tíz percben azonban megmutatta klasszisát az összességében a nyolcadik, sorozatban pedig a harmadik BL-sikerére hajtó magyar bajnok, amely

  • 24–30 után 
  • csinált egy 4–0-t, 

ezzel ismét elképesztően izgalmassá téve a véghajrát. 

Kristine Breistölt azonban a lehető legrosszabbkor küldték ki lökésért piros lappal a bírók, így 

ismét erőre kapott a Metz HB, amely – bár a legvégén sokat hibázott – végül megfosztotta a címétől a Győri Audi ETO KC-t, és ezzel története során először nyerte meg a Bajnokok Ligáját (29–31).

A bajnoki címet és a Magyar Kupát elhódító, az idényben mindössze három vereséget szenvedő kisalföldi klub a négyes döntőben tizenegyedszer szerepelt, BL-döntőt pedig 12. alkalommal játszhatott.

Korábban, a 3. helyért: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia) 32–26 (15–13)

A sorozat gólkirálynője ismét az Esbjerg norvég balátlövője, Henny Reistad lett, aki (17 mérkőzésen) ezúttal 131 gólt szerzett a BL-idényben – tavaly 154 találatig jutott.

A négyes döntő MVP-je, azaz legjobbja a Bajnokok Ligája-győztes Metzből került ki, Sarah Bouktit kapta meg az elismerést. A 23 éves francia válogatott beálló a hétvégén 20 alkalommal volt eredményes, ennek köszönhetően 18 meccsen 125 gólt termelt.

A végeredmény
1. Metz HB (francia, Albek Anna, Vámos Petra)
2. GYŐRI AUDI ETO KC
3. CSM Bucuresti (román)
4. Brest Bretagne HB (francia)

Forrás: NSO

Nyitókép: MTI/Purger Tamás 

Összesen 1 komment

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Citromkraft
2026. június 07. 20:45
A két magyaral felálló francia csapat nyerte a Bl-t. Csak érdekedsségképpen teszem hozzá: a két magyarral feláló magyar csapat ellen.
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