Belülről sem volt szép meccs, a Brest sokáig a Győr előtt járt egy lépéssel – aztán jött az utolsó öt perc

Nehéz Veronica Kristiansennel vitatkozni. A Győr norvég balátlövője szerint nem volt szép meccs a Brest elleni szombati elődöntő a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében. A 35 éves klasszis úgy érezte belülről, hogy bár keményen küzdött mindkét csapat a budapesti torna első napján, de a védelmek sokszor hibáztak. Annyiban nincs igaza, hogy nem csak a védelmek rontottak, az európai szövetség statisztikája szerint ugyanis 34 technikai hibát hozott össze a két együttes a mérkőzés során, a támadási hatékonyság pedig csak az ETO-nál haladta meg a 40 százalékot. A franciák 54:58-nál szerezték a 30. góljukat, majd a hátralevő öt percben képtelenek voltak egy épkézláb akciót felépíteni. A többi már történelem: Kristina Jörgensen 57:37-nél egyenlített, majd Kelly Dulfer 59:07-nél ismét bevette a Bretagne kapuját, így a hétszeres BL-győztes győriek a 12. fináléjukra készülhetnek a szintén francia Metzcel szemben.

Per Johansson (középen) élete legkeményebb Bajnokok Ligája-mérkőzését a Brest ellen vívta szombaton