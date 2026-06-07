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MVM Dome eto női kézilabda BL négyes döntő Metz női kézilabda Győr Budapest Győri Audi ETO KC

Belülről sem volt szép meccs, a Brest sokáig a Győr előtt járt egy lépéssel – aztán jött az utolsó öt perc

2026. június 07. 06:49

Per Johansson elismerte, nagy bajban volt csapata szombaton, amely nem tudta megtalálni a módját, hogyan védekezzen a Brest ellen. Az ETO női kézilabdacsapata végül az utolsó öt percben találta meg a kulcsot a sikerhez, ám ez éppen elegendő volt ahhoz, hogy bejusson a Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjébe.

2026. június 07. 06:49
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Nagy Péter

Nehéz Veronica Kristiansennel vitatkozni. A Győr norvég balátlövője szerint nem volt szép meccs a Brest elleni szombati elődöntő a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében. A 35 éves klasszis úgy érezte belülről, hogy bár keményen küzdött mindkét csapat a budapesti torna első napján, de a védelmek sokszor hibáztak. Annyiban nincs igaza, hogy nem csak a védelmek rontottak, az európai szövetség statisztikája szerint ugyanis 34 technikai hibát hozott össze a két együttes a mérkőzés során, a támadási hatékonyság pedig csak az ETO-nál haladta meg a 40 százalékot. A franciák 54:58-nál szerezték a 30. góljukat, majd a hátralevő öt percben képtelenek voltak egy épkézláb akciót felépíteni. A többi már történelem: Kristina Jörgensen 57:37-nél egyenlített, majd Kelly Dulfer 59:07-nél ismét bevette a Bretagne kapuját, így a hétszeres BL-győztes győriek a 12. fináléjukra készülhetnek a szintén francia Metzcel szemben.

Győr, Brest, Metz, Bajnokok Ligája, BL, négyes döntő, női kézilabda, Budapest
Per Johansson (középen) élete legkeményebb Bajnokok Ligája-mérkőzését a Brest ellen vívta szombaton

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A lefújást követően Per Johansson, a kisalföldiek svéd vezetőedzője kis túlzással többet foglalkozott az ellenféllel, mint a saját játékosaival. „Nem hiszem, hogy ebben az idényben bárki úgy megnehezítette volna a dolgunkat, mint ahogy a Brest tette ezúttal. Nagy bajban voltunk, nehéz volt megtalálni a módját, hogyan védekezzünk ellenük, így nem is nagyon tudtunk kapcsolatot kialakítani a kapusainkkal. Pedig nagy tempót diktáltunk és sok gólt szereztünk gyors ellentámadásokból, de a második félidőben még erősebben jöttek vissza. Végül az utolsó öt perc döntött, amikor sikerült valami pluszt találnunk. 

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A végjátékot leginkább egy pénzfeldobáshoz tudnám hasonlítani. Fantasztikus csapatuk van a brestieknek, minden poszton erősek, ravaszak, taktikailag képzettek, nagyon nehéz ellenük játszani. Mindig egy lépéssel előttünk jártak, és talán ez volt a legnehezebb mérkőzés, aminek edzőként a részese voltam. A női kézilabdának mindenesetre jó reklám volt, hogy ilyen színvonalú meccset láthatott a közönség” 

– fogalmazott az 55 éves Johansson.

A Rába-partiak balszélsője, Fodor Csenge a franciák utolsó támadásánál lekapta a labdát a levegőben, ezzel bebiztosítva a győzelmet a zöld-fehéreknek. „Nagyon boldog vagyok, hogy végül mi jutottunk a vasárnapi fináléba, mert a Brest is megérdemelte volna ezt. Büszke vagyok arra, ahogy a legnehezebb pillanatokat kezeltük a pályán, és egyetértek Perrel, tényleg ez volt az egyik legkeményebb összecsapásunk az idényben. Beillett egy Bajnokok Ligája-döntőnek is” – mutatott rá a 27 esztendős Fodor, aki a Metz ellen az ötödik BL-sikerére hajt. 

Női kézilabda Bajnokok Ligája-négyes döntő (MVM Dome)

szombat, elődöntők:

Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) 32–27 (17–13)

Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 30–31 (16–17)

vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért: CSM Bucuresti–Brest Bretagne, 15.00

döntő: Metz HB–Győri Audi ETO KC, 18.00

Fotók: MTI/Illyés Tibor

Összesen 2 komment

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balbako_
2026. június 07. 07:42
Nem játszottak jól és Bruna de Paula buta hibája miatt - piros lapot kapott jogosan - nehéz helyzetbe került a csapat ráadásul a világ két legjobb kapusa sem fogott ki jó napot ennek ellenére a mérkőzés 2/3 részében vezetett a Győr igaz csak egy két góllal. És megint beigazolódott, hogy ha nem megy játékkal megy akarással mert ezt fogcsikorgatva csúszva, mászva de lehozták. Meggyőződésem, hogy a döntőre visszaáll az ETO forma és sima győzelemmel zárjuk a szezont.
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pollip
2026. június 07. 07:04
A kézilabdázás csúcsát láthattuk tegnap! Nagyon izgalmas, jó mérkőzés volt! Köszönet érte az egész győri csapatnak. Hajrá ma a döntőben! Érdekesség, hogy a Metz -ben és a Győrben is két -két magyar játékos van.
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