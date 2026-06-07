Belülről sem volt szép meccs, a Brest sokáig a Győr előtt járt egy lépéssel – aztán jött az utolsó öt perc

Elképesztő végjáték után jutott BL-döntőbe a Győr Budapesten
A vasárnapi fináléban egy másik francia csapat vár rájuk.
Per Johansson elismerte, nagy bajban volt csapata szombaton, amely nem tudta megtalálni a módját, hogyan védekezzen a Brest ellen. Az ETO női kézilabdacsapata végül az utolsó öt percben találta meg a kulcsot a sikerhez, ám ez éppen elegendő volt ahhoz, hogy bejusson a Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjébe.
Nehéz Veronica Kristiansennel vitatkozni. A Győr norvég balátlövője szerint nem volt szép meccs a Brest elleni szombati elődöntő a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében. A 35 éves klasszis úgy érezte belülről, hogy bár keményen küzdött mindkét csapat a budapesti torna első napján, de a védelmek sokszor hibáztak. Annyiban nincs igaza, hogy nem csak a védelmek rontottak, az európai szövetség statisztikája szerint ugyanis 34 technikai hibát hozott össze a két együttes a mérkőzés során, a támadási hatékonyság pedig csak az ETO-nál haladta meg a 40 százalékot. A franciák 54:58-nál szerezték a 30. góljukat, majd a hátralevő öt percben képtelenek voltak egy épkézláb akciót felépíteni. A többi már történelem: Kristina Jörgensen 57:37-nél egyenlített, majd Kelly Dulfer 59:07-nél ismét bevette a Bretagne kapuját, így a hétszeres BL-győztes győriek a 12. fináléjukra készülhetnek a szintén francia Metzcel szemben.
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A vasárnapi fináléban egy másik francia csapat vár rájuk.
A lefújást követően Per Johansson, a kisalföldiek svéd vezetőedzője kis túlzással többet foglalkozott az ellenféllel, mint a saját játékosaival. „Nem hiszem, hogy ebben az idényben bárki úgy megnehezítette volna a dolgunkat, mint ahogy a Brest tette ezúttal. Nagy bajban voltunk, nehéz volt megtalálni a módját, hogyan védekezzünk ellenük, így nem is nagyon tudtunk kapcsolatot kialakítani a kapusainkkal. Pedig nagy tempót diktáltunk és sok gólt szereztünk gyors ellentámadásokból, de a második félidőben még erősebben jöttek vissza. Végül az utolsó öt perc döntött, amikor sikerült valami pluszt találnunk.
A végjátékot leginkább egy pénzfeldobáshoz tudnám hasonlítani. Fantasztikus csapatuk van a brestieknek, minden poszton erősek, ravaszak, taktikailag képzettek, nagyon nehéz ellenük játszani. Mindig egy lépéssel előttünk jártak, és talán ez volt a legnehezebb mérkőzés, aminek edzőként a részese voltam. A női kézilabdának mindenesetre jó reklám volt, hogy ilyen színvonalú meccset láthatott a közönség”
– fogalmazott az 55 éves Johansson.
A Rába-partiak balszélsője, Fodor Csenge a franciák utolsó támadásánál lekapta a labdát a levegőben, ezzel bebiztosítva a győzelmet a zöld-fehéreknek. „Nagyon boldog vagyok, hogy végül mi jutottunk a vasárnapi fináléba, mert a Brest is megérdemelte volna ezt. Büszke vagyok arra, ahogy a legnehezebb pillanatokat kezeltük a pályán, és egyetértek Perrel, tényleg ez volt az egyik legkeményebb összecsapásunk az idényben. Beillett egy Bajnokok Ligája-döntőnek is” – mutatott rá a 27 esztendős Fodor, aki a Metz ellen az ötödik BL-sikerére hajt.
szombat, elődöntők:
Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) 32–27 (17–13)
Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 30–31 (16–17)
vasárnap, helyosztók:
a 3. helyért: CSM Bucuresti–Brest Bretagne, 15.00
döntő: Metz HB–Győri Audi ETO KC, 18.00
Fotók: MTI/Illyés Tibor